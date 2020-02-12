Белорусская контрабанда. Сколько нелегального табака завозится в Россию из братской республики 120 0 Экономика

В 70 регионах России торгуют контрабандными сигаретами, которые были завезены в страну из Белоруссии. Об этом говорится в исследовании ИТ-компании «Эвотор», на которое ссылается РБК. Больше всего контрафакта удалось выявить в Смоленской и Челябинской областях. В целом объем нелегальной продукции растет и захватывает как крупные города, так и сельскую местность.