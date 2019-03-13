Бедных сделают богатыми? Зачем Росстат меняет методику расчета реальных доходов

В России может измениться методика расчета реальных доходов населения. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин. При этом, как отмечается, статистика реальных доходов россиян до сих пор представляет проблему для правительства и загадку для экономистов. Как рассказал министр, новую методику будут обсуждать в публичном формате.

Расхождение показателей

Согласно информации, собранной экспертами Росстата, падение доходов жителей России продолжалось в течение пяти лет: с 2014 по 2018 год (с учетом 5000 руб., которые были выплачены пенсионерам в 2017 году). Показатель до сих пор остается ниже уровня докризисного 2013 года, пишут «Ведомости». Динамика давно уже разошлась и с реальными зарплатами, и с оборотом розничной торговли, которые начали свой рост с мая 2017 года. При этом, как отмечала главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова, даже электоральный цикл 2018-го (в это время реальные заработные платы выросли на 6,8%) не повлиял на ситуацию.

Как рассказал министр Орешкин, в Росстате планируют рассмотреть идею изменения методики расчета реальных доходов. При этом обсуждение планируется провести в максимально публичном формате. О «непрозрачности» расчета реальных доходов и его «ужасном» качестве еще в декабре прошлого года заявлял первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. Тогда Орешкин возразил: методология, которую использует Росстат, правильная, универсальная, а в ее основе лежат международные принципы.

Как проходят расчеты сегодня

Схема расчетов для рядовых россиян может показаться сложной (что уж говорить, если сами экономисты не всегда могут в ней разобраться). Тем не менее, как отмечает РБК, совокупный объем доходов населения в Росстате считают не напрямую (прямой расчет в условиях сложной экономики практически невозможен).

Происходит это через суммирование расходов, сбережений и изменения денежной наличности на руках у граждан. Далее недостающую сумму, которая представляет собой так называемую балансирующую строку, записывают в графу «прочие доходы». Это означает, что если произойдет занижение или завышение объема расходов и сбережений, то в автоматическом режиме будут занижены (или завышены) и сами доходы.

Однако, как считают эксперты, в сегодняшних российских условиях расходы и сбережения скорее занижаются – эту тенденцию отмечали и аналитики департамента исследований и прогнозирования Банка России в 2018 году. Причина этого – покупки в зарубежных олайн-магазинах, недоучет вложений в инструменты доверительного управления и недооценка вложений в недвижимость.

«Человек, который понимает проблемы»

В российском правительстве, все больше внимания уделяя разговорам о необходимости изменения методики расчета реальных доходов, хотят не только получить объективные данные о том, на каком уровне находится экономическое положения жителей России. Кроме этого министры стремятся заработать «дополнительные политические очки». Об этом в интервью с Daily Storm заявил экономист Василий Колташов.

«Мне кажется, после этого заявления Орешкина они [Росстат] постараются показать нам более реальную картину, чем они привыкли это делать. Росстат уж слишком старательно рисует неправду… Орешкин хочет показать себя человеком, который понимает проблемы и [может] их решать, и стоит за развитие экономики», – отмечает эксперт.

При этом, как отмечает Колташов, те, кто был в кресле министра до Орешкина в глазах обычных россиян выглядели либералами, которые считали, что «неуспех» обычных россиян можно объяснить ленью и косностью самих обывателей. Но сегодняшний глава министерства, как отмечает эксперт, хочет выглядеть совсем другим: «Орешкин стремится улучшить свой образ как экономиста и государственного деятеля. Конечно, [более объективная] статистика [Росстата] может ему помочь в своей игре».