Без суда и следствия. Зачем конфиденциальные данные россиян отдадут силовикам? 189 0 Политика

МВД и ФСБ предоставят конфиденциальные данные россиян в 2024 году. С таким предложением выступил новый министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, пишут «Ведомости» со ссылкой на его презентацию на Госсовете. На сегодняшний день доступ к личным данным россиян возможен только по решению суда.