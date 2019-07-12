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Белоруссия повышает цену «Дружбы», Крым стал самым популярным российским курортом и другие новости

12 Июля 2019 46 0 События и факты
Белоруссия повышает цену «Дружбы», Крым стал самым популярным российским курортом и другие новости

По инициативе украинской стороны состоялся первый разговор Владимира Путина и Владимира Зеленского. До сих пор главы двух государств не общались лично ни письменно не устно. Как сообщают РИА Новости со ссылкой на Дмитрия Пескова, Президент России и Президентом Украины обсудили вопросы урегулирования конфликта на юго-востоке Украины и «совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц». Договорились продолжить работу на уровне экспертов и продолжать контакты в нормандском формате. При этом Путин назвал интересным предложение Зеленского о расширении "нормандского формата".

"Всемирный конгресс украинцев " Генеральная прокуратура РФ признала нежелательным на территории России. Запрещать эту организацию не стали. Но как сообщает ТАСС, Генпрокуратурой установлено, что деятельность зарегистрированной в Канаде международной неправительственной организации Ukrainian World Congress («Всемирный конгресс украинцев») представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.

В Иркутской области сегодня объявлен день траура по жертвам наводнения, которыми стали 25 человек жителей Тулунского, Нижнеудинского, Тайшетского, Черемховского, Чунского и Зиминского районов. 11 человек считаются пропавшими без вести в результате сильного наводнения, которое началось в регионе 25 июня и затопило более 100 населенных пунктов.

Белоруссия настаивает на повышении на 21,7% с 1 августа тарифа на прокачку нефти по «Дружбе» на своей территории. Как сообщает "Интерфакс-Беларусь", соответствующее письмо белорусский оператор нефтепровода "Гомельтранснефть Дружба" направил в российскую госкомпанию "Транснефть". Это требование обосновывается тем, что в связи с крупнейшим загрязнением магистрального нефтепровода весной этого года белорусская компания недополучила 1,5 млрд руб ($23,7 млн). По мнению Минска, повышение тарифов на транзит нефти позволит компенсировать эти убытки.

В России вдвое снизят НДС на плодово-ягодную продукцию. Как пишет РБК, премьер-министр Дмитрий Медведев принял решение о снижении НДС до 10% на произведенные в России плоды и-ягоды. Глава кабмина считает, что это должно привести к удешевлению продукции и позволит развиваться отечественному садоводству.

Экспорт зерна из России увеличится до 45 млн тонн в сельхозсезоне 2019-2020 годов. Как сообщает ПРАЙМ, такой прогноз  озвучил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев. Он сообщил, что в 2018-2019 сельскохозяйственном году, который завершился 30 июня, российский экспорт зерна составил 43,3 миллиона тонн, из которых 35,2 миллиона тонн составляет пшеница.

Крым стал первым в списке наиболее популярных внутренних российских авианаправлений в июле. Министерство курортов и туризма Республики Крым сообщило, что согласно аналитике сервиса онлайн-бронирования авиабилетов Biletix, на Крым приходится 14% от всех внутренних бронирований. При этом средняя стоимость билетов из российских городов в Симферополь снизилась на 12% по сравнению с прошлым годом, а по некоторым направлениям – на 37-71 %. Еще до начала  летного  сезона, в январе-мае 2019-го Крым посетили 2,2 млн туристов, что на 11% больше аналогичного периода прошлого года. При этом курортный сезон 2018 года стал самым успешным для Крыма за все постсоветские годы – турпоток достиг 6,8 млн человек.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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