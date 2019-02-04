Бензин дороже, зарплаты меньше. Какое место занимает Россия по дороговизне топлива

Российский бензин является одним из самых дешевых в Европе – это показали результаты исследования, которое провели эксперты РИА Новости. При этом наши показатели по объему бензина, который можно купить на среднюю зарплату, находятся на 20-м месте в Европе. Для сравнения можно ориентироваться на соседнюю Украину, жители которой могут позволить себе приобрести в 3,3 раза меньше топлива, чем жители России. В общей сложности аналитики изучили 33 европейских страны и Казахстан. Рейтинг составлялся с учетом данных на середину января, а для Норвегии, Казахстана и Украины – по итогам декабря.

Где дешевле всего

Если говорить об абсолютных ценах, то самая низкая стоимость была зафиксирована в Казахстане. В российских рублях в соседней стране литр 95-го стоит 30,9 руб. Второе место занимает Россия, где литр бензина стоит 45 руб. В Белоруссии топливо стоит 46,9 руб., а на Украине – 72,1 руб.

Следующие места в рейтинге распределились между странами Восточной Европы, где эксперты также отмечают относительно невысокие цены на топливо. Дороже всего бензин стоит в Нидерландах: 117,7 руб. за литр. После идут Норвегия, Дания, Италия и Греция, где литр бензина стоит дороже 112 руб.

Если говорить о стоимости дизельного топлива, то дешевле всего оно стоит, опять же, в Казахстане (46,5 руб. за литр), России, а также в Белоруссии (по 47,2 руб.). Дороже всего дизель можно купить в Норвегии – 114,5 руб. за литр. Также в лидерах дороговизны топлива – Швеция, Великобритания, Италия, Франция и Финляндия: более 105 руб. за литр.

Цены растут

По итогам рейтинга можно сделать вывод, что в большинстве стран стоимость бензина сократилась: это произошло в 26 из 33 государств. Самое ощутимое снижение – на Кипре (12,3%), в Венгрии (9,4%) и Словении (8,7%).

А вот рост стоимости топлива – только у семи участников рейтинга. Самый резкий скачок цен случился в Белоруссии. В этой стране, в сравнении с началом 2018 года, стоимость бензина выросла на 19,7%. Второе место по росту цен занимает Россия (9,7%), третье – Украина (7,5%).

При этом, как отмечают аналитики, в нашей стране такой рост цен произошел впервые за семь лет. Более того, дизельное топливо подорожало еще больше – на 15,8%.

А если с учетом зарплат?

Однако статистика и итоги исследования выглядят совсем иначе, если в рейтинге учитывать размер заработных плат граждан. Первую позицию по количеству бензина, которое человек может купить на среднюю зарплату, занимает Люксембург (порядка 3 тыс. литров). Здесь стоимость топлива относительно небольшая, а вот заработные платы граждан являются одними из самых высоких в Европе.

На втором месте – Норвегия и 2,3 тыс. литров. Топливо здесь продает по относительно большим ценам, но и заработок жителей этой страны весьма высок.

Как показало исследование, доступным модно назвать топливо в Австрии, Великобритании, а также в Швеции и Дании. Жители этих стран имеют возможность приобрести на свои среднемесячные заработные платы больше 1,9 тыс. литров бензина.

Россия находится на 20-м месте рейтинга. Около нее – Эстония и Португалия. Жители нашей страны на среднюю заработную плату могут купить примерно 826 литров 95-го бензина.

В целом, как отмечают эксперты, Россия обходит по доступности бензина многие страны Восточной Европы. На последнем месте среди них – Украина, где люди могут позволить себе купить только 247 литров топлива. Этот показатель в 12 раз меньше, чем у того же Люксембурга, и в 3,3 раза меньше, чем в России.

Несмотря на полезность данного сравнения, Россию, как третью страну по объемам добычи нефти, следует сопоставлять с США и Саудовской Аравии. Однако обоим государствам Россия сильно уступает по дороговизне топлива. В Европе же всегда найдутся развитые страны, в которых бензин стоит дороже.