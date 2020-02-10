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Без скидки на нефть. Как Белоруссия хоронит Союзное государство руками России
10 Февраля 2020 1857 4 Экономика
Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко 7 февраля в Сочи продлились целый день, но закончились ничем. Лукашенко покинул Россию без итогового заявления – Путин не пошел ему на уступки по нефти. Это ставит крест на дальнейшей интеграции и идее Союзного государства. Белорусские политологи рады этому итогу – страна сохранит суверенитет и сможет оздоровить свою экономику.
Скудные итоги
- Россия продолжит поставлять Белоруссии газ по цене 127 долларов за тысячу кубометров, рассказал по итогам встречи Путина и Лукашенко заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак. Однако большой новостью это не стало – соответствующая договоренность была достигнута сторонами еще в конце прошлого года и не имеет принципиального значения. Тем не менее на переговорах шла речь о повышении цены до 152 долларов за тысячу кубометров, что вызвало споры и торг. С самого начала Лукашенко просил цену в 90 долларов.
- Относительно хорошая новость о газе должна была смягчить плохую новость – Россия отказывается предоставлять Белоруссии скидку на нефть. Лукашенко требовал цену в 70% от мировой, но Козак заявил, что поставки будут осуществляться «на коммерческих условиях». Как известно, Минск недоволен налоговым маневром, который проводит Москва, снижая экспортные пошлины на нефть и повышая налоги на добычу. Это перераспределение лишает Белоруссию возможности получать российскую нефть беспошлинно, перетамаживать ее и продавать с учетом пошлины. Доходы белорусской казны от этих действий составляли до нескольких миллиардов долларов в год. По словам Козака, для предоставления скидок в условиях налогового маневра России нужно вводить государственное регулирование нефтяной отрасли. На это Москва пойти не может.
- Вместо скидок на нефть российские власти пообещали участвовать в переговорах с нефтяниками и способствовать достижению коммерческих договоренностей. Однако пока работать с Белоруссией согласна только Русснефть Михаила Гуцериева. Она будет поставлять 6 млн тонн в год. Российские власти настаивают, что другие нефтяные компании уже нашли покупателей на объемы, ранее предназначавшиеся для Минска.
- Вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил в воскресенье, что стране не нужны «эксклюзивные условия», она хочет «покупать нефть по мировым котировкам и не хуже». Более того, по его словам, эту позицию поддержал и российский лидер Владимир Путин, который пообещал, что со стороны кабинета министров России будет оказано содействие.
- Крутой также отметил, что Минск будет продолжать вести переговоры с «большой пятеркой» («Роснефть», «Лукойл», «Татнефть» и другие компании). В ближайшее время с ними запланирован ряд встреч, в ходе которых им обозначат условия сотрудничества на белорусском рынке. В этом плане «Белнефтехим» и белорусские НПЗ также будут продолжать сотрудничество со всеми субъектами нефтяного рынка России.
Крест на Союзном государстве
- Таким образом между Россией и Белоруссией, скорее всего, не будет двустороннего контракта на поставки нефти. Это, как писал РБК со ссылкой на источники, является препятствием для подписания плана интеграции двух государств. Соответственно, договор о Союзном государстве, подписанный в 1999 году, вряд ли заработает. Поскольку теперь у Минска нет интереса в этом договоре – единственное, что Белоруссии нужно было от объединения, это решение собственных энергетических проблем.
- Политические наблюдатели в Белоруссии положительно оценили итоги переговоров Путина и Лукашенко. Основатель Sense Analytics Артем Шрайбман назвал фактический провал переговоров победой Минска. Теперь, по его мнению, нет рисков для потери суверенитета, напротив, есть возможность оздоровить белорусскую экономику, которая слезет с энергетической иглы России. «В этом смысле плавный отказ от объекта зависимости обычно идет на пользу и может подтолкнуть власть к рыночным реформам, диверсификации внешней торговли и внешней политики», – говорит Шрайбман.
Политический символизм
- В Сочи Лукашенко приехал воодушевленный приездом в Белоруссию госсекретаря США Майком Помпео, который пообещал на 100% обеспечить белорусский рынок американской нефтью. Тем не менее Лукашенко и без этого осознает, что нефть из США будет дороже российской, а к предложению Помпео можно относиться как к политическому символизму, считают российские эксперты.
- «Лукашенко посылает сигнал Москве, что Минск не остается наедине с проблемами», – цитируют «Известия» Дениса Мельянцова, координатора программы «Внешняя политика Белоруссии» экспертной инициативы «Минский диалог».
- США не первый раз предлагают Белоруссии сотрудничать в области энергетики. Так, прошлой осенью американский Минюст заинтересовался в поставках ядерного топлива для достраивающейся Белорусской АЭС. «Реакторы ВВЭР, сходные с устанавливаемыми на БелАЭС, безопасно работают в мире. В будущем топливо отчасти могли бы поставлять и американские производители», – отмечала замминистра ведомства Рита Барануол.
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можно подумать у батьки была халява только по нефти было и есть еще много чего кредиты газ рыба рос.рынок понятно за чей счет было картофельное экономическое чудо
Белоруссия не Союзное государство хоронит она забивает гвозди в свой деревянный макинтош в который в аккурат положил себя Батька, а желающих вбить хотя бы один гвоздь ой как много.
А, что тут думать об этом!? Союзное государство это такой же блеф как и построение, по уверению Хрущёва, "коммунизма" к 80-м годам. Имхо из двух душных хорьков в одной норе остается только один альфа-самец. Тут и гадать не надо, что в союзе должна быть одна валюта, одни законы по налогам и таможенные барьеры. Ессно Луке "светила" только "панамка" уездного секретаря партии ЕБ-Р.
«Реакторы ВВЭР, сходные с устанавливаемыми на БелАЭС, безопасно работают в мире. В будущем топливо отчасти могли бы поставлять и американские производители». Это - да, но США не забирают назад отработанное топливо...