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Бедным – дешевле. Почему в одних регионах России "коммуналка" стоит в восемь раз больше, чем в других?

1 Июля 2019 163 0 Исследования
Бедным – дешевле. Почему в одних регионах России "коммуналка" стоит в восемь раз больше, чем в других?

Рейтинг российских регионов по стоимости услуг ЖКХ на одного плательщика представили аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Как выяснили эксперты, в среднем один россиянин должен был заплатить за «коммуналку» 17 тысяч 936 рублей за 2018 году. По сравнению с 2017 годом этот показатель вырос на 5,3%. Дороже всего услуги коммунальных служб обошлись жителям Магаданской области, дешевле всего – жителям Республики Дагестан. А в целом по России с сегодняшнего дня тарифы ЖКХ повышаются на 2%. И это уже второе повышение в этом году.

Кто платит больше?

Как пишет «Российская газета» со ссылкой на итоги исследования, больше остальных в России на услуги ЖКХ пришлось потратиться среднестатистическому жителю Магаданской области: 42 тысячи 132 рубля в год (в пересчете на один месяц эта сумма составляет 3511 рублей в месяц). На втором месте – жители Камчатского края (41 тысяча в год или 3420 – в месяц), на третьем – Мурманская область (36 тысяч в год или 3003 рубля в месяц). Пятерку «лидеров» замыкают Чукотский автономный округ (33 тысячи или 2774 рубля) и Московская область (31 тысяча или 2607рубля). Всего же по стране, как пишет издание, насчитывается 30 регионов, на территории которых платеж за ЖКХ  одного жителя  выше среднероссийских показателей.

Меньше всего за услуги ЖКХ в прошлом году заплатили жители Дагестана (5487 рублей в год или 457 рублей в месяц с человека), а также Республики Тыва (5740 или 478) и Ингушетии (5852 или 488). То есть, по факту, разница между максимумом и минимумом по оплате «коммуналки» получилась в 7,67 раза.

По данным РИА Рейтинг за 2018 год, в рейтинге  регионов по качеству жизни Дагестан занимает 69 строчку рейтинга из 85, Ингушетия — 82, а Тыва замыкает список. То есть в этих субъектах федерации самый низкий в стране уровень жизни и доходов населения.

Разница в регионах

Комментируя итоги исследования, председатель Совета директоров сети FinExpertiza Елена Трубникова сообщила: «Минимальные платежи за услуги ЖКХ приходятся на небольшие регионы с достаточно низкими доходами населения: больше, чем сегодня, население платить там все равно не сможет». При этом, по словам эксперта, так называемая «верхняя часть рейтинга» регионов, жители которых больше всего платят за ЖКХ тоже не вызывает удивления: в основном первая десятка представлена удаленными от основных промышленных регионов северными и дальневосточными территориями – часто теми, где присутствует суровый климат и малая плотность населения.

Вместе с этим, как отмечает аналитик, вся инфраструктура ЖКХ «раскидана» по большой территории. И по факту получается, что огромнейшие затраты для содержания коммунальной сферы ложатся на плечи потребителей, вынужденных по причине климатических условий потреблять больше ,например, услуг теплоснабжения и энергоснабжения, чем жители других регионов.

А что Крым?

Что касается Крымского региона, то несмотря на разговоры  о неких преференциях, по факту с первого июля в этом регионе стоимость  услуг ЖКХ повышается на 7,7%. Об этом в разговоре с «РГ» проинформировал представитель  Госкомитета по ценам и тарифам Республики Крым. Уточняется, что речь идет о подорожании электроэнергии в соответствии с тарифами, которые были установлены ведомством еще в декабре прошлого года. За первое полугодие повышение тарифов на 1,7% произошло в связи ростом НДС.

Начиная с 1 июля 2019 года, тариф на киловатт-час в населенных пунктах Крыма  увеличится на 11%. При потреблении до 150 киловатт он будет составлять 3,04 рубля , от 150 до 800 - 3,81 рубля (рост 11%).  А вот для тех, кто потребляет более 800 киловатт, тариф останется прежним - 5,03 рубля, уточняет «Российская газета». Что касается домов, где есть электроплиты, то в этом случае будет применяться тариф при потреблении до 250 киловатт-час - 2,41 рубля (рост 11%), от 250 до 800 - 3,04 (11%), более 800 - 5,03 (без изменений).

Мнения экспертов

По мнению депутата комитета Госдумы РФ по транспорту и строительству Дмитрия Ионина,  в некоторых регионах власти сознательно идут на так называемую «плановую убыточность» организаций ЖКХ, чтобы сохранить стабильность в обществе

 «Вопросы ЖКХ — это вопросы политики и только политики. Из-за этого какие-то политические моменты, связанные с необходимостью снятия социального напряжения, позволяют делать низкие тарифы по ЖКХ, а за счет других регионов все это компенсировать», — полагает  депутат Ионин.

Эксперты считают, что дешевые коммунальные услуги в ряде регионов могут обернуться серьезными проблемами для местной инфраструктуры ЖКХ, а решение этих проблем потребует серьезных вливаний бюджетных  средств.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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