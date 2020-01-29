Капитал страны
ENGLISH
29 ЯНВ, 15:21 МСК
USD (ЦБ) 62,3934
EUR (ЦБ) 68,6764
Без суда и следствия. Зачем конфиденциальные данные россиян отдадут силовикам?
29 Января 2020 189 0 Политика
МВД и ФСБ предоставят конфиденциальные данные россиян в 2024 году. С таким предложением выступил новый министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, пишут «Ведомости» со ссылкой на его презентацию на Госсовете. На сегодняшний день доступ к личным данным россиян возможен только по решению суда.
Новый министр – новые идеи
- Свою идею министр Шадаев представил на рабочей группе Госсовета, обсуждавшей «Коммуникации, связь, цифровую экономику» 27 января. Новый министр говорил о стратегии «развития цифровой экономики в интересах граждан, бизнеса и власти».
- Министр предложил предоставлять автоматический доступ силовым органам к данным гражданам России – государственным, банковским, а также данным операторов связи и интернет-сервисов. Таким образом, он предлагает отменить законный порядок доступа к конфиденциальной информации – через решение суда при предъявлении веских доказательств необходимости вмешиваться в личную жизнь граждан.
- Переход к автоматическому доступу без суда может быть осуществлен к 2024 году. От этого выиграют силовые ведомства – МВД и ФСБ, которым сегодня требуется соблюдать законные процедуры при ведении оперативно-разыскной деятельности.
- Из других предложений Шадаева: цифровизация госуслуг, электронные медкарты, замена паспортов на цифровые ID карты с биометрией. Министр считает, что гражданин не должен тратить больше 3 часов в год на взаимодействие с органами власти.
Нарушение конституционных прав
- В Госдуме онлайн-доступ к личным данным россиян поддержали. Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, близкий к правоохранительным органам и ФСБ, горячо приветствовал такое предложение.
- Тем не менее, по словам Хинштейна, доступ должны получить не все сотрудники силовых ведомств. Он вспомнил о конституционных правах граждан и посоветовал проработать идею. В Конституции России говорится о неприкосновенности частной жизни. Сам по себе доступ, даже ограниченного числа лиц без особых обстоятельств («защита конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц» и т.д.), которые может принять во внимание суд, является незаконным и нарушает 55 статью Конституции.
- Инициатива нового министра связи не может быть исполнена без изменения Конституции, считает руководитель международной практики группы «Агора» Кирилл Коротеев. С ним спорит управляющий партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры». По его словам, сегодня суды редко отказывают силовикам, а доступ они получают к СМС-сообщениям, сообщениям в месенджерах, банковской информации и т.д.
Расскажем о главном: подписывайтесь на «Капитал страны» в Instagram
Статьи
Узнай, страна
24 ДЕК, 13:14 Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны
17 ДЕК, 11:41 В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
Написать комментарий