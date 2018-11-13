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Автоматический штраф. Власти придумали, как поскорее пополнить казну за счет автовладельцев

13 Ноября 2018 285 0 Новые возможности
Автоматический штраф. Власти придумали, как поскорее пополнить казну за счет автовладельцев

Со следующего года в нашей стране может измениться система взыскания штрафов за нарушение правил дорожного движения. «Новаторство» состоит в том, что штрафы будут в автоматическом режиме сниматься с банковских счетов неплательщиков. Так называемое «упрощенное взыскание штрафов» на сумму до трех тысяч рублей уже прописано в новой редакции закона «Об исполнительном производстве». Как считают эксперты, подобное нововведение может нарушать права человека.

Единоросская идея

Процедура упрощенного взыскания штрафов за нарушение ПДД, вероятно, начнет действовать в России, начиная с 2019 года. Речь идет о штрафах, которые были вынесены с помощью камер, и сумма которых не превышает трех тысяч рублей. Как пишет «Коммерсант», соответствующее постановление заложено в новой редакции закона «Об исполнительном производстве».

Сумма штрафа будет сниматься с банковского счета нарушителя и без возбуждения исполнительного производства с возможным уведомлением должника через сайт госуслуг либо по СМС. Кроме этого, вместе со штрафом приставы будут удерживать и исполнительный сбор, минимальный размер которого будет составлять тысячу рублей. Как отмечает издание, новая мера затронет несколько миллионов автовладельцев.

Если автовладелец не успевает в двухдневный срок заплатить штраф, например, в пятьсот рублей, то с него будет снята сумма 1,5 руб., где 1 тыс. руб. и представляет собой исполнительский сбор. Также, как отмечается, под так называемые «упрощения» попадают штрафы за нарушение скорости, выезды на автобусную полосу, а также за парковки под запрещающими знаками.

«Коммерсант» отмечает, что поправки в закон «Об исполнительном производстве» подготовил член комитета Государственной думы по госстроительству и законодательству Зариф Байгускаров («Единая Россия»). К слову говоря, в период с 2005 по 2016 года он был главой управления судебных приставов по Башкирии. Данный документ вносится в качестве поправок к законопроекту, принятом в начале года, который уточнял механизм взаимодействия банков с приставами. После этого произойдет расширение с учетом новых процедур в области взыскания штрафов по линии ГИБДД.

Как будет взиматься штраф

Согласно замыслу авторов документа, после 70 дней ГИБДД должно уведомить ФССП о невыплате штрафа, после чего та направит нарушителю, как было сказано выше, «уведомление о приведении исполнительного документа к исполнению» в виде письма или СМС. Затем в банк, в котором у виновника имеется счет, направят бумагу, которая будет сообщать о списании не только суммы штрафа, но и 1 тыс. руб. в качестве исполнительского сбора.

Также исполнительное производство могут возбудить в том случае, если долг с нарушителя не удастся взыскать в течение двадцати дней с момента, как было отправлено соответствующее уведомление.

Нарушение прав?

Законопроект об упрощенном взыскании штрафов через списание необходимой суммы со счета нарушителя может нарушать права человека, которые устанавливает Конституция. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин.

«В любом случае гарантированные Конституцией права человека заключаются в том, что он информирован о выписанном штрафе и у него есть возможность возразить против этого штрафа и оспорить его», – поясняет сенатор. «Пока для себя я не вижу возможности поддержать этот законопроект», – заключил Башкин.

По словам сенатора, автоматического, безакцептного списания сумм штрафа с банковских счетов россиян не должно происходить. «Нужно вообще проявлять крайнюю осторожность при исполнении государственных действий в отношении граждан, в том числе, при исполнении штрафов», – считает Башкин.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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