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Белорусская контрабанда. Сколько нелегального табака завозится в Россию из братской республики

12 Февраля 2020 120 0 Экономика
Белорусская контрабанда. Сколько нелегального табака завозится в Россию из братской республики

В 70 регионах России торгуют контрабандными сигаретами, которые были завезены в страну из Белоруссии. Об этом говорится в исследовании ИТ-компании «Эвотор», на которое ссылается РБК. Больше всего контрафакта удалось выявить в Смоленской и Челябинской областях. В целом объем нелегальной продукции растет и захватывает как крупные города, так и сельскую местность.

Цифры статистики

  • Согласно подсчетам аналитиков, объем белорусской контрабанды в торговле сигаретами составил не меньше 1,1% в январе этого года.
  • Самая большая доля контрабандного табака из Белоруссии зафиксирована в Смоленской и Челябинской областях – 22% от общего объема продаж. На третьем месте – республика Дагестан, где доля контрафакта составляет 10% от продаж.
  • Спрос на контрабандные сигареты объясняется их относительной дешивизной – средняя стоимость почти в два раза ниже легальных сигарет. Например, 55 руб. против 93 руб. за пачку.
  • «По нашим данным, нелегальные сигареты сегодня продают 3% магазинов российской несетевой розницы с табачным ассортиментом», – цитирует РИА Новости директор по маркировке «Эвотора» Вячеслава Предыбайло.

Обязательный акциз

  • Эксперты проанализировали данные 600 тысяч онлайн-касс российских магазинов несетевой розницы в январе 2020 года. Во время исследования учитывались только продажи тех брендов, которые поставляются на территорию России нелегально.
  • В частности, речь идет о белорусских марках NZ, Minsk, FEST, Credo – все они не имеют регистрации в реестре Федеральной налоговой службы (ФНС), где отражается минимальная и максимальная розничная цена от производителя. К слову говоря, данную информацию должны предоставлять все производители табачной продукции.
  • Если компании нет в реестре, то это свидетельствует о том, что продукция, продаваемая в магазинах, не имеет российского акциза. То есть, можно сделать вывод, что товар контрабандный. Однако каким именно образом магазин проводил через официальный кассовый аппарат такие сигареты, исследователи не пояснили.

Контрабанда на все времена

  • В декабре 2019 года крупнейшие российские табачные компании представили итоги исследования рынка, который провели эксперты компании Nielsen по итогам третьего квартала, сообщали РИА Новости. Оказалось, что уровень нелегальной продукции в России вырос до 15,6%.
  • Более того, расширилась и география распространения такой продукции: контрабандный табак охватил не только приграничные территории, но и всю Россию, включая сельскую местность и столичные регионы.
  • В этом исследовании впервые учитывались города, где население составляет от 50 тыс. человек и небольшие населенные пункты сельской местности. Как выяснили аналитики Nielsen, по итогам третьего квартала 2018 года, этот показатель (не учитывая небольшие населенные пункты) находился на уровне 8,4%. Если говорить о данных 2019 года, то за первый квартал исследователи компания Kantar выявили долю нелегальных сигарет в размере 10,3%.

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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