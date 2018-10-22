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Авиакомпании перестанут летать. Новая инициатива Минтранса грозит России коллапсом

22 Октября 2018 737 0 Политика
Авиакомпании перестанут летать. Новая инициатива Минтранса грозит России коллапсом

Российские авиакомпании могут остановить свою деятельность. Причина – планы Минтранса, согласно которым в Россию должны быть перенесены серверы для продажи билетов и регистрации на рейс. Письмо с соответствующим содержанием получил президент Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимир Тасун. Автор послания – генеральный директор АК «Сибирь» (входит в S7 Group) Владимир Объедков.

Проект Минтранса

В Министерстве транспорта разработан проект постановления правительства, озаглавленный как «Требования к автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок». Как пишут «Ведомости», он предусматривает следующее: с 1 января 2020 года серверы и базы данных, которые обеспечивают бронирование и продажу авиаперевозок внутри страны и регистрацию на рейс, будут перенесены в Россию. То есть, провайдер системы бронирования должен иметь статус российского юридического лица.

В своем письме президенту АЭВТ Владимиру Тасуну гендиректор АК «Сибирь» Владимир Объедков поясняет, что, если данный проект будет реализован, то это приведет к полной остановке деятельности российских авиакомпаний. Возможен и такой вариант развития событий: длительная (два-четыре года) и затратная миграция в другие системы бронирования.

Одно из последствий, как утверждает Объектов, будет связано с тем, что полностью может исчезнуть возможность взаимодействовать с партнерами по One World, а иностранные авиакомпании-партнеры не смогут продавать билеты на внутренние рейсы S7. В итоге авиакомпания рискует терять в год минимум 5 млрд руб. выручки.

Ситуация с провайдерами

Три крупнейшие российские авиакомпаний обслуживают зарубежные провайдеры: Sabre (США) у «Аэрофлота», SITA (Швейцария) у S7 (в этом году начала переход в Amadeus), а также Amadeus (Испания) у «Уральских авиалиний». Еще одна авиакомпания Utair, а также все остальные авиакомпании сотрудничают с российской «Сирена-трэвел». Исключение составляют лоукостер «Победа», который работает с американской Navitair, а также АК «Азимут». Последняя – с Национальной системой бронирования (НСБ), которую разработал «Ростех» совместно с аэропортом «Внуково».

Sabre и Amadeus являются глобальными лидерами этого рынка. Как отмечается, они могут не захотеть инвестировать сотни миллионов долларов «в выполнение постановления ради российского бизнеса». Со своей стороны топ-менеджер авиакомпании – клиента Amadeus отмечает, что данный провайдер рассматривает возможность локализации в России.

Вместе с этим, по словам Объедкова, российские провайдеры не отвечают требованиям авиакомпаний. То есть, «Уральские авиалинии» и «Победа» могут без труда перейти на российского провайдера. Но что касается «Аэрофлота» и S7, то они входят в глобальные авиаальянсы (Sky Team и One World), а у российских систем пока нет функционала для обеспечения работу в альянсах, о чем сообщили менеджеры «Сирена-трэвел» и НСБ. Однако в течение года, как утверждается, если будет заказ, то данные системы можно будет доработать.

Не в первый раз

Примечательно, что это уже не первый раз, когда Министерство транспорта делает попытку локализовать системы бронирования и сделать так, чтобы отечественные авиакомпании хранили данные пассажиров именно в России. Напомним, что в 2015 году начали действовать поправки в закон «О защите персональных данных». По задумке, с самого начала под действием этой нормы должны были оказаться и системы бронирования авиабилетов.

Но в Российской ассоциации электронных коммуникаций заявили, что подобные требования приведут к тому, что у россиян не будет возможности пользоваться глобальными интернет-сервисами. Затем стало известно, что Минкомсвязи решило освободить системы бронирования от обязанности хранить данные на российских серверах.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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