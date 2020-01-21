Белоруссия демонстративно закупила нефть у Норвегии. Сколько и зачем Минск переплатил? 1259 1 Экономика

Поиски альтернативных поставок нефти увенчались успехом для Минска – первые 80 тонн топлива прибудут на нефтеперерабатывающий завод «Нафтан» по железной дороге. Однако о дальнейшем сотрудничестве с Норвегией в «Белнефтехиме» пока не говорят. Ранее Минск разослал коммерческие предложения в Польшу, Казахстан, Азербайджан и на Украину. Поставки сырья из России находятся под вопросом из-за цены, которую запрашивает Москва.