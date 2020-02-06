Азербайджанский феномен в российской культуре

4 февраля Полад Бюльбюль оглы – посол Азербайджана в России и горячо любимый россиянами певец, актёр и композитор отметил свой 75-летний юбилей. И это азербайджанское имя одно из первых, но далеко не последнее в череде творческих людей, которых ценят в России. Об истоках этой любви журналист межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева побеседовал с руководителем Центра РАД, политическим психологом Наталией Красовской.

Масштаб таланта Полада Бюльбюль оглы, чьи песни гремели по всему Советскому Союзу, на взгляд Наталии Красовской, неоспорим и восхищает окружающих по сей день. «Когда на различных мероприятиях мне удаётся встретить чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в России, я не устаю поражаться тому, насколько он молод и как много в нём жизненной энергии», – признается она.

Руководитель Центра РАД полагает, что мультикультурная среда Баку, к слову, не изменившаяся в этом плане с советских времен, стала той питательной почвой, на которой смог выкристаллизоваться уникальный дар Полада Бюльбюль оглы. И не только его. «Тот интенсивный культурный обмен, который мы наблюдаем сегодня между Россией и Азербайджаном, – не новое явление во взаимосвязи двух народов, а продолжение и развитие заложенных давно традиций, – уверена Наталия Красовская. – В советские годы столица Азербайджана была одним из самых интернациональных городов СССР, а русский язык играл роль универсального языка общения. И сегодня ареал и влияние русского языка и русской культуры существенно шире, чем удельный вес русских в населении Азербайджана. Тот факт, что Полад Бюльбюль оглы вырос в мультикультурной среде, помог ему сформироваться в уникального исполнителя, любимого в равной степени и азербайджанской, и российской аудиторией. Это как раз тот случай, когда разные на первый взгляд культуры порождают органичный синтез».

Руководитель Центра РАД привела множество примеров влияния азербайджанской творческой интеллигенции на российскую культуру от советского времени до наших дней.

«Мои родители рассказывали мне, насколько был популярен в Советском Союзе музыкально-комедийный фильм «Аршин мал алан», а сыгравший в нем главную роль певец Рашид Бейбутов был любимцем зрителей. Если взять более близкую к нам реальность, то можно ещё упомянуть известную телеведущую «Первого канала» Ираду Зейналову или шоуменов Таира Мамедова и Теймура Керимова, которого все знают под псевдонимом Тимура Родригеза. Взять даже такую далёкую, казалось бы, от языковой среды сферу как живопись: для меня нет сомнения в том, что творчество столь знаменитых художников, как Тогрул Нариманбеков и Таир Салахов, по-настоящему развернулось именно на стыке двух культур, – убеждена Наталия Красовская. – Во всех этих примерах я вижу очередное подтверждение плодотворной связи двух наших культур. А благодаря Поладу Бюльбюль оглы россияне увидели немало художественных выставок, познакомились с новыми азербайджанскими музыкантами и исполнителями, при его содействии в нашей стране пройдут Дни культуры Азербайджана, а это означает, что связям России и Азербайджана в культурной сфере – только крепнуть».

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