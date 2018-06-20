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ИЗМИР

Балансируя на грани торговой войны. Как Россия ответит США на «алюминиевые пошлины»

20 Июня 2018 86 0 Тренды Экономика
Балансируя на грани торговой войны. Как Россия ответит США на «алюминиевые пошлины»

Россия приняла решение ввести дополнительные импортные пошлины на ряд товаров из США. По словам главы Минэкономразвития Максима Орешкина, речь идет о товарах, аналоги которых есть на российском рынке. Таким образом, Москва отвечает Вашингтону на «алюминиевые пошлины» и ввязывается в торговую войну.

Против аналогов

«В связи с тем, что США продолжают применять защитные меры в виде дополнительных пошлин на ввоз стали и алюминия и отказываются предоставить компенсацию возникающих у России потерь, Россия использует свои права по ВТО и вводит балансирующие меры в отношении импорта из США», – процитировала пресс-служба Минэкономразвития министра Орешкина.

По его словам, дополнительные меры планируется ввести «в ближайшее время». Орешкин уточнил, что новые пошлины будут касаться только той американской продукции, которая имеет аналоги на российском рынке, и не окажет негативного влияния на макроэкономические показатели. Вместе с этим ведомство пока не уточняет, какие именно товары будут попадать под пошлины. «Окончательный перечень будет сформирован в ближайшее время – потребуется еще несколько дней», – сообщили в пресс-службе МЭР.

Как напоминает РБК, в прошлом году совокупный импорт американских товаров в Россию составил 12,5 млрд долларов. Больше всего импортировались машины, оборудование и аппаратура (2,9 млрд долларов), химическая продукция (1,6 млрд долларов), а также транспорт (1,6 млрд долларов), инструменты и аппараты (1 млрд долларов). Плюс к этому, за 2017 год Россия ввезла из США товары под секретным кодом на сумму около 3,65 млрд долларов.

Без диалога

О готовящемся ответе России на американские пошлины в отношении стали и алюминия сообщалось еще в конце мая. США ввели тарифы 23 марта 2018 года. В Вашингтоне их назвали мерами «национальной безопасности», вероятно, по причине того, что производство в оборонной промышленности зависит именно от импортной стали. И именно по этой причине США решили не использовать механизм Соглашения о специальных защитных мерах, согласно которым с торговыми партнерами перед введением таких мер должен пройти ряд консультаций.

Со своей стороны Россия направила в Совет по торговле товарами ВТО уведомление, в котором сообщила, что готова к принятию эквивалентных мер. Перед этим российская сторона потребовала, чтобы представители ВТО провели с США консультации в связи с новыми пошлинами: согласно правилам, США должны были воспользоваться компенсационными мерами (как вариант – сократить тарифы на импорт других товаров). Но в Вашингтоне в течение 30 дней так и не смогли предложить Москве адекватную компенсацию своих защитных мер.

В уведомлении, которое Россия направила в ВТО, говорится, что пошлины США на сталь и алюминий (25 и 10% соответственно) затрагивают экспорт российской стали на 1,51 млрд долларов в год и алюминия – на 1,65 млрд долларов (всего на 3,158 млрд). В этом плане пошлина, которую США могли бы собрать с этих российских поставок, могла бы составить около 537,6 млн долларов.

В беседе с РБК научный руководитель лаборатории исследований международной торговли РАНХиГС Александр Кнобель пояснил, что Россия вводит «компенсационные пошлины, которые, как предполагается по нормам ВТО, должны возместить России потери экспортеров от введенных пошлин партнеров. «Они могут быть введены на любые товары, которые мы посчитаем нужным. Но самое главное, чтобы размер этих компенсационных мер был сопоставим с тем ущербом, который мы получили от введения США пошлин на металлы», – отметил эксперт.

Что попадает под пошлины

Стало известно, какие товары США попадут под российские пошлины. Так, например, речь идет о строительно-дорожной технике. Однако лекарства, как заявил Орешкин, затронуты не будут. Согласно информации, которую предоставила российская таможня, в прошлом году Россия, в числе прочего, импортировала из США бульдозеры, грейдеры, экскаваторы, дорожные катки и другую технику на общую сумму 104 млн долларов. И это без учета компонентов соответствующей техники.

Согласно данным АЕБ (Ассоциация европейского бизнеса), ключевыми российскими производителями дорожно-строительной и спецтехники считаются «Кранэкс», «РМ-Терекс» (совместное предприятие холдинга «Русские машины» и американской Terex), а также «Четра», «Эксмаш».

По оценкам правительственного ресурса США Export.gov (курирует Минторг США), объем внутреннего российского дорожно-строительного рынка составил 1,7 млрд долларов. Из них около 270 млн – импорт из США. Главные игроки США – Caterpillar и Bobcat производят сборку на своих российских предприятиях техники из машинокомплектов (SKD), причем, импортируя большинство компонентов из-за рубежа.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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