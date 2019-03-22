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«Берут под козырек». Почему Павел Грудинин не станет депутатом Госдумы

22 Марта 2019 34 0 Политика
«Берут под козырек». Почему Павел Грудинин не станет депутатом Госдумы

ЦИК отказался передать освободившийся депутатский мандат КПРФ Павлу Грудинину. В комиссии обосновали свой отказ тем, что у бывшего претендента в президенты на момент регистрации кандидатом в депутаты в 2016 году были счета в швейцарских банках, а также офшорная компания в Белизе. Грудинин об этом не уведомил, предоставив ложные сведения об отсутствии у него счетов и прочих финансовых инструментов. В итоге мандат передали «в красноярско-хакасскую» региональную группу КПРФ. Однако столичные партийцы не собираются сдаваться, и добиваться своего через суд.

Счета, офшоры, Белиз и совхоз

Настоящая борьба развернулась за освободившийся мандат депутата после смерти Жореса Алферова, ушедшего из жизни 1 марта. ЦИК отказался передавать его бывшему кандидату в президенты Павлу Грудинину, умолчавшему о своих зарубежных счетах, и этот факт документально подтвердили налоговики. В итоге мандат будет отдан депутату красноярского Заксобрания Петру Медведеву.

Официальная причина отказа в передаче мандата – наличие у директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина зарубежных счетов и офшора в период, когда, согласно российскому закону, это запрещено. Об этом в беседе с ТАСС проинформировал член Центральной избирательной комиссии Евгений Шевченко.

«Есть документ Федеральной налоговой службы, что после того, как Павел Николаевич Грудинин был зарегистрирован в качестве кандидата в депутаты Госдумы 1 августа 2016 года, он имел не менее шести счетов в швейцарских банках, а также был стопроцентным владельцем белизского офшора, что категорически запрещено федеральным законодательством», – отметил Шевченко.

Офшором, о котором идет речь, Грудинин владел с 9 июля 2003 года по 31 декабря 2017 года, однако всегда отрицал, что имеет к данному офшору отношение, да и вообще заявлял, что понятие не имеет, что это такое. Однако, как заверил представитель ЦИК, есть 19 административных протоколов, которые были составлены экспертами ФНС: эти документы доказывают факт сокрытия Грудининым зарубежных активов. «Есть и оплата, то есть признание Грудининым нарушений им валютного законодательства», – добавил Шевченко.

Реакция КПРФ

Шевченко назвал еще один фактор, из-за которого Грудинину было отказано в мандате – отсутствие аргументации со стороны КПРФ. «Президиум ЦК КПРФ, принимая решение о передаче мандата Павлу Николаевичу Грудинину, не мотивировал, почему партия не передает мандат следующему по очереди кандидату, а пропускает очередность. Конституционный суд РФ говорит, что свое решение партии обязательно нужно аргументировать, почему такое отступление от распределения мандатов было», – подвел итог представитель ЦИК.

Однако в самой партии считают, что все это является политическим заказом. Так, член ЦИКа от КПРФ Евгений Колюшин заявил, что думская кампания «давно закончена» и у ЦИКа не было подобных вопросов к Грудинину: «Это отношение Булаева (зампред ЦИКа, который показал на заседании 21 марта соответствующие документы) не имеет правовых оснований и может быть объяснено только политическим заказом». В отношении достоверности бумаг он также выразил сомнение.

Историю с мандатом прокомментировал и лидер КПРФ Геннадий Зюганов, назвав эту ситуацию «позорищем»: «Сидят два-три человека в администрации президента, пальцем тычут всем, в том числе и ЦИКу. Он берет под козырек». При этом Зюганов заявил, что будет добиваться мандата для Грудинина с помощью суда и через митинги.

Реакция ЦИК

Со своей стороны Николай Булаев заявил, что все обвинения недостоверны. Более того, он заверил, что его позиция подкрепляется мнением главы ЦИКа Эллы Памфиловой, которая в данный момент находится в отпуске. «Она сейчас мне написала, что полностью поддерживает нашу позицию, и высказалась бы куда более эмоционально, если бы присутствовала здесь», – отметил Булаев в разговоре с «Коммерсантом». Он также рассказал, что «ЦИК несколько раз обращался с запросами в ФНС» по поводу господина Грудинина, а показанные им 21 марта документы предоставили в ответ на запрос от 19 марта.

По словам Булаева, ЦИК направит мандат «в красноярско-хакасскую» региональную группу, которую КПРФ выдвигала на думские выборы. Во главе группы находился глава красноярского крайкома партии, депутат заксобрания Петр Медведев. К слову говоря, сам Медведев так активно, как коллега по партии Грудинин, на мандат не претендует: «У меня были такие возможности, но я предпочитал оставаться депутатом заксобрания. Как решат ЦК и крайком, так и будет».

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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