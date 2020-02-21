Бедные, но здоровые. В России повысился индекс кредитного здоровья населения

По данным НБКИ индикатор, отражающий долю «плохих» заемщиков, к концу 2019-го вернулся на уровень докризисного 2014 года. В рейтинговом агентстве Fitch утверждают, что в прошлом году каждый четвертый российский заемщик отдавал по кредитам свыше 80% своих доходов. Центробанк осенью 2019 ввел показатель долговой нагрузки, сегодня предлагает открыть банкам доступ к данным ФНС о реальных доходов граждан, подавших заявки на кредиты. Получится ли таким образом сберечь «кредитное здоровье» россиян?

Поправили кредитное здоровье

Национальное бюро кредитных историй публикует динамику индекса кредитного здоровья (Credit Health Index) с октября 2008 года. Рассчитывают этот индекс аналитики американской компании FICO на основе почти 430 млн кредитных записей.

Данный показатель отражает долю «плохих» (bad rate) в общем числе заемщиков.

«Плохими заемщиками» считаются те, у кого имеются просрочки по кредитам более чем на 60 дней в течение последних шести месяцев. В четвертом квартале 2019 года доля «плохих» заемщиков в России сократилась на 1,71 % - до 13,35%.

Улучшение платежного поведения клиентов было зафиксировано во всех федеральных округах, а Центральном, Северо-Западном и Приволжском ФО было выше, чем в среднем по России. Эксперты считают, что на поведение клиентов могли повлиять относительно низкие процентные ставки и удлинившиеся сроки кредитования.

Индекс кредитного здоровья — более комплексный показатель, чем просто уровень просроченных кредитов. В четвертом квартале 2019 года он вырос на четыре пункта по сравнению с третьим кварталом и достиг 96 пунктов.

Индекс вернулся к уровню 2014 года, стал таким, каким был до того как на фоне падения цен на нефть и обвала курса рубля ЦБ РФ в декабре резко поднял ключевую ставку до 17% годовых.

С тех пор ключевая ставка только понижалась и к февралю снизилась почти втрое – до 6%.А вот индекс кредитного здоровья все пять лет был снижен и, несмотря на отдельные всплески, не возвращался к уверенному росту.

Аналитики НБКИ считают, что сегодня ситуация изменилась к лучшему благодаря тому, что кредитные организации стали эффективнее просчитывать кредитные риски своих клиентов, чаще отказывать в выдаче новых ссуд и «сместили фокус» в более «качественный» сегмент заемщиков с наименьшей долговой нагрузкой.

Собственно, наращивать ее дальше совсем некуда.

Непосильное долговое бремя

Кредитная нагрузка россиян росла с конца 2017 года и к осени прошлого года почти достигла пика.

По данным рейтингового агентства Fitch в 2019 году почти 25% российских заемщиков отдавали по кредитам свыше 80% своих официальных доходов.

Расчеты сделаны на основе новой единой методологии ЦБ РФ по определению предельной долговой нагрузки (ПДН), которой российские банки в обязательном порядке пользуются с 1 октября 2019 года.

В них учитываются только те доходы, которые заемщик может документально подтвердить. Банки могут опираться на средний уровень доходов в регионе и уточнять информацию о доходах клиента в ПФР и ФНС России.

Раньше банки при расчете ПДН учитывали «прочий доход», о котором сообщалось в интервью заемщиков. Проще говоря, им приходилось верить на слово о наличии у клиента дополнительной «серой» или «черной» зарплаты.

И тогда получался совсем другой расклад - в первом квартале 2019-го банки относили к категории «крайне закредитованных» менее 10% заемщиков.

К числу «наименее закредитованных» клиентов, то есть тех, кто отдает на погашение кредитов менее 30% своего дохода, по расчетам банков относилось 35% их клиентов, а по методологии ЦБ РФ относится чуть более 20%.

Прошлой осенью 46% необеспеченных кредитов выдавались клиентам, которые отдавали на погашение ссуды больше половины своего ежемесячного дохода. То есть их ПДН превышал 50%.

Меры сдерживания

По данным Центробанка России к сентябрю 2019 года 39,5 млн россиян имели хотя бы один банковский кредит.

То есть в долгу перед банками находилась половина трудоспособного населения России, которое по статистическим данным составляет около 82 млн. человек.

В прошлом году о закредитованности россиян не говорили разве что самые ленивые представители органов власти.

В Минэкономразвития РФ настаивали на жестких мерах сдерживания роста потребительского кредитования и предупреждали, что эта проблема может «взорваться» в 2021 году.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор принимает меры, чтобы не допустить надувания «кредитного пузыря».

Так, с 1 октября Центробанк обязал кредитные организации рассчитывать ПДН при выдаче необеспеченных ссуд и повысил надбавки по таким ссудам в зависимости от долговой нагрузки заемщика. И по его же данным, к концу 2019 года рост необеспеченного кредитования начал замедляться.

Эксперты полагают, что на этот процесс повлияли другие факторы, а эффект от введения ПДН проявится позже, когда «вызреют» выданные с его учетом кредиты.

Банки уже предлагали регулятору дополнительные способы оценки дохода граждан для расчета ПДН, которые позволили бы учитывать неформальный заработок клиентов. Но Центробанк против таких подходов, как самодекларирование или учет данных о карточных транзакциях заемщиков.

Тем не менее, все понимают, что нужны дополнительные источники информации, чтобы объективно рассчитывать ПДН и обеспечить рост доступности кредитования.

В этом году Центробанк предложил пойти на радикальные меры - предоставить банкам доступ к данным Федеральной налоговой службы (ФНС), чтобы узнать о реальных доходов граждан и более точно рассчитать посильную для них долговую нагрузку.

Речь идет о том, чтобы определять средний размер дохода при помощи выплат, произведенных плательщиками страховых взносов в пользу физических лиц. Предполагается, что с помощью данных из информационной системы ФНС кредитные организации смогут сравнивать доходы клиентов с обязательствами по займам, которые сегодня проверяются только через Бюро кредитных историй.

Но Минфин России не согласен с тем, чтобы в своих попытках позаботиться о кредитном здоровье россиян, регулятор и банки нарушали их налоговую тайну.

Открыть доступ кредитным организациям к данным ФНС могут только изменения в Налоговый кодекс РФ. А делать их никто не собирается. По крайней мере, без публичного обсуждения инициативы ЦБ РФ.

Кредит любой ценой?

По мнению экспертов, требования регулятора к банкам о расчете долговой нагрузки пока что повлияли на структуру выдачи кредитов, а не на их качество. Так, в четвертом квартале прошлого года банки сократили выдачу кредитов наличными и кредитных карт.

В ближайшее время показатели просрочки могут стабилизироваться или даже улучшиться, но среди отдельных групп заемщиков ситуация продолжает ухудшаться.

Аналитики Moody’s отмечают возросший уровень кредитной нагрузки в отсутствие существенного роста доходов населения, но считают, что этот негативный тренд «сгладят» ограничительные меры Центробанка РФ.

Авторы исследования БНКИ прогнозируют, что в 2020 году индекс кредитного здоровья россиян стабилизируется, но вряд ли сможет серьезно вырасти.

Потребность в кредитовании остается весьма высокой, поскольку из-за отсутствия роста доходов большинство россиян не только жилье и автомобили, но и другие необходимые товары и услуги может приобрести только в кредит.

Ограниченный банками доступ к кредитованию ряд заемщиков наверняка попытается обойти, в том числе, используя недостоверные документы о доходах для искусственного снижения своей долговой нагрузки.

Есть только один по-настоящему верный способ обеспечить хорошее кредитное здоровье россиян – обеспечить рост зарплат и вывести экономику страны из тени.

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