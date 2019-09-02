Азербайджанский этно-джаз покоряет сердца россиян

Народный артист Азербайджана Мирджавад Джафаров рассказал журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева о том, как принимают азербайджанских музыкантов в культурной столице России, о происхождении джаз-мугама и творческих планах.

Ансамбль «Джанги» вот уже четверть века радует любителей хорошей музыки по всему миру и является частым гостем в России, где его гастролей всегда ждут с нетерпением. «Интерес к азербайджанской музыке в России очень высок – с 90-х годов мы бесчисленное количество раз участвовали там в самых разных мероприятиях, и всегда меня и мой коллектив встречали в России очень, очень тепло», - рассказывает руководитель ансамбля Мирджавад Джафаров.

Успех «Джанги» во многом объясняется тем, что одно из основных направлений коллектива – джаз-мугам. Это уникальный жанр-синтез, который в умелых руках позволяет традиционным азербайджанским инструментам раскрывать все богатство своего звучания. На недавнем этническом фестивале «Музыки мира – 2019» в Санкт-Петербурге «Джанги» покорил публику своим мастерским исполнением. «Честно говоря, даже привыкнув к тёплым встречам в России, такого восторженного приёма я не ожидал. Аплодисменты после недавнего концерта в Санкт-Петербурге всё ещё звучат в моих ушах, - признается Мирджавад Джафаров. – Все люди, которые послушали наше выступление, прониклись нашей музыкой, даже звукорежиссёр фестиваля – «человек музыки», который хорошо понимает её. Когда я поблагодарил его за прекрасную работу, он ответил, что мы играем такую хорошую музыку, что это он должен благодарить нас, а не мы его. Вот один из живых примеров того, как музыка сближает людей России и Азербайджана, да и вообще любых людей».

Еще одна благодарность, причем не только от коллектива «Джанги», но и от организаторы фестиваля «Музыки мира» звучала в адрес Министерства культуры Азербайджана: «Фестиваль прошёл на высшем уровне, мне очень приятно было участвовать в нём, - подчеркнул Мирджавад Джафаров. – Пользуясь случаем, хочу сказать, что мы очень благодарны за поддержку Министерству культуры Азербайджана и лично министру культуры Абульфасу Гараеву».

Кстати, коллектив «Джанги» не только выступил на фестивале, но и провел мастер-класс по азербайджанским народным инструментам. И все же, несмотря на жесткий график, азербайджанские музыканты нашли время прогуляться по Санкт-Петербургу. «Нам даже удалось прокатиться на кораблике по Неве с двухчасовой экскурсией. Посетили мы и Музей музыки в Шереметьевском дворце, где представлены поистине уникальные экспонаты. Это была не только плодотворная, но и очень приятная поездка. Я уверен, что в будущем мы ещё много раз приедем в Россию и откроем российским зрителям все грани творчества нашего коллектива», - говорит Мирджавад Джафаров. Кстати, российский зритель сможет вновь увидеть музыкантов «Джанги» совсем скоро – 12 октября на международном джазовом фестивале в Астрахани.