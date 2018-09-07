«Бестолковое участие государства». Зачем Иркутская область переходит на советские пятилетки

Второй крупнейший регион Сибири – Иркутская область начинает эксперимент, который, если не копирует, то является аналогом советского госплана по пятилеткам. Местные власти считают, что в таком госплане существует необходимость из-за неэффективности сегодняшних госпрограмм.

Инструмент планирования

Жить по госплану в Иркутской области собираются с 1 января 2019 года. Пятилетний план уже утвержден местным правительством. По информации РБК, план станет дополнение к существующим инструментам планирования.

По словам губернатора Иркутской области, коммуниста Сергей Левченко, несмотря на то, что в 2014 году был принят федеральный закон о стратегическом планировании, единого комплексного планирования не получилось. Государственный бюджет, как отмечает глава региона, реален только на год-два вперед. Кроме этого, стоит учитывать и тот факт, что государственные программы не всегда скоординированы.

Левченко соглашается, что такие принципы, как координация разных отраслей, прогнозирование, которые есть в нынешнем госплане и те, которые были в Советском Союзе, схожи.

«Но, конечно, полное совпадение невозможно: времена сильно изменились, изменился и экономический уклад. Сейчас мы уже не планируем напрямую работу предприятий, магазинов, рынков, активно работает частный сектор. Хотя многое мы можем и регулировать, в том числе используя косвенные механизмы – меры господдержки, налоги», – отмечает губернатор.

«Бестолковое участие государства»

Комитет, который занимается государственным планированием, Сергей Левченко создал в июле. По словам директора московского Центра экономических и политических реформ Николая Миронова (именно он предложил местным властям концепцию госплана), сама идея госпланирования не является чем-то новым. Однако в этом случае речь должна идти о «переформатировании самой роли государства».

Миронов поясняет свою позицию следующим образом: «У нас считается, что государства в экономике как бы много. Но в то же время это участие настолько бестолковое, что от него нет никакой пользы… Через бюджетный сектор могли бы решаться задачи развития, но вместо этого господствует ручное управление. Стратегические приоритеты есть в рамках посланий президента, указов, прямых линий, но фактически они не выполняются».

Суть плана

Министр экономического развития области Евгений Орачевский считает, что к понятиям «госплан» и «пятилетка» не стоит относится как к советским пережиткам. Как он считает, разница госплана и нынешних государственных программ состоит именно «в степени проработки и взаимной увязки всего и вся».

Что касается ключевых задач госплана, то одной из них станет баланс развития территорий, поясняет Миронов. На сегодняшний день он дифференцирован: «Есть агломерации, есть относительно благополучный юг области – и север, где огромные расстояния, плохо с транспортом, живет меньше людей, трудности со снабжением и социальной инфраструктурой».

Один из источников РБК объясняет, что, по сути, государственный план подразумевает факт «упаковки» всей деятельность региональных властей, которую они могли бы проводить и в рамках госпрограмм. Однако механизм госпрограмм является не таким эффективным, как того ожидали. Собеседник приводит весьма ярки пример: «Сами министры устанавливают себе заниженные планки, потом успешно их перепрыгивают, потом пишут красивые отчеты, как они выполнили и перевыполнили эти показатели».

Что касается новых подходов, которые предусматривает идея госплана, то здесь также есть конкретный пример: «В рамках госплана министры лично докладывают губернатору о своих предложениях. Раньше достаточно было написать служебку, часто она до губернатора не доходила, все было сильно формализовано. Кроме того, в нынешних госпрограммах нет четких механизмов и распределения целей по районам», – поясняет один из чиновников.

Что думают местные жители

Что касается отношения местных жителей к идее госплана, то, как рассказала журналист иркутской телекомпании «Аист» Галина Тюрнева, некоторые отнеслись к ней с энтузиазмом. «Потому что вера в какие-то правильные идеалы, по которым жила наша страна несколько лет назад, существуют, но для молодежи, для среднего возраста это, конечно, пока нечто отстраненное, нечто очень политизированное, идеологизированное, и пока конкретных обсуждений нет – не высказываются ни против, ни за», – цитирует BFM Тюрневу.

А вот с резкой критикой идеи, которую продвигает губернатор Левченко, выступили местные единороссы, заявив, что все это является «политическим блефом». Как отмечают СМИ, вероятно, это говорит о том, что они усиленно стараются ориентироваться на позицию президента Владимира Путина.