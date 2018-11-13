«Белый лебедь» или «Черный коршун»? Ту-160 – гордость советской авиации

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) сообщила на днях в числе прочего, о продолжении модернизация стратегического ракетоносца Ту-160, который будет оснащен новой крылатой ракетой X-101 и ее модификацией Х-102 с ядерной боеголовкой.

О чем идет речь

Ту-160 был разработан в СССР в 1970-1980-х годах в ОКБ Туполева и оснащен крылом изменяемой стреловидности (впервые в мире для такого класса самолетов). На вооружении он состоит с 1987 года. В серийное производство был запущен в 1984 году на Казанском авиационном заводе. В октябре 1984 года в воздух поднялась первая серийная машина.

Ту-160 – уникальная конструкция. Вот только некоторые ее технические характеристики:

Длина 54,1 м – это больше половины футбольного поля;

Высота 13,1 м – это практически четырехэтажный дом;

Площадь крыла 232 м кв. – сравните с площадью вашей квартиры – и это только одно крыло!

Масса топлива 148 000 кг – а сколько влезает в полный бак вашего автомобиля (1 литр бензина весит чуть меньше одного килограмма).

И как эта махина летает? А вот так:

Предельная скорость на высоте 2230 км/ч – это вдвое больше скорости звука;

Крейсерская скорость 917 км/ч – это почти что скорость звука;

Дальность максимального полета без дозаправки 13 950 км – а сколько без дозаправки вы проедете на своей машине?

Боевой радиус 6000 км;

Продолжительность полета 25 ч.

Практический потолок 21 000 м – это высота, на которой может лететь самолет;

Стоимость одного ракетоносца ТУ-160 составляет порядка 250 млн долларов. Не дешевая штучка.

Ниже мы расскажем о проекте ОАК подробнее. Но нам не хотелось бы превращаться в очередное «военное обозрение». Поэтому сейчас поговорим немного о другом.

Белый лебедь

Ту-160 до сих пор остается уникальным самолетом, наверно, самым красивым в мире. Недаром летчики, народ далеко не сентиментальный, прозвали его «Белым лебедем». Хотя по задачам, который он должен решать, его следовало бы назвать «Черным коршуном».

В человеческом сознании красота почти всегда связывается с чем-то добрым. Нет, конечно, можно прочитать про злых ведьм или злобных принцесс, которые на лицо были милы и прекрасны, а в душе сущие твари. Но эта их сущность сразу проступала и становилась заметной.

А вот как быть с «железякой»? Ей в глаза не заглянешь, она никаких самостоятельных действий совершить не может. Только, то, что потребует от нее человек. В том числе, убийство себе подобных. И при этом она, «железяка», может быть уродливой, а может быть прекрасной. Вот «Белый лебедь» – он прекрасен.

«А если это так, то что есть красота

И почему ее обожествляют люди?

Сосуд она, в котором пустота,

Или огонь, мерцающий в сосуде?»

В «Белом лебеде», как в том сосуде, огонь мерцает. Хотя лучше его бы там и не было.

Черный коршун

Ту-160 – это, как говорилось выше, стратегический ракетоносец. Слово «стратегический» означает, что эта машина – наступательное вооружение, предназначенное для нанесения ударов по территории потенциального противника. Именно по территории. В театре военных действий он не используется. Для этого есть тактическая (фронтовая) авиация. У России – это самолеты Су-24 и Су-34. Надо сказать, что сегодня разница между такими бомбардировщиками и другими типами фронтовой авиации, например, истребителями-бомбардировщиками и штурмовиками сильно размыта. Но не будем вдаваться в эти подробности.

Вернемся к «черному коршуну». Слово «ракетоносец» означает, что на его вооружении стоят крылатые ракеты. Нет, какую-нибудь условную «Уганду» можно и бомбами бомбить. А вот с серьезными людьми такое не прокатит.

Первоначально задачей стратегических бомбардировщиков была доставка ядерных бомб на территорию потенциального противника. Поэтому они должны были преодолевать расстояние в тысячи километров. Для этого, как минимум, нужен был большой запас топлива (даже с учетом дозаправки в воздухе). Плюс – размеры самолета. Они должны были быть большими. Чтобы и топливо поместилось и ядерные бомбы.

Но потом ситуация кардинально изменилась. Появились системы противовоздушной обороны (ПВО), которые обнаруживали эти подлетающие самолеты. Плюс Зенитно-Ракетные комплексы. Плюс истребительная авиация. Так что прорваться на территорию потенциального противника и сбросить там бомбы, стало нереально.

Но человеческий инженерный гений на месте, как известно, не стоит. И были созданы так называемые крылатые ракеты класса «воздух – земля» с большой дальностью полета – в несколько тысяч километров. А это совсем другое дело. Появился самолет где-то над океаном, выпустил ракеты, и спокойно домой. А они, ракеты, умные. В их компьютерные мозги все заложено. В смысле, кому и куда «подарочки» нести. Причем адресат указывается с очень высокой точностью: 10 – 20 метров. Пентагон, так Пентагон. Не промахнутся. Ну, и у них все то же самое. Если Кремль, так Кремль. Так что если живете вы где-нибудь в центре Москвы, то не беспокойтесь. Услышите взрывы, может быть, стекла задребезжат. А так ничего. Если, конечно, заряд будет не ядерный. А если и ядерный, то беспокоиться тоже не стоит. Все мгновенно сдохнем.

«Я не слышал разрыва

И не видел той вспышки –

Точно в пропасть с обрыва –

И ни дна, ни покрышки».

Наш президент обещал, что в рай таким образом попадем. Но от этого мало кому легче станет. Разве что президенту.

Хватит лирики. Перейдем к ракетам

Ту-160, как говорилось, будут оснащены новейшими крылатыми ракетами класса «воздух – земля» Х-101 или их ядерной модификацией Х-102.

Начнем с того, что представляет собой крылатая ракета. А вот то, как она называется, то и представляет. По внешнему виду ракета – это такой заточенный карандаш. Только толстый. И с крыльями. Которые могут убираться и, когда надо, раскрываться. Крылья нужны для того, чтобы это «животное» могло совершать в воздухе маневры. Примерно, как самолет.

Каждый Ту-160 оснащается 12 крылатыми ракетами. Два боекомплекта. По 6 ракет каждый. Выпускает он первый боекомплект, а потом второй. Каждая стая из шести летающих тварей летит сначала вместе, совершая, правда, перестроения, для того чтобы запутать систему ПВО противника. Но это над океаном. Подлетая к суше, стая рассыпается и снижает высоту (это чтобы системам ПВО было их трудней обнаружить). Каждая ракета идет по рельефу местности, подбираясь к цели назначения. И, если жива осталась, делает свое черное дело.

Ну, и несколько цифр. Х-101 – это новейшая российская крылатая ракета воздушного базирования, разработка которой началась еще в конце 80-х годов прошлого столетия. Она имеет дозвуковую скорость, дальность полета до 5000 км, форму, которая делает ее незаметной для радаров. Конкретные параметры ракеты вряд ли кому интересны, тем более что это оценочные данные. Но если заинтересуетесь, наберите в интернете «Х-101» и все прочитаете.

Маленькое заключение

Так «Белый лебедь» иди «Черный коршун»? С одной стороны – мы имеем дело с торжеством человеческой мысли, которым можно только восхищаться. С другой стороны – куда направлена эта мысль и почему. Хотите летать – летите куда-нибудь на Марс. Там от вас хоть вреда не будет.

С другой стороны, есть геополитическое противостояние между ведущими странами мира. Вот и скалят они друг на друга свои клыки. И от этого никуда не деться.

Кто-то за одно, кто-то за другое. Вот, поди, и разберись.

«И как понять, где правда, где причуда

И сколько истин, потерял им счет».

И беда вся в том, что «белый лебедь» не может не быть «черным коршуном».