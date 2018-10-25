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«Беспрецедентные темпы». Зачем власти рассказывают о росте зарплат на 11%, когда его никто не ощущает?

25 Октября 2018 428 0 Экономика
«Беспрецедентные темпы». Зачем власти рассказывают о росте зарплат на 11%, когда его никто не ощущает?

Зарплаты россиян растут беспрецедентными темпами, только за этот год они увеличились на 11% – с таким заявлением выступил министр труда и социальной защиты Максим Топилин. Он убежден, что это произошло благодаря исполнению майских указов президента, а также повышению МРОТ до уровня прожиточного минимума. Однако, несмотря на оптимистичные высказывания, картина расходится с реальным положением дел: реальные доходы граждан России в сентябре только ускорили падение.

Версия Минтруда

Выступая в Совете Федерации, Максим Топилин заявил:

«Если вы обратили внимание, по статистике за этот год заработные платы растут и в реальном, и в номинальном выражении беспрецедентными темпами: практически на 11% увеличилась заработная плата».

Согласно данным Росстата, средний показатель роста начисленной зарплаты сотрудников за январь-август 2018 года к январю-августу 2017 года составил 11%. Если говорить более конкретно, то размер среднемесячной оплаты труда составил 42,55 тыс. руб.

Как считает министр, заработные платы россиян выросли благодаря исполнению майских указов и увеличению МРОТ (минимальный размер оплаты труда).

«Я думаю, что здесь очень серьезную роль сыграло установление минимального размера оплаты труда на уровне прожиточного минимума», – подчеркнул глава ведомства.

МРОТ

Начиная с первого мая, МРОТ в России встал на один уровень с прожиточным минимумом, сумма составила 11 тыс. 163 руб. МРОТ определяется ежегодно на уровне либо выше прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года. В этом сентябре было предложено поднять МРОТ до 11 тыс. 280 руб.

Также, заявил Максим Топилин, в стране произошло сокращение численности граждан, чьи доходы находятся ниже прожиточного минимума. Министр отметил, что в первом полугодии текущего года доход ниже прожиточного минимума был у 20 млн россиян, в то время как за аналогичный период 2017 года их было 21,1 млн человек.

По подсчетам Минэкономразвития, в 2024 году уровень бедности снизиться до 6,6%. Вместе с этим, в ведомстве ожидают, что уже в этом году количество бедных россиян значительно уменьшится. По итогам года этот показатель сократится до 11%, уверены в ведомстве. На сегодняшний день показатель составляет 13,6%.

Что говорил Путин

Напомним, что 16 октября глава России Владимир Путин снова заявил о необходимости увеличить темпы роста зарплат россиян.

«За январь-август текущего года реальные располагаемые денежные доходы граждан выросли на 2,2% к тому же периоду прошлого года», – отмечал Путин.

По словам президента, реальная заработная плата за тот же период увеличилась на 8,4%. Однако Путин отметил, что подобные тенденции наблюдаются не во всех регионах, но «в целом позитивная тенденция здесь есть».

Забыл сказать

Не исключено, что Топилин не очень правильно использовал выражение «беспрецедентные темпы», отмечает BFM. Либо чиновник «просто подзабыл», каким образом заработные в нашей стране росли до мирового финансового кризиса: за год они прибавляли примерно по 25-30%. Однако, стоит отметить, что это было очень давно. Если говорить о последних годах, то это действительно темпы самые высокие. Но с одним большим «но»: большая часть россиян этого вообще не ощутила.

Вероятно, здесь речь идет о повышенных зарплатах для бюджетников, поскольку именно в этом году регионы решили исполнить «майский» указ Путина от 2012 года. Но весь вопрос в том, что бюджетники, даже если и являются значительной частью населения России, однако не представляют все трудоспособное население страны. Да и вообще, как отмечает издание, не у всех россиян поднялся уровень доходов, а 11%, о которых говорил министр – это средняя цифра по стране.

Однако в своей речи Топилин решил не упоминать еще один показатель: реальные доходы. То есть, имеются в виду доходы россиян за вычетом инфляции и обязательных платежей, включая налоги. Последние, к слову говоря, в этом году тоже росли. В то время как реальные доходы продолжают падать от месяца к месяцу и в 2019 году рухнут рекордными темпами: всему виной увеличение НДС, рост тарифов ЖКХ, подорожание бензина и официальная инфляция выше 5%.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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