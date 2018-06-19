Аварийная посадка Саудовской Аравии. Что произошло в аэропорту Ростова-на-Дону

Росавиация займется расследованием инцидента, который произошел 18 июня с самолетом авиакомпании «Россия», на борту которого находились футболисты национальной сборной и делегация Саудовской Аравии. Airbus A319−100 выполнял маршрут по направлению из Санкт-Петербурга в Ростов-на-Дону. При заходе на посадку пассажиры увидели пламя в одном из двигателей. Все обошлось без последствий, приземление прошло благополучно.

Никто не пострадал

В среду, 20 июня, в рамках второго тура чемпионата мира 2018 года в России сборная Саудовской Аравии сыграет с командой Уругвая на стадионе «Ростов-Арена». Игроки благополучно прибыли к месту дислокации команды в этом городе. Правда, перед этим им пришлось пережить волнение при посадке в местном аэропорту.

В минувший понедельник в социальных сетях появилось видео, на котором запечатлено, как из-под правого крыла самолета, на котором летела саудовская сборная, вырываются языки пламени. Судя по всему, в двигателе произошел пожар. Вместе с этим представители делегации Саудовской Аравии опровергли сообщения о том, что пожар был на борту самолета.

Имела место незначительная неисправность, но это не привело к серьезным последствиям. Футболисты не пострадали. В футбольной ассоциации Саудовской Аравии заявили: «Самолет приземлился несколько минут назад в аэропорту Ростова. Члены сборной благополучно направляются в отель».

О том, что ничего страшного не произошло, заявил защитник и капитан сборной Саудовской Аравии Осама Хавсави: «Я хочу всех заверить, что каждый, кто находился на борту самолета, цел. Мы в безопасности, с нами все хорошо. Это была лишь техническая неисправность».

«Инцидент»

Как позднее сообщили в Росавиации, экипаж самолета приземлился при двух работающих двигателях, а также самостоятельно зарулил к месту стоянки. В обычном режиме пассажиры покинули самолет по трапу. Для безопасности полета никаких угроз не было. Сообщается, что при заходе самолета на посадку в аэропорту Ростова-на-Дону при совершении посадки «произошло событие, связанное с нештатным режимом работы одного из двух маршевых двигателей».

Однако, данное событие, согласно классификации Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и российской гражданской авиации будут рассматривать как «инцидент». В ведомстве подчеркивают, что этот случай подлежит расследованию. Расследование обстоятельств и причин случившегося будет проходить при участии всех заинтересованных сторон, в том числе, разработчика и изготовителя двигателя.

Во всем виновата птица

В данный момент, самолет с именем «Уфа», перевозивший делегацию Саудовской Аравии, решено отстранить от выполнения полетов до тех пор, пока не будут выяснены окончательные причины произошедшего. Согласно предварительной информации, инцидент мог произойти из-за птицы, которая попала в двигатель лайнера.

Представители авиакомпании «Россия» выступили с опровержениями информации о том, что у лайнера в воздухе загорелся двигатель. Как заявили в авиакомпании, в двигатель попала птица, однако возгорания не последовало.

В авиакомпании подчеркивают, что предварительная версия аварийной посадки связана именно с попаданием птицы в двигатель, вместе с этим, по их словам, безопасности людей ничего не угрожало. При приземлении лайнера не объявлялась тревога.