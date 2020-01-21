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Белоруссия демонстративно закупила нефть у Норвегии. Сколько и зачем Минск переплатил?

21 Января 2020 1259 1 Экономика
Белоруссия демонстративно закупила нефть у Норвегии. Сколько и зачем Минск переплатил?

Поиски альтернативных поставок нефти увенчались успехом для Минска – первые 80 тонн топлива прибудут на нефтеперерабатывающий завод «Нафтан» по железной дороге. Однако о дальнейшем сотрудничестве с Норвегией в «Белнефтехиме» пока не говорят. Ранее Минск разослал коммерческие предложения в Польшу, Казахстан, Азербайджан и на Украину. Поставки сырья из России находятся под вопросом из-за цены, которую запрашивает Москва.

Переплата 20 долларов за тонну

  • Белоруссия закупила у Норвегии 80 тонн нефти с месторождения Johan Svedrup в Северном море, которое разрабатывается с октября 2019 года. Предположительно сделка состоялась с компанией Total.
  • Новое норвежское месторождение называют «гигантским» – суточная добыча к февралю достигнет 400 тыс. баррелей. По своим характеристикам нефть Johan Sverdup похожа на российскую Urals, под работу с которой настроены нефтеперерабатывающие заводы Белоруссии. Поэтому потенциально она может конкурировать с российской маркой.
  • Партия топлива предназначается для НПЗ «Нафтан» и прибудет туда через порт в литовской Клайпеде в 20-х числах января, а затем по железной дороге в Новополоцк. Однако такая логистика приведет к существенному удорожанию сырья – по сравнению с трубопроводной нефтью Минск переплатит 20 долларов за тонну.
  • НПЗ «Нафтан» перерабатывает 9 млн тонн нефти в год. Суточный объем составляет 25 тыс. тонн. Таким образом, норвежской нефти заводу хватит на три дня. При этом в январе Минску требовалось получить от России 650 тыс. тонн нефти. Первая партия в январе не превысила 130 тыс. тонн.

«Демонстративный характер»

  • Москва и Минск приостановили переговоры о размере тарифа и транзите нефти по нефтепроводу «Дружба» 20 января. На это повлияла отставка правительства России и желание Минска дождаться 1 февраля, когда ставка транзита увеличится на размер инфляции плюс 3%, то есть на 6,8%. Затягивать переговоры приходится из-за того, что стороны не знают, ни какими будут объемы поставок нефти, ни конечную стоимость транзита.
  • 31 декабря 2019 года между странами истекло соглашение о поставках нефти. Заключить новое соглашение не получилось – Минск обвинил Москву в том, что та предлагает сырье по ценам выше мировых. В Москве же заявили, что настаивают на рыночной стоимости. Прежние условия поставок, к слову говоря, устанавливали цену ниже мирового уровня.
  • С 1 января 2020 года Минск вынужден искать альтернативу российскому сырью. Белоруссия неоднократно импортировала нефть легких сортов Santa Barbara и Azeri Light, но они не могли заменить российскую марку Urals. Скорее эти поставки, как пишет Reuters, имели «демонстративный характер».
  • О желании поставлять нефть Минску уже заявили в Казахстане и Азербайджане. Казахские компании будут это делать только по привлекательной цене, а азербайджанская SOCAR обсуждает вопрос возможных поставок. Также среди желающих Латвия, у которой есть все необходимое для прокачки нефти через свою территорию в Белоруссию. А вот Польша отказалась – она не сможет использовать нефтепровод «Дружба» для организации реверса.

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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14:19 0 0
Могучий-Ка:

Халява закончилась пусть шукает ветра в поле.

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