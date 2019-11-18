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Батька навсегда. Лукашенко идет на пятый президентский срок и ставит условия интеграции с Россией

18 Ноября 2019 45 0 Политика
Батька навсегда. Лукашенко идет на пятый президентский срок и ставит условия интеграции с Россией

Александр Лукашенко, который возглавляет Республику Беларусь с 1994 года, планирует идти на пятый срок и участвовать в выборах в 2020 году. При этом бессменный белорусский президент заявляет, что если белорусский народ будет «категорически против», он держаться за власть не будет. При этом Лукашенко выдвигает новые условия накануне намеченного на декабрь подписания программы экономической интеграции России и Беларуси.

По просьбе народа

В минувшее воскресенье в Минске, общаясь с представителями СМИ, Александр Лукашенко заявил, что не будет бороться за власть, если его кандидатура не найдет поддержки у народа. Комментируя свои планы на предстоящие  в 2020 году президентские выборы, глава Белоруссии подчеркнул: «Я посиневшими пальцами за кресло держаться не буду».

Но по собственной  воле белорусский «батька» с президентского  поста уходить не собирается и предложит  свою кандидатуру на выборах и будет «весьма расстроен», если не пройдет на очередной президентский срок.

 «Я свою кандидатуру предложу на этих выборах, но если я буду чувствовать, что вы категорически против, то, конечно… я буду переживать. Но, тем не менее, вы должны мою кандидатуру отвергнуть именно на выборах», - подчеркнул Лукашенко.

При этом белорусский лидер так  обозначил свое  видение  ситуации. Если народ «ценит стабильность и развитие государства» и хочет чтобы его «не продали», то он должен прийти на выборы и заявить: «Президент, ты еще здоров, баллотируйся, пожалуйста».

Выборы планируется провести летом 2020 года.  И то, что это отпускное время, Лукашенко не смущает. Он считает, что «тот, кто хочет, проголосует» и заявляет, что не будет  обижаться «если его не поддержат на каких-то выборах».

                                                                                                                                                              

Интеграция с Россией

А вот на российских соседей «батька» в последнее  время  постоянно обижается. И выдвигает разные требования – то цену на газ сделать пониже, то компенсации за загрязненную «Дружбу» заплатить  побольше.

А в эти выходные Лукашенко заявил, что не намерен ставить свою подпись ни под одним из документов об интеграции России и Беларуси в рамках Союзного  государства, если они будут противоречить белорусской конституции, принципам независимости и суверенитета.

О каких конкретно противоречиях говорит Лукашенко, пока неясно. Но сегодня в Москве проходит встреча глав МИД России и Белоруссии Сергея Лаврова и Владимира Макея, где в числе прочих обсуждается и тема интеграции. А уже завтра, 19 ноября пройдет встреча на уровне премьер-министров двух стран Дмитрия Медведева и Сергея Румаса, на которой, как ожидается будут согласовываться «дорожные карты» по интеграции «в рамках обновленной программы действий по созданию Союзного государства».

Ранее Лукашенко заявлял, что дорожные карты не будут подписываться, пока решатся принципиальные вопросы, связанные с поставками углеводородов и с открытием российских рынков для товаров из Белоруссии.

Президент отметил, что у Минска с Москвой  ежегодный дефицит торговли составляет около $9 млрд.

По его словам, такие деньги можно заработать только на российском рынке, однако для Белоруссии «выстроили барьеры» и «отдельные виды товаров» не попадают в Россию. «Батька» заявил, что торговых войн аналогичных тем, что ведут США с Китаем, никто развязывать не будет, но при этом требуется создание равных условий для российских и белорусских хозяйствующих  субъектов.

При этом сам же «батька» всех поторапливал с подготовкой документов и настаивал, чтобы программа интеграции двух стран была утверждена  президентами России и Белоруссии к 8 декабря, когда исполнится 20 лет с момента подписания договора о создании Союзного государства. Этим договором  предусмотрена интеграция в сферах экономики, налогов, ценовой политики, тарифов, денежной политики и пенсионного обеспечения.

Расходы пополам!

Еще одной темой, которую Лукашенко затронул в общении с журналистами, стал вопрос компенсации «хотя бы половины затрат на охрану общей российско-белорусской границы». Называть конкретные цифры «батька» оказался, чтобы в России потом его «не стали бомбить так, как им хочется». Вместе с этим глава Белоруссии рассказал, что недавно им был заслушан доклад об охране госграницы, и он предложил усилить договор, чтобы показать, что это серьезный проект.

Также, по словам Лукашенко, около пяти-семи лет назад Минском были представлены данные о затратах совместные проекты. «Приходится так на так. Никто никому не должен. Я недавно властям России это все изложил в узком кругу и сказал: ладно, мы подождем, дело не в цифрах. Я не бухгалтер и не собираюсь это считать, но, если надо - посчитаем. Это стоит недешево», подчеркнул глава Беларуси.

И нашим и вашим

Комментируя столь неоднозначное поведение Лукашенко, замдиректора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в разговоре с «360» пояснил, что суть тактики, которой много лет придерживается глава Белоруссии, состоит в том, чтобы лавировать между Россией и Западом, лоббируя интересы  своей страны и извлекая из этого политическую выгоду.

Шаповалов считает, что громкие заявления Лукашенко свидетельствуют о том, что для белорусских политических элит достаточно важно в данный момент демонстрировать, в том числе Европе и западному сообществу, особый путь Белоруссии. Но та основа интеграционного процесса, которая существует сейчас, по мнению эксперта,  остается неизменной , несмотря на заявления белорусского «батьки».

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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