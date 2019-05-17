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Без подушки безопасности. Почему две трети россиян не имеют никаких сбережений?

17 Мая 2019 2898 0 Исследования

Как показал опрос Левада-центра, примерно две трети российских семей не имеют возможности откладывать какие-либо деньги. Чтобы объяснить причины этой тенденции, далеко ходить не надо: все дело в низком уровне доходов большинства жителей России, уровень которых практически не меняется в течение нескольких лет. В Кремле, комментируя итоги исследования, заявили, что этот вопрос будет поручено изучить экспертам Минэкономразвития.

Статистика

Две трети российских семей (65%) не могут откладывать какие-либо сбережения – об этом свидетельствует опрос исследовательской лаборатории Левада-центра (Levada Lab), который проводился в апреле этого года. Документ оказался в распоряжении РБК.

Как отмечают аналитики, доля семей, не имеющих возможности делать реальные сбережения, почти не меняется с 2012 года. «Эта цифра остается более-менее стабильной с 2012 года. В 2008–2011 годах мы фиксировали показатели, характерные для экономического кризиса: доля сберегателей была существенно ниже», — прокомментировал ситуацию руководитель Levada Lab Степан Гончаров.

По словам еще одного эксперта, главного экономиста БКС Владимира Тихомирова, главная причина, которая лишает россиян сбережений – это низкий уровень доходов. В течение 2014-2017 годов уровень реальных доходов жителей нашей страны падал, что демонстрируют данные Росстата. И только в 2018 году был зафиксирован небольшой рост на 0,1%. Согласно новой, недавно утвержденной методике расчета, с 2013 года этот показатель падал на 8,3%. При применении о прежней методологии расчетов падение достигало 10,9%.

Если перевести проценты в  абсолютные цифры, то в среднем на душу населения денежные доходы жителей России на сегодняшний день составляют сумму 29,9 тыс. руб. (данные за первый квартал 2019 года).

Исторический антимаксимум

В случае, если семья имеет возможность закрывать траты на ежедневные потребности, то у нее появляется выбор – куда направить оставшиеся средства. Как отмечает Владимир Тихомиров, деньги можно направить на отдых, образование, либо на покупку товаров длительного пользования. Часть денег также можно откладывать на так называемую подушку безопасности. «Если доходы низкие, то возможности сберегать нет», — добавляет аналитик.

Как показали итоги 2018 года, россияне направили на сбережения минимальный объем средств за 20 лет. Как показывают данные Росстата, объем денежных доходов, которые были направлены на сбережения, составил 3,7%. Более низким этот показатель был только в 1998 году – тогда на сбережения уходило всего лишь 2,5% доходов.

Практически все доходы используются на текущие потребности и обязательные платежи, при этом их доля по итогам 2018 года выросла до максимума за всю новейшую историю России.

Как показали итоги опроса, откладывать какие-либо суммы могут себе позволить семьи, в которых есть высокий доход. Если в целом только 35% семей могут «копить» средства, то в верхнем квинтиле (одна пятая часть всех семей с самыми высокими доходами) 53% сообщили, что уже имеют сбережения. Если говорить о сегменте самых малообеспеченных, то здесь только две семьи из десяти (23%) имеют какими-либо накопления.

Реакция Кремля

Итоги опроса прокомментировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Минэкономразвития должны будут изучить результаты исследования «Левада-центра» о сбережениях россиян. «Их можно считать реальными, безусловно, мы их принимаем к сведению», - подчеркнул он.

Примечательно, до этого начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий в разговоре с РИА Новости заявил, что проблемы с накоплением сбережений могут иметь отношение к санкциям, а также к выплатам долгов.

«Миллионы россиян живут в долг. Большая часть населения направляет свои доходы в полном объеме на погашение текущих расходов. У многих нет денег даже на погашение коммунальных платежей», - пояснил он.

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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