Автопробегом по заграницам. Почему экспорт российских автомобилей вырос почти на треть?

Несмотря на слабеющий внутренний спрос на продукцию отечественного автопрома, российские автоконцерны смогли нарастить объем зарубежных поставок. К началу высокого сезона, который традиционно приходится на период с сентября по декабрь, экспорт автомобилей увеличился на 30%. Самыми активными покупателями российских автомобилей и комплектующих стали Белоруссия и Казахстан.

Легковые и грузовые

В текущем году экспорт российских автомобилей и компонентов увеличивается на 30%. Согласно актуальной статистике ФТС в период с января по август экспорт легковых машин в единицах и в деньгах вырос на 27,8% (до 73,4 тыс. штук) и 32,1% (до $1 млрд) соответственно. А вот рост поставок грузовиков оказался чисто символическим в единицах -всего 0,1%, до 8,4 тысяч, и более заметно в деньгах - на 12,7%, до $218,5 млн. Примечательно, что в аналогичный период 2018 года экспорт легковых авто стагнировал, а грузовиков — незначительно увеличивался (на 3,6%).

По мнению Дмитрия Бабанского из SBS Consulting, главными причинами роста поставок отечественного автопрома стал слабый внутренний спрос и государственная система поддержки экспорта. Как поясняет эксперт, благодаря субсидированию логистики, омологации, сертификации и других мер государство существенно облегчает вывод продукции российских автозаводов на новые рынки. Что касается низкого внутреннего спроса, то он оказывает рыночный стимул к поиску новых потребителей, в том числе зарубежных.

Врастание в рынок

Согласно информации, предоставленной аналитиками АЕБ, впервые за два года за период с января по сентябрь, продажи автомобилей внутри России пошли на спад – снижение на 2%, до 1,27 млн штук. Вместе с этим, как пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата, производство легковых машин за девять месяцев увеличилось на 1,1%, дойдя до отметки 1,1 млн штук, а грузовых — на 5,7%, до 14,5 тыс. штук.

Еще в октябре глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что рассчитывает на то, что объемы производства сохранятся на уровне 2018 года. В беседе с ТК «Россия 24» он заявил, что показатели роста можно поднять с учетом увеличения поставок за рубеж автомобилей и автокомпонентов.

Куда уходят авто

В РЭЦ отмечают, что динамика поставок автомобилей во многом определяется именно спросом на традиционных для России рынках. В этом плане стоит учитывать и так называемый эффект отложенного спроса, а также «врастание» в глобальный автомобильный рынок.

Около половины поставок машин за январь—август – это экспорт в Белоруссию (27%) и Казахстан (23%). Крупные партии также ушли в Турцию (7%), Чехию (6,3%), Узбекистан (6%) и Китай (5%). Как рассказывают в РЭЦ, самый большой вклад в экспортный рост обеспечили легковые автомобили (41% роста), а также прицепы (34%). Серьезную роль сыграли поставки спецавтотранспорта (11%), а также грузовиков (4%). По именам, вернее по брендам, лидеров экспорта в ведомстве не называют. Но известно, что бестселлерами внутреннего рынка оказались Lada, Kia и Hyundai.

В Минпромторге, говоря о рынках сбыта, в первую очередь отмечают Беларусь, Казахстан, Узбекистан, а также Азербайджан, Алжир, Чехию и Кубу. В числе компаний-экспортеров лидирующие позиции занимают АвтоВАЗ и российские предприятия Volkswagen, Renault и Hyundai.

О растущем спросе из Европы на произведенные в России автомобили заявил глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрей Слепнев. В ходе встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым, он отметидл, что «из той же Германии заказчики приезжают сами и просят найти для них российских поставщиков», поскольку в нашей стране их привлекает соотношение «цена—качество».