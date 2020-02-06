Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
06 ФЕВ, 15:07 МСК
USD (ЦБ)    62,7977
EUR (ЦБ)    69,0837

06 ФЕВ, 15:07 МСК
USD (ЦБ)    62,7977
EUR (ЦБ)    69,0837
Россия во всеоружии. Цикл статей, посвященных вооружению современной Российской Федерации
﻿

Азербайджанский феномен в российской культуре

6 Февраля 2020 116 0 Культура
Азербайджанский феномен в российской культуре

4 февраля Полад Бюльбюль оглы – посол Азербайджана в России и горячо любимый россиянами певец, актёр и композитор отметил свой 75-летний юбилей. И это азербайджанское имя одно из первых, но далеко не последнее в череде творческих людей, которых ценят в России. Об истоках этой любви журналист межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева побеседовал с руководителем Центра РАД, политическим психологом Наталией Красовской.

Масштаб таланта Полада Бюльбюль оглы, чьи песни гремели по всему Советскому Союзу, на взгляд Наталии Красовской, неоспорим и восхищает окружающих по сей день. «Когда на различных мероприятиях мне удаётся встретить чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в России, я не устаю поражаться тому, насколько он молод и как много в нём жизненной энергии», – признается она.

Руководитель Центра РАД полагает, что мультикультурная среда Баку, к слову, не изменившаяся в этом плане с советских времен, стала той питательной почвой, на которой смог выкристаллизоваться уникальный дар Полада Бюльбюль оглы. И не только его. «Тот интенсивный культурный обмен, который мы наблюдаем сегодня между Россией и Азербайджаном, – не новое явление во взаимосвязи двух народов, а продолжение и развитие заложенных давно традиций, – уверена Наталия Красовская. – В советские годы столица Азербайджана была одним из самых интернациональных городов СССР, а русский язык играл роль универсального языка общения. И сегодня ареал и влияние русского языка и русской культуры существенно шире, чем удельный вес русских в населении Азербайджана. Тот факт, что Полад Бюльбюль оглы вырос в мультикультурной среде, помог ему сформироваться в уникального исполнителя, любимого в равной степени и азербайджанской, и российской аудиторией. Это как раз тот случай, когда разные на первый взгляд культуры порождают органичный синтез».

Руководитель Центра РАД привела множество примеров влияния азербайджанской творческой интеллигенции на российскую культуру от советского времени до наших дней.

«Мои родители рассказывали мне, насколько был популярен в Советском Союзе музыкально-комедийный фильм «Аршин мал алан», а сыгравший в нем главную роль певец Рашид Бейбутов был любимцем зрителей. Если взять более близкую к нам реальность, то можно ещё упомянуть известную телеведущую «Первого канала» Ираду Зейналову или шоуменов Таира Мамедова и Теймура Керимова, которого все знают под псевдонимом Тимура Родригеза. Взять даже такую далёкую, казалось бы, от языковой среды сферу как живопись: для меня нет сомнения в том, что творчество столь знаменитых художников, как Тогрул Нариманбеков и Таир Салахов, по-настоящему развернулось именно на стыке двух культур, – убеждена Наталия Красовская. – Во всех этих примерах я вижу очередное подтверждение плодотворной связи двух наших культур. А благодаря Поладу Бюльбюль оглы россияне увидели немало художественных выставок, познакомились с новыми азербайджанскими музыкантами и исполнителями, при его содействии в нашей стране пройдут Дни культуры Азербайджана, а это означает, что связям России и Азербайджана в культурной сфере – только крепнуть».

Расскажем о главном: подписывайтесь на «Капитал страны» в Instagram

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Счетная палата раскритиковала правительство Медведева. Почему чиновники провалили нацпроекты?

Счетная палата раскритиковала правительство Медведева. Почему чиновники провалили нацпроекты?
Политика

В России резко вырастут цены на жилье. Когда ждать подорожания и почему оно произойдет?

В России резко вырастут цены на жилье. Когда ждать подорожания и почему оно произойдет?
Экономика

«Решили нажиться!» Путин призвал закрывать аптеки за высокие цены

«Решили нажиться!» Путин призвал закрывать аптеки за высокие цены
Экономика

Пошли на «Прорыв». Модернизированный российский танк Т-90М успешно прошел госиспытания

Пошли на «Прорыв». Модернизированный российский танк Т-90М успешно прошел госиспытания
Наука и технологии

Узнай, страна

В Краснодарском крае подключили нефтеперерабатывающий завод к новому магистральному трубопроводу

В Краснодарском крае подключили нефтеперерабатывающий завод к новому магистральному трубопроводу

В Тульской области начали строительство завода по глубокой переработке зерна за 2,9 млрд рублей

В Тульской области начали строительство завода по глубокой переработке зерна за 2,9 млрд рублей

В Крыму впервые запущена роботизированная линия упаковки вин на «Массандре»

В Крыму впервые запущена роботизированная линия упаковки вин на «Массандре»

В Красноярске создана первая российская установка для синтеза тонких термоэлектрических материалов

В Красноярске создана первая российская установка для синтеза тонких термоэлектрических материалов

Новости дня

15:03 МИД РФ заявил о гибели российских военных в Идлибе МИД РФ заявил о гибели российских военных в Идлибе
Украина не готова к возвращению Крымского полуострова
Украина не готова к возвращению Крымского полуострова
14:35 Мишустин назвал предлагаемые КоАП штрафы "непосильными" Мишустин назвал предлагаемые КоАП штрафы "непосильными"
13:48 Белоруссия заявила о "невыполнении" Россией обязательств по нефти Белоруссия заявила о "невыполнении" Россией обязательств по нефти
13:26 Китайский МИД призывает не верить слухам о коронавирусе Китайский МИД призывает не верить слухам о коронавирусе
12:11 Любовь Успенская рассказала о своей пенсии Любовь Успенская рассказала о своей пенсии
11:12 Корабль «Союз МС-13» возвращается на Землю Корабль «Союз МС-13» возвращается на Землю
«Холоп» стал самым кассовым российским фильмом
«Холоп» стал самым кассовым российским фильмом
10:00 Жилье в России подорожает на 25% Жилье в России подорожает на 25%

Узнай, страна!

13:22 В Краснодарском крае подключили нефтеперерабатывающий завод к новому магистральному трубопроводу В Краснодарском крае подключили нефтеперерабатывающий завод к новому магистральному трубопроводу
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
30 ЯНВ, 17:13 Вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин: подведены итоги работы по ОРВ в 2019 году Вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин: подведены итоги работы по ОРВ в 2019 году
24 ДЕК, 13:14 Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны
17 ДЕК, 11:41 В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter