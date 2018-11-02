Бензин и дизель дешевеют в России. Надолго ли?

Крупнейшие нефтекомпании России и независимые НПЗ по состоянию на первое ноября выполнили все договоренности, связанные со снижением цен на бензины и топливо. Об этом проинформировал представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус. На недавней встрече с правительством представители нефтяной отрасли согласились удерживать цены до конца года в обмен на отсутствие пошлин. В итоге на сегодняшний день бензин и дизель стали дешеветь. Так, стоимость АИ-95 на бирже за день упала на 4,3%, АИ-92 – 2,2%, дизельное топливо – 3,14%.

Скачок цен отменяется?

Совещание у вице-премьера Дмитрия Козака 31 октября не прошло впустую. По словам представителя вице-премьера Ильи Джуса, крупные нефтегазовые компании и независимые переработчики прислушались к правительству и уже 1 октября снизили оптовые цены на бензин и дизельное топливо. Пока снижение фиксируется только на бирже. Однако оно уже должно стабилизировать ситуацию с розничными ценами на независимых АЗС, которые стали главными жертвами ползущего повышения цен на моторное топливо.

Правительство надеется, что благодаря принятым мерам удастся избежать скачка цен не только на оптовом рынке, но и в рознице. Также не потребуется прибегать к крайней мере – введению заградительной экспортной пошлины, которой нефтяникам грозил премьер-министр Дмитрий Медведев, если они не смогут договориться о фиксации цен.

Однако торг продолжается. По словам Джуса, в правительстве прорабатывают «дополнительные механизмы» регулирования рынка нефтепродуктов, которые могут быть применены после завершения налогового маневра в нефтяной отрасли. Налоговый маневр предполагает обнуление экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты в течение шести лет при одновременном повышении налога на добычу полезных ископаемых в течение трех лет. Такое перераспределение налогового бремени стимулирует компании вывозить топливо из страны и реализовывать его на рынках с более привлекательной конъюнктурой. Вероятно, под «дополнительными механизмами» подразумеваются меры, которые будут сдерживать неконтролируемый экспорт, грозящий ростом цен на внутреннем рынке.

Стабильность рынка

Между правительством и руководителями нефтяных компаний подписаны многосторонние соглашения, по которым компании обязуются держать цены на топливо. Они должны были это делать еще с 1 июля, когда цены были заморожены. За это они получили снижение акцизов. Однако нефтяники нарушили обещание. Объясняли они это тем, что стоимость нефти только росла, в то время как рубль дешевел. На совещаниях в правительстве компании открыто просили увеличить отпускную цену топлива на 4-5 руб. за 1 литр.

31 октября Минэнерго, ФАС, нефтяники и независимые НПЗ договорились об уровне поставок нефтепродуктов в крупный и мелкий опт в фиксированных объемах и ценах. Договоренности также включают в себя обязательства по росту ежемесячного производства и реализации нефтепродуктов на 3% к соответствующему месяцу 2017 года. Вместе с этим, как пояснял Козак, данные требования не будут распространяться на Дальний Восток, поскольку там технически невозможно произвести требуемые объемы топлива.

В правительстве пообещали проводить мониторинг ситуации. Чиновники заверяют, что у них сохраняется возможность оперативно использовать ряд механизмов для ее стабилизации, если нефтяники вновь нарушат свое слово.