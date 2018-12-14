Безналичное общество. К чему приведет отказ от наличных денег в мире и России

В последнее десятилетие практически во всех странах, которые принято относить к развитым, ведется активная пропаганда перехода на безналичную систему расчетов. Более того, предпринимаются вполне конкретные шаги, подталкивающие, а порой и просто вынуждающие людей отказываться от налички, начиная от выплаты зарплат и пенсий на карты и заканчивая законодательными ограничениями на оплату крупных покупок физическими деньгами. Объясняется это в первую очередь заботой о самих гражданах, их удобстве и безопасности.

В действительности лоббисты тотального перехода на безналичные расчеты преследуют совершенно иные цели, ничего общего с интересами простых людей не имеющие. Безусловно, использование банковских карт и иных современных способов оплаты и перевода денег между участниками сделок в большинстве случаев весьма удобно. Однако это не всегда выгоднее и безопаснее, чем традиционные расчеты наличными, да и сам факт отсутствия выбора противоречит принципам свободы. Несмотря на это, а также тот факт, что полный отказ от физических денег сделает общество более уязвимым и управляемым, глобальный тренд вряд ли удастся кому-то изменить, и совсем скоро в мире начнут появляться первые страны, в которых банкноты и монеты останутся лишь у бонистов и нумизматов.

Кому это выгодно?

Идея формирования безналичного общества активно продвигается и поддерживается двумя влиятельными силами: властями государств и кредитно-финансовыми учреждениями. Интерес банков здесь вполне очевиден, ведь благодаря этому они получают контроль над финансами своих клиентов и еще большие возможности для заработка. Большинство транзакций по-прежнему производится с удержанием определенной комиссии, соответственно, чем больше денег в системе и больший объем операций, тем выше прибыль.

Обслуживание счетов и карточек также далеко не всегда осуществляется на безвозмездной основе. Кроме того, выдавая карты клиентам, банки в большинстве случаев открывают им кредитную линию, которой значительная часть людей охотно пользуется, что в итоге выливается в необходимость уплаты дополнительных процентов по кредиту. В данном случае работает чисто психологический момент: когда в кошельке лежит определенная сумма наличных, то человек не сможет потратить больше, в случае же с кредиткой мало кому удается жестко разграничить свои и банковские деньги, поэтому при совершении покупок люди очень часто залезают в кредит.

Обширная клиентская база – еще один бонус для банков от полного перехода на безналичные расчеты. Эти данные финансовые учреждения могут использовать как в личных интересах, например, для создания новых продуктов, так и просто продавать или передавать их на взаимовыгодных условиях сторонним компаниям. Естественно, последний момент является не совсем законным, однако, как показывает практика, это не всегда является препятствием.

Интерес властей в создании безналичного общества заключается прежде всего в возможности осуществления еще более глубокого контроля над жизнью каждого человека. Банковская тайна уже давно перестала быть таковой, современное законодательство обязывает финансовые учреждения предоставлять исчерпывающую информацию о своих клиентах госструктурам. Под видом борьбы с терроризмом, отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов, власти полностью берут под свой колпак финансовую сторону жизни граждан. Это создает предпосылки и широкие возможности для давления на людей и борьбы с неугодными.

Во многих странах за представителями власти нередко стоят крупные финансовые корпорации, и интересы одних тесно переплетаются с интересами других. Полный переход на безналичную оплату выгоден и тем, и другим, что и обусловливает активную работу по достижению данной цели.

Преимущества и недостатки отказа от наличных

Исчезновение из повседневной жизни людей физических денег принесет как положительные, так и отрицательные моменты, и пока что сложно однозначно сказать, какие из них перевесят.

Плюсы перехода на безналичные расчеты

Повышение безопасности. Люди с бумажными деньгами – легкий объект наживы преступников, ведь их чрезвычайно просто украсть. Оперативно найти после этого преступников удается не часто, зачастую к моменту ареста грабители уже потратили часть средств или передали их третьим лицам. Если же вор завладел банковской карточкой, то он не сможет воспользоваться ею без знания PIN-кода и столкнется с системой безопасности банка. Кроме того, достаточно сразу после инцидента позвонить в банк, и любые транзакции будут полностью заблокированы. Плюс к этому сам банк потребует подтверждения крупным покупкам или переводам. Уменьшение числа финансовых преступлений. Коррупционеры и преступники, получающие нелегальный доход, предпочитают использовать наличку, если же она окажется под запретом, то им станет гораздо сложнее осуществлять свои махинации, так как каждая операция будет на виду и под контролем уполномоченных органов. Отсутствие затрат на управление наличностью. Выпуск банкнот и монет, запуск их в оборот, хранение, транспортировка, охрана – все это сопряжено с огромными затратами, которые в конечном счете так или иначе ложатся на налогоплательщиков, клиентов банков и бизнеса. Переход на безналичные платежи позволит избавиться от лишних расходов. Увеличение прозрачности экономики. С отказом от наличности исчезнет такое явление, как зарплата в конвертах, уменьшится тенизация бизнеса, повысится сбор налогов, от чего выиграет как государство, так и граждане.

Негативные аспекты перехода на безналичные расчеты

Исчезновение конфиденциальности. Безналичный оборот денег убьет остатки финансовой конфиденциальности. Даже те граждане, которые честно заработали свой капитал и которым нечего скрывать, хотели бы, чтобы информация о том, сколько денег они получили и на что их потратили, оставалась тайной. Наличка это позволяет, безналичные расчеты – нет. Хакерские атаки. Отказ от наличных денег защищает финансы от традиционных воров, но одновременно с этим подвергает риску кражи банковскими грабителями нового поколения – хакерами. Переход на безналичные расчеты не гарантирует безопасности денег, просто теперь банки обворовывают не силой и оружием, а умом. Технологические проблемы. Сбои программного обеспечения, поломка оборудования и даже банальное отключение электричества может не позволить своевременно оплатить счет или купить нужную вещь. Человек превращается в полного заложника техники. Ухудшение положения бедных. Бездомные, нищие и прочие незащищенные категории граждан, в силу обстоятельств не имеющие доступа к банковским услугам, лишенные возможности пользоваться современными высокотехнологичными устройствами, окончательно выпадают из жизни социума и оказываются в крайне затруднительном положении, так как не смогут даже попросить милостыню и приобрести элементарные товары, необходимые для существования. Увеличение комиссий. После того, как банковские организации осознают, что фактически превратились в монополистов на финансовом рынке, и люди не могут обходиться без их услуг, вполне вероятно, они захотят увеличить свою прибыль, получаемую за обслуживание клиентов. Перерастрата. Когда человек держит в руках физические деньги, он четко осознает их стоимость, знает, сколько у него осталось в кошельке, сколько он может позволить себе потратить. При безналичных платежах человек видит только какие-то цифры, с которыми ему гораздо проще расстаться, чем с наличкой. Поэтому необдуманных покупок совершается значительно больше. Еще больше усугубляет ситуацию наличие кредитного лимита, раздвигающего подсознательные границы дозволенного. Введение отрицательных процентных ставок. Когда все деньги будут находиться в банковской системе, у властей появится возможность инициировать внедрение отрицательных процентных ставок. Обычно они используются для стимулирования национальной экономики (например, как в Японии), но вместе с тем это приводит к снижению покупательской способности населения.

Как мир движется к безналичному обществу

По состоянию на 2018 год в мире нет страны, где бы безналичные платежи полностью вытеснили наличку, однако многие страны активно движутся в этом направлении. К примеру, Италия, Испания и Франция на законодательном уровне ограничили максимальную сумму покупки, которую можно оплатить наличными (верхняя плана установлена на уровне 1-3 тыс. евро в зависимости от страны). В Индии из оборота изъяли 86% всей налички, намереваясь таким образом простимулировать население к использованию безналичных платежей, уменьшить объем теневой экономики, увеличить сбор налогов, снизить коррупцию.

В Китае главным инициатором перехода на безналичные платежи выступило не государство, а бизнес. Крупнейший ритейлер страны Alibaba для своей обширной аудитории создал систему оплаты посредством считывания QR-кода – AliPay. Данная система оказалась столь популярной, что впоследствии была внедрена практически во все сферы жизни, начиная от покупки различных товаров и заканчивая оплатой услуг ЖКХ. Уже около трети граждан страны активно пользуется этой инновационной системой бесконтактных платежей.

Ближе всех к созданию по-настоящему безналичного общества приблизилась Швеция, где за большинство товаров и услуг просто не получится расплатиться банкнотами или монетами. Объем операций, совершенных с использованием наличных, составляет около 1% от общего оборота денег в стране. Подобное стало возможным как благодаря усилиям властей, так и беспрецедентно высокому уровню доверия населения к банковским структурам. Также значительную роль играет популяризация национальной системы мобильных платежей Swish, которой пользуется более половины населения Швеции. Согласно прогнозам, полный отказ от наличных денег произойдет здесь до 2023 года.

Ситуация в России

Дискуссии о необходимости активного перехода на безналичные платежи активно ведутся в России последние пять лет. Были разработаны законопроекты, ограничивающие максимальные суммы покупок за наличные, однако приняты они так и не были. На данный момент со стороны государства не предпринимается каких-то активных действий, стимулирующих население отказываться от бумажных денег, однако процесс идет эволюционным путем благодаря появлению современных банковских продуктов (мобильный банкинг) и развитию удобных способов бесконтактной оплаты при помощи мобильных устройств. Естественно, рост объема безналичных транзакций происходит главным образом за счет молодой и активной части населения, тогда как люди старшего возраста по-прежнему нередко используют банковские карточки только для того, чтобы снять с них зарплату или пенсию в банкомате.

В перспективе объем используемой россиянами наличности неизбежно пойдет на спад, однако без государственного регулирования этот процесс будет происходить достаточно медленно. Это обусловлено высоким уровнем привязанности населения к бумажным деньгам, недоверием к банковским структурам, недостаточным развитием инфраструктуры для безналичных платежей, а также тенизацией отечественной экономики.