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Бензин и электричество не нужны. Коронавирус роняет энергетику России

3 Апреля 2020 358 0 Экономика
Бензин и электричество не нужны. Коронавирус роняет энергетику России

Спрос на бензин и дизель в России может упасть на 40% в апреле, но не упадет на 70%, как в европейских странах, считает министр энергетики Александр Новак. Вместе с тем из-за режима самоизоляции падает и потребление электроэнергии – пока оно снизилось на 5-10%. Но оба этих тренда негативно скажутся на энергетическом, добывающем и перерабатывающем секторах российской экономики.

Не как в Европе

  • В конце марта объемы проданного моторного топлива на столичных автозаправках снизился на 20-30%. Но падение может усилиться до 40%, спрогнозировал в эфире «Эха Москвы» министр энергетики Александр Новак.
  • Чиновник связал это с жестким режимом самоизоляции, когда ограничивается передвижение и падает число перевозок, в том числе с помощью такси и каршеринга. Москва пока лидирует в падении спроса на бензин – в других больших городах оно составляет 10-15%.
  • Спрос продолжит падать, это видно на примере Европы, которая гораздо дольше находится в режиме самоизоляции, подчеркнул Новак. Наибольшее снижение потребления бензина, по словам министра, отмечено в Бельгии, где оно достигло 70%. Российское правительство рассчитывает, что в течение одной-двух недель спрос в России сократится на 40%, но потом быстро восстановится.
  • Падение спроса на топливо подкрепляется очевидным фактом: дороги в Москве весьма ощутимо разгрузились. В частности, как писал «Интерфакс», согласно данным на 2 апреля, они стали свободнее на 86%, чем три недели назад. Численность личного транспорта сократилась на 64% в сравнении с прошлым годом. Кроме этого, стало меньше поездок на такси и машинах каршеринга – на 63%.
  • Как рассказал глава Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов, падение спроса может дойти и до 70%, все будет зависеть от жесткости мер по борьбе с коронавирусом. В разговоре с «Ведомостями» эксперт также заявил, что продажи моторного топлива также упали практически в два раза. Кроме этого, в течение последних двух недель в московском регионе упал на 45%, на дизель – на 30%. В других российских регионах падение может доходить до 50%.
  • «Это беспрецедентное падение спроса в современной России», – подчеркнул Баженов, заключив, что спрос вернется после того, как будут сняты ограничения на передвижения людей. А это, как считает аналитик, произойдет не раньше, чем через три месяца.

Падение спроса на электроэнергию

  • Тем временем спрос упал и на электроэнергию в российских энергосистемах. В частности, как рассказал замглавы Минэнерго РФ Евгений Грабчак РИА Новости, только в первый день нерабочей недели падение составило 5-10% в Москве и Подмосковье – на 9%. Однако стоит отметить тот факт, что в энергорайонах, где находятся крупные промышленные потребители, существенного снижения нет.
  • По словам Грабчака, после объявленной нерабочей недели и рекомендаций, связанных с самоизоляцией россиян, потребление мощности в ЕЭС России только за 30 марта 2020 года упало примерно на 10000 МВт, а это – более 8% от «обычного» уровня потребления мощности. «Суточное потребление электроэнергии в энергосистемах за 30 марта 2020 года так же снизилось на величину порядка 5-10%», – добавил Грабчак. Подобное падение может негативно сказаться на перспективах электроэнергетики.

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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