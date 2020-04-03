Бензин и электричество не нужны. Коронавирус роняет энергетику России 358 0 Экономика

Спрос на бензин и дизель в России может упасть на 40% в апреле, но не упадет на 70%, как в европейских странах, считает министр энергетики Александр Новак. Вместе с тем из-за режима самоизоляции падает и потребление электроэнергии – пока оно снизилось на 5-10%. Но оба этих тренда негативно скажутся на энергетическом, добывающем и перерабатывающем секторах российской экономики.