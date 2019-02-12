Беднеют богатые, бедные – держатся на пособиях. Власти рассказали, у кого в России падают доходы

Падение реальных располагаемых доходов в 2018 году коснулось в основном обеспеченных граждан, считают в Минэкономразвития. Доходы «среднего класса» упали на 0,2%. К таким выводам ведомство пришло в своем обзоре ситуации. На снижении доходов сказались увеличение налогов на недвижимость и рост платежей по ипотечным кредитам.

«Не столь однозначно»

Во вторник Минэкономразвития представило доклад «Картина экономики». В нем содержатся комментарии к последним данным Росстата о росте ВВП, развитии отраслей экономики и доходах населения. В обзоре утверждается, что снижение реально располагаемых доходов россиян в прошлом году на 0,2% с учетом единовременной выплаты пенсионерам в 2017-м, не столь однозначно, как может показаться.

Тем не менее, существует несколько факторов, которые привели к падению доходов. В том числе, как отмечают аналитики МЭР, речь идет о «падении доходов от депозитов, увеличении налогов на недвижимость и росте платежей по ипотечным кредитам».

При этом обозначенные факторы касаются, как правило, обеспеченных групп населения. В то время как у малообеспеченных слоев населения есть поддержка в виде увеличения МРОТ, зарплат бюджетников, а также увеличение объема выплат семьям с детьми. В общей сложности, как сообщают эксперты, зарплаты в 2018 году реально выросли на 6,8%. Правда, данного показателя удалось достичь исключительно за счет повышения доходов бюджетников.

Спрос растет

В представленном документе также сообщается о динамике потребительского спроса, так или иначе отражающего реальную ситуацию с доходами населения. В прошлом году потребительский спрос вырос на 2,2%, а оборот розничной торговли увеличился на 2,6%. Эксперты МЭР объясняют рост увеличением продаж товаров длительного пользования (в частности, автомобилей). В связи с этим стоит вспомнить о том, что в конце 2018 года произошел резкий скачок в продажах авто – он был зафиксирован на фоне повышения НДС с 1 января 2019 года.

«В целом, индикаторы потребительского спроса в течение года демонстрировали нисходящую годовую динамику», – сделали вывод в министерстве, отметив, что в прошлом году «наблюдалось перераспределение источников экономического роста от внутреннего спроса к внешнему».

Реальные зарплаты

Примечательно, что в то же время реальные заработные платы на предприятиях в 2018 году, по данным МЭР, выросли на 6,8%. Но это число приходится только на 40% доходов российских домохозяйств. Все остальное – это пенсии и различные социальные пособия, а также доходы от собственности (депозиты, дивиденды, сдача жилья в аренду).

Что касается собственно пенсий и других соцвыплат, то они внесли слабо отрицательный вклад в общую динамику реальных доходов (меньше 0,1 п.п.). При этом произошло сокращение и доходов от собственности (минус 0,5 п.п.), главным образом от накоплений на банковских депозитах. Последний пункт «обязан» снижению номинальных процентных ставок по банковским вкладам, что произошло на фоне сокращения инфляции. Ну и плюс ко всему, как упоминалось, произошел рост процентных платежей по банковским кредитам (учитываются в реальных доходах населения с отрицательным знаком). Например, рост ипотечного кредитного портфеля ускорился до 23,1% по сравнению с 15,1% в 2017 году.