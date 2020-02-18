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Азербайджанские узоры поразили москвичей

18 Февраля 2020 132 0 События и факты
Азербайджанские узоры поразили москвичей

Работы национальных мастеров на Международном фестивале культур «Восточный базар. Тюбетейка», который в третий раз проходит в Москве, впечатлили жителей и гостей столицы.

В этом году фестиваль, главная цель которого – показать удивительное прикладное искусство Востока во всем многообразии его традиций, собрал участников из 12 стран и около шести тысяч посетителей. «Чем больше я занимаюсь фестивалем, тем больше я понимаю, как глубоко мы все связаны между собой, - сообщила идейный вдохновитель и организатор мероприятия, специалист по этническим тканям Фатима Арифджанова. – Это видно в орнаментах, в керамике, в техниках. Наш международный фестиваль культур – это не ярмарка, мы выставка. Когда мы делаем отбор участников, мы смотрим, насколько это отражает нашу концепцию – поэтому у нас тут есть музеи, есть коллекционеры. И 95% участников приезжают к нам, лишь немногие живут в Москве».

Так, в этом году впервые в фестивале участие приняли Грузия и Япония. Впрочем, за три года фестиваль уже приобрел свои традиции. В частности, неизменным его участником становится Азербайджан. В на этих выходных зрителям представили обряд облачения азербайджанской невесты в национальный свадебный наряд, а также большую коллекцию платков. Но самое сильное впечатление на гостей фестиваля произвела выставка предметов, украшенных золотым шитьем в технике «гюлябятин».

«Я много лет занимаюсь изучением и возрождением кайтагской дагестанской вышивки. В прошлом году мы участвовали со своей экспозицией в выставке бакинского Музея Ковра. Там я и познакомилась с их совершенно уникальной коллекцией предметов, выполненных в технике гюлябятин – потрясающие узоры на футлярах для расчесок, ножниц, зеркал, молельного камня, – рассказывает куратор экспозиции сокровищ Северного и Южного Кавказа искусствовед Раиса Исмаилова. – Моя подруга коллекционер, она часто ездит в Баку и предоставила мне немало экспонатов. Техника золотого шитья Азербайджана уникальна».

Необыкновенную красоту и мастерство народных ремесленников по достоинству оценили не только специалисты, но и посетители фестиваля. «Я попал сюда случайно. Мне было интересно посмотреть на национальные ремесла – и впечатления, конечно, очень сильные. Долго рассматривал работы кузнецов – очень тонкие, замечательные. Очень понравились изделия из шелка, азербайджанское шитье и ковры. Я никогда не видел такого разнообразия», - делится эмоциями москвич Алексей Романович.

«Здесь все очень красивое, яркое, – присоединяется к восторгам Гузалия – гостья столица, приехавшая из Татарстана. – Я увидела, как глубока взаимосвязь между всеми нами, много узнала нового. Выбрала себе туркменский халат. Я очень благодарна и организаторам за то, что они устроили этот праздник разных культур, и своим друзьям за то, что они для меня его открыли. Думаю, такие мероприятия надо чаще проводить».

Руководитель Центра РАД, политический психолог Наталия Красовская, согласна, что фестиваль «Тюбетейка» способствует укреплению культурных связей. «Именно с помощью таких горизонтальных контактов, которые появляются между людьми, увлеченными своим делом, выстраивается дружба народов. Организаторы фестиваля – по-настоящему вдохновленные народным искусством люди, профессионалы своего дела, которых очень ценит музейное сообщество. Но им мало музейных пространств, они хотят продемонстрировать свои сокровища как можно большему числу людей, буквально привести культуру Грузии, Дагестана, Азербайджана в каждый дом. И как мы видим, это удается, и все больше людей узнают о национальных традициях друг друга – а значит, начинают относиться друг к другу с большим уважением и бережностью», – сообщила эксперт.

А депутат Государственной думы, руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан Дмитрий Савельев, комментируя проведение фестиваля, выразил уверенность, что у него есть все, чтобы стать одной из самых крепких традиций Москвы.

«Российская столица – многонациональный огромный город, здесь представители множества народов живут бок о бок. Стремиться к изучению национальных культур – одна из новых тенденций московской жизни, мы, например, видим, как востребованы курсы азербайджанского языка. «Тюбетейка» открывает перед жителем мегаполиса яркий мир старинных искусств, красивых вещей, интересных фактов. Все это способствует и единению между людьми разных национальностей в России, и укреплению той дружбы, которая существует между Россией и странами Востока, в том числе Азербайджаном, нашим добрым братом и соседом», – сообщил депутат.

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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