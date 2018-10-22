Авиаперевозки в России под угрозой, Трамп рвет соглашение Горбачева и Рейгана и другие новости понедельника

Дональд Трамп подтвердил, что намерен вывести США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который был подписан с СССР в 1987 году генсеком ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. В соответствии с его положениями стороны отказывались от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности. США считают, что Россия нарушила положение этого договора. Речь идет о новой крылатой ракете наземного базирования 9M729. Трамп добавил, что Вашингтон откажется от ускорения темпов наращивания собственных вооружений лишь в том случае, если на это согласятся Китай и Россия.

Минтранс разработал проект постановления правительства, который предполагает перенос всех серверов и баз данных по бронированию и продаже авиабилетов по России на территорию страны к 2020 году. Авиаперевозчики заявили, что это может привести к приостановке деятельности российских авиакомпаний, пишут «Ведомости». Так крупнейшие российские авиакомпании – «Аэрофлот», S7 и «Уральские авиалинии» – пользуются услугами иностранных провайдеров. Это связано с тем, что российские системы пока не имеют необходимого функционала.

Дональд Трамп не намерен смягчать торговые пошлины против Китая, передает РИА Новости. Торговый дисбаланс между двумя странами по оценкам Вашингтона составляет 500 млрд долларов в пользу Китая. Пекин считает дисбаланс следствием внутренней экономической политики США.

Мусорный коллапс возник в Горно-Алтайске из-за смены оператора по утилизации отходов. Это произошло потому, что в соответствии с федеральным законом вместо частных структур в городе стал действовать региональный оператор по сбору, переработке и утилизации отходов, который пока не справляется со своими обязанностями. Местами мусор не вывозили около двух недель. Повсюду валяются бытовые отходы. Мусор разносит ветер, его растаскивают бродячие собаки, сообщает РИА Новости.

Илон Маск объявил, что первый вакуумный туннель для скоростного перемещения Hyperloop запустят 10 декабря. Тестовый туннель находится в калифорнийском городе Хоторн, на территории ракетостроительной компании Маска SpaceX. В прошлом году компания Hyperloop One, занимающаяся разработкой вакуумных туннелей, провела первое полноценное испытание своего детища в одном из пригородов Лас-Вегаса. Пассажирская капсула с человеком набрала скорость в 113 км в час. Некоторые прототипы разгонялись до 310 км в час. Проектная скорость достигает 400 км в час, передает «Интерфакс».