Бедные россияне – преступники? Чем депутат оправдала отказ от прогрессивной шкалы налогообложения

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» и бывшая глава Волгограда Ирина Гусева выступила против введения прогрессивного налога на доходы физических лиц и освобождения от налогов малоимущих слоев населения. На заседании думского комитета по бюджету и налогам она резко высказалась о людях, которые «могли ни одного дня не работать, сидеть в тюрьме», а после этого претендуют на освобождение от налогов. Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин назвал заявление депутата «классическим проявлением социального дарвинизма».

Не обидит человека

В комитете по бюджету и налогам обсуждение возможности введения прогрессивной шкалы НДФЛ проходило, по словам депутата «Единой России» Ирины Гусевой, два месяца назад, а ее слова, сказанные на нем, были вырваны из контекста. В частности, Гусева сказала о малоимущих гражданах (видео опубликовано на YouTube):

«Эти люди могли ни одного дня не работать, сидеть в тюрьме, где его охраняли, кормили. Потом вышел из тюрьмы — и давай еще здесь ему дадим полную возможность не платить налоги».

Гусева связала принадлежащую ей реплику, неожиданно всплывшую в СМИ, с тем, что она потребовала в инстаграме от «Почты России» и энергетиков навести порядок с тарифами в Волгоградской области. При этом, по ее словам, инстаграм помог: тарифы были снижены, а «вопрос для жителей решен». Но, тем не менее, политическим оппонентам понадобилось напасть на нее. Хотя она выросла в обычной семье, и «не обидит простого человека».

Помимо сравнения малоимущих людей с уголовниками, депутат Гусева на обсуждении прогрессивной шкалы также заметила, что «ни одна страна в мире» не финансирует социальные нужды граждан так, как это делает Россия. Поэтому введение прогрессивной шкалы требует оценки экономических последствий от такого шага.

До этого Гусева, начавшая политическую карьеру в 2003 году в рядах КПРФ, прославилась предложением смягчить наказание для госслужащих за «незначительные» коррупционные преступления.

Классовая ненависть

В связи с высказыванием депутата «Единой России» директор Института проблем глобализации Михаил Делягин обратил внимание на то, что ее слова соответствуют общему вектору политики.

«Эти люди, которые своей политикой удерживают в нищете 10% населения и еще 70% в бедности — и при этом их же люто ненавидят. Это классовая ненависть в чистом виде», – подчеркнул экономист в комментарии REGNUM.

По мнению Делягина, наличие депутатов с подобными взглядами в Госдуме сегодня свидетельствует об «ограниченности российской демократии».

Президент Владимир Путин неоднократно призывал чиновников и членов «Единой России» тщательно следить за этикой и не относиться пренебрежительно по отношению к гражданам.

«Никакого хамства, заносчивости, пренебрежения к людям на любом уровне», – требовал он от депутатов. Потому что это в конечном счете вредит стране, подчеркивал глава государства, и «опускает партию ниже плинтуса».

По мнению Путина, в России высок запрос на справедливость и честность. При этом на «Единую Россию» Путин возложил обязанность обеспечивать развитие страны, чтобы она не осталась позади мирового прогресса.

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