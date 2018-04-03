Без права на выбор. Почему в Екатеринбурге отменили прямые выборы мэра 732 0 Тренды Политика

Жители Екатеринбурга теперь не будут принимать участие в выборах мэра города. Во вторник депутатами заксобрания Свердловской области была принята поправка к областному закону о выборах органов местного самоуправления, меняющая прежний порядок о выборах градоначальника. Теперь мэра будут выбирать депутаты городской Думы, против чего вчера выступили жители города.

Губернаторский проект

Прежняя система прямых выборов работала в Екатеринбурге с 2010 года. Принятая поправка ее отменила. Городские депутаты будут выбирать мэра из числа претендентов, которых предложит специальная конкурсная комиссия. Соответствующие изменения поддержали 42 депутата, против высказалось четверо, воздержавшихся не было. Далее подпись под законопроектом должен поставить губернатор, затем документ опубликуют и он вступит в силу.

Ранее с инициативой, которая отменяет прямые выбора мэра, выступил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Проект закона депутатам презентовал первый вице-губернатор Владимир Тунгусов, который отметил, что главный плюс «новой модели» состоит в том, что она дает возможность выбрать наиболее компетентного мэра, а также экономить бюджетные деньги, которые идут на выборы.

Как напоминают СМИ, в Екатеринбурге с 2010 года работала система управления, которая позволяла горожанам самим избирать мэра, являющегося председателем городской думы. Руководство екатеринбургской администрацией осуществляет нанятый по контракту сити-менеджер. В данный момент городским главой является Евгений Ройзман, а руководит администрацией Александр Якоб.

Взбесившийся носорог

Местным жителям новые правила не понравились. На митинг, который прошел около гордумы второго апреля, вышло примерно 1,7 тыс. человек (по оценке местных властей). Пока что еще мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, который считает, что эта игра направлена против него, в беседе с РБК прокомментировал решение депутатов. «Дело в том, что власть ведет себя, как взбесившийся носорог», – заявил мэр.

Что касается митинга против отмены выборов, то, как считает Ройзман, это был «серьезный митинг хороших людей». По его данным, на него пришло около восьми тысяч граждан. Однако, по его словам, если бы на акцию протеста пришло еще больше людей, то митинг был бы воспринят более серьезно. Выступая на митинге, он подчеркнул, что жители Екатеринбурга «способны сами решать и сами выбирать себе мэра, и от этого права отказываться нельзя».

«Конечно, закон абсолютно проходной, у меня иллюзий не было, но не мог же я это сказать людям на митинге», – подчеркнул градоначальник. Отметив, что этим законопроектом депутаты «отобрали у Екатеринбурга – одного из лучших городов и точно лучшего миллионника – выборность и его лицо».

Выборы мэра Екатеринбурга запланированы на сентябрь 2018 года.

Депутаты — не глупые люди

Перед принятием законопроекта местные депутаты провели дискуссию. Как считает коммунист Александр Ладыгин, «отодвигать от процесса горожан – это странно». «Мы в эти странные игры играть не хотим, мы живем в реальном мире и хотим, чтобы городская дума решала и определяла объем полномочий мэра. Это наш альтернативный проект...» – сказал он в ходе голосования.

Аналогичной точки зрения придерживается и лидер фракции «Справедливая Россия» Андрей Жуковский, считающий, что главу города надо выбирать всенародно. Он заявил: «Нашу фракцию в городской думе крайне тяжело заподозрить в симпатиях к Евгению Вадимовичу, но какие разногласия не были бы – мы считаем – мэр должен избираться и быть сильным. Непонятно до конца, почему Тагилу можно выбирать мэра, а Екатеринбургу нет…»

Мэру Ройзману тоже дали выступить на заседании. В своей речи он завил, что выборы являются единственной возможностью людей принимать участие в политической жизни. «Несправедливо и нехорошо отбирать такие права. Я как избранный глава города нахожусь в контакте с горожанами, я понимаю их настроения. Если вы примите этот закон, он будет восприниматься как недоверие жителям Екатеринбурга и даже выглядеть как оскорбление жителей Екатеринбурга», – подчеркнул глава города.

Еще один депутат Заксобрания Свердловской области Алексей Коробейников убежден, что «политик в городе должен быть один – это губернатор, остальные должны быть хозяйственники». Он также добавил, что Ройзману ничего не мешает принять участие в конкурсе, а «депутаты – не глупые люди, они примут решение об избрании мэра в дальнейшем».

Под «занавес мероприятия» глава профильного комитета Михаил Ершов выступил с заявлением, что «выборы не уходят, они остаются». Он также напомнил, что парламентарии теперь будут выбирать из кандидатов конкурсной комиссии. «Эта практика есть в одиннадцати российских миллиониках из пятнадцати, и в пяти столицах нашего субъекта федерации. Мы не изобретаем велосипед, это нормальная практика», – подчеркнул Ершов.

Затем сразу в трех чтениях депутаты приняли законопроект. Практика прямых выборов в Екатеринбурге закончилась.