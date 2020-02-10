Без скидки на нефть. Как Белоруссия хоронит Союзное государство руками России 1857 4 Экономика

Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко 7 февраля в Сочи продлились целый день, но закончились ничем. Лукашенко покинул Россию без итогового заявления – Путин не пошел ему на уступки по нефти. Это ставит крест на дальнейшей интеграции и идее Союзного государства. Белорусские политологи рады этому итогу – страна сохранит суверенитет и сможет оздоровить свою экономику.