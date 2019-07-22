Белоруссия и Россия идут к единой валюте и рынкам, Китай сокращает инвестиции США и увеличивает в Россию и другие новости

В рамках Союзного государства Россия и Белоруссия должны будут прийти к введению единой валюты и единым отраслевым рынкам. Соответствующие заявления в СМИ сделали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой. При этом Матвиенко подчеркнула, что российская сторона не думает о создании единого государства, речь идет только о «полноценном союзе» двух стран с точки зрения одинаково развивающихся экономик, единой финансовой и валютной политики. Крутой в свою очередь отметил, что Белоруссия и Россия намерены к 2021 году прийти к единым рынкам энергетики, транспорта, сельскохозяйственной и промышленной продукции. Ранее Александр Лукашенко предложил Владимиру Путину полностью подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря 2019 года - к 20-летию подписания Договора о создании Союзного государства России и Белоруссии. Этот договор предполагает унификацию законодательства, государственной символики и валюты, а также создание единого парламента и других органов власти.

Украина планирует вводить меры противодействия выдаче российских паспортов жителям Донбасса. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк сделал заявление в СМИ о том, что «российская паспортизация жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР» является нарушением минских соглашений и спланированной провокацией, которую украинские власти намерены прекратить. Речь идет о выполнении указа об упрощении процедуры получения российского гражданства для жителей Донбасса, который Владимир Путин подписал 24 апреля 2019 года. Заявление Данилюка прозвучало на фоне того, что Вооруженные силы Украины 21 июля сорвали заключенное в Минске соглашение об абсолютном бессрочном перемирии. Через 12 часов после начала перемирия украинские военные обстреляли село Новая Таврия на юге Донецкой области. А за несколько часов до перемирия были обстреляны жилые дома в Первомайске на территории ЛНР, один человек погиб, семь человек получили ранения.

Инвестиции Китая в США снизились на 90% за два года президентства Трампа. Прямые китайские инвестиции снизились с $46 млрд в 2016 году до $5 млрд в 2018 году. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на данные исследовательской компании Rhodium Group. От сокращения инвестиций пострадал рынок недвижимости США, стартапы Кремниевой долины и «сельские» американские штаты, де китайские инвесторы ранее приобрели заводы. При этом как ранее заявлял журналистам чрезвычайный и полномочный посол России в КНР Андрей Денисов, объем освоенных в России китайских инвестиций на начало 2018 года составлял 30 миллиардов долларов, а по итогам 2018 года достигал 35 миллиардов долларов. Он также отмечал, что на проработке России и Китая находятся еще порядка 70 инвестиционных проектов на сумму 120 миллиардов долларов.

В России планируют пересмотреть систему импортозамещения в госзаказе. Как сообщают «Ведомости», вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак поручил Минпромторгу, Минэкономразвития, Минфину, Минкомсвязи и ФАС заменить прямой запрет на участие иностранцев в госзаказе на другие способы поддержки российских производителей. С 2014 года для государственных нужд нельзя было закупать иностранные изделия легкой промышленности, спецтехнику и легковые автомобили, мебель, а программное обеспечение можно было покупать только из российского реестра. Теперь, по данным Минпромторга, планируется упростить процедуры, ввести единый подход к разным сегментам рынка и унифицировать порядок подтверждения страны происхождения продукции.

В России снижается количество взрослых с инвалидностью и растет количество детей-инвалидов. По данным Минтруда, общая численность людей с инвалидностью старше 18 лет снизилась с 12,1 млн человек в 2016 году до 11,3 млн человек к началу 2019-го. При этом численность детей с инвалидностью увеличилась с 617 тысяч в 2016 году до 670 тысяч к концу 2018 года.

Самый высокий коэффициент напряжённости на рынке труда среди российских регионов зафиксирован в Ингушетии. Согласно рейтингу, составленному RT на основе данных Роструда, соотношение числа безработных к количеству вакансий в крупных и средних организациях в Ингушетии составляет 24,3 тысяч к 206. То есть отношение официально безработных граждан к открытым вакансиям - 118,4. Коэффициент напряжённости на рынке труда в Чечне 23,8, в Дагестане 18,6, в Северной Осетии 6,1, в Республике Тыва - 5,2. При этом в среднем по России такой коэффициент равен 0,5. Самый низкий коэффициент напряжённости на рынке труда (0,1) зафиксирован в Амурской области и ЕАО.