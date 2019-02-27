Авиабилет подорожали на 23%, регионы должны поднять доходы россиян и другие новости среды

180 тыс. руб. составляет зарплата врача на Чукотке. В целом по России зарплата врача – 75 тыс. руб., а вот на Северном Кавказе – всего 45 тыс., следует из информации «Интерфакса».

Медведев поручил регионам определить меры по увеличению денежных доходов населения. Речь идет о распределении пособий и субсидий. По словам премьера, помощь зачастую получают не те, кто в ней остро нуждается. Для наведения порядка в этом вопросе, необходимо учитывать не только уровень доходов граждан, но и уровень их расходов, сообщает ТАСС.

Серийное производство флагмана отечественной гражданской авиации – самолета МС-21, начнется в 2021 году, сообщил вчера вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов. Производственные мощности завода «Иркут», где и будет производиться самолет, позволяют собирать до 70 таких машин в год. На первый серийный самолет будут установлены российские двигатели ПД-14, добавил он. Основной проблемой этой машины является изготовление крыльев и части хвостового оперения из композитных материалов, поставку которых, ввиду санкций, запретили США и Япония, передает ТАСС. Первый полет МС-21 совершил в мае 2017 года.

Бывший кандидат в президенты России от КПРФ, Павел Грудинин, лишился мандата Совета депутатов городского поселения «Видное», на территории которого находится возглавляемый им «Совхоза имени Ленина» – крупнейший производитель клубники в Московской области, сообщает ТАСС.

С искусственным интеллектом не все так просто. Глава «Сбербанка» Герман Греф, рассказал о проблемах своей компании. По его словам, «Сбербанк» теряет миллиарды рублей из-за мелких ошибок, закравшихся в алгоритмы систем искусственного интеллекта, которые используются в банке, пишет РИА Новости. В ноябре прошлого года Греф заявлял, что внедрение искусственного интеллекта позволило «Сбербанку» сократить около 70% менеджеров среднего звена.

Украинский политик Юлия Тимошенко заявила о начале процедуры импичмента президента Украины Петру Порошенко. История началась после журналистского расследования о масштабных хищениях в украинском оборонном комплексе людьми, непосредственно связанными с Порошенко. Тимошенко охарактеризовала эти события как государственную измену. Эксперты считают, что эта инициатива ни к чему не приведет – процедура импичмента очень сложна и провести ее до выборов президента (31 марта) вряд ли возможно.

В России резко выросли цены на авиабилеты, пишет «Коммерсант». Сильнее всего это коснулось рейсов из Москвы в Симферополь, Ростов-на-Дону, Самару и Барселону. Средняя стоимость перелета внутри России и за рубеж выросла на 17-23%.