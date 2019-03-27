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Министра Медведева посадили. Кто такой Михаил Абызов и почему ФСБ арестовала его

27 Марта 2019 402 0 Политика
Министра Медведева посадили. Кто такой Михаил Абызов и почему ФСБ арестовала его

Во вторник в Москве был задержан бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов – один из соратников премьер-министра Дмитрия Медведева. Следственный комитет России предъявил ему обвинение по двум статьям: мошенничество и организация преступного сообщества (ОПС). Обвинения строятся на одной сделке – продаже структурами Абызова государственному ФГУП «Алмазювелирэкспорт» акций четырех энергокомпаний. Сумма сделки составила 4 млрд руб., тогда как, по версии следствия, реальная стоимость ценных бумаг оценивается в 186 млн руб. Обвиняемая стороны настаивает, что сделка имела рыночный характер и конфликт вокруг нее создали искусственно.

Задержание в день рождения

46-летнего Михаила Абызова задержали сотрудники управления «К» уже прославившейся громкими делами службы экономической безопасности ФСБ. Абызов прилетел в Москву из Италии по приглашению главы «Роснано» Анатолия Чубайса. Из терминала аэропорта «Внуково-3» он направлялся на день рождения бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича, но был «перехвачен» по дороге. По некоторым данным, он был сильно удивлен происходящим – Чубайс и Дворкович гарантировали ему безопасность.

Как пишет «Коммерсант», после отставки весной 2018 года Абызов неоднократно бывал за границей, однако никто из его окружения не считал, что он уехал из России. Как минимум, потому что Абызов был участником нескольких совещаний (без указания в протоколах его статуса), который проводил «цифровой» вице-премьер Максим Акимов.

Под усиленной охраной Абызова отправили в аппарат СКР в Техническом переулке. Там следователь по особо важным делам Сергей Степанов в официальном порядке объявил Абызову, что он задержан по подозрению в участии и создании ОПС с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и подозрению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). После этого Абызова сразу же допросили и предъявили обвинение. Со своей стороны бывший чиновник заявил, что он не виновен.

В чем обвиняют

Планируется, что 27 марта СКР направит в Басманный суд обращение с ходатайством поместить бывшего министра под стражу. По версии официального представителя СК Светланы Петренко, Михаил Абызов с апреля 2011-го по ноябрь 2014 года был «бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество».

Как минимум, у него было пять сообщников, говорится в версии следствия. Называются и имена подельников: экс-руководитель бизнес-группы RU-COM 45-летний Николай Степанов, бывший генеральный директор энергокомпании ОАО «Сибирская энергокомпания» (СИБЭКО) 50-летний Александр Пелипасов, 49-летний экс-глава компании ОАО «Региональные электрические сети» (РЭС) Сергей Ильичев, а также 42-летний зампред совета директоров РЭС Максим Русаков и 49-летняя замгендиректора по экономике и финансам Новосибирской ГЭС Галина Фрайденберг.

Двоих из них задержали в Новосибирске, после чего специальный конвой доставил их в российскую столицу. Остальных задержали в Москве, где сразу же приступили к допросам.

Президент уведомлен

Комментируя задержание, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что главе страны было «заранее доложено» об обстоятельствах дела. Однако уточнять что-то еще представитель Кремля не стал. Пресс-секретарь премьера Дмитрия Медведева Олег Осипов так же проинформировал, что премьеру сообщили о задержании. «Как я понимаю, речь идет о действиях, которые не связаны с исполнением обязанностей члена правительства предыдущего состава», – подчеркнул он.

При этом, как пишет «Коммерсант», для сотрудников правительства эти события стали настоящей неожиданностью. По словам одного из собеседников, вся эта история оказывается весьма неприятной именно для премьера Медведева. Речь идет о том, что, будучи советником тогда еще президента Медведева, Абызов около двух с половиной месяцев думской избирательной кампании в 2011 году был главой Общественного комитета сторонников, который в дальнейшем стал «Открытым правительством». Да и в целом, как пояснил один из федеральных чиновников, премьер-министр всегда считал «что они с Михаилом Абызовым «находятся на одной волне».

Идея создания «Открытого правительства» появилась во времена президентства Медведева в недрах администрации президента. Концептуальной проработкой института занимались западные консалтинговые компании Price Waterhouse Coopers и Deliitte. Министром без портфеля, как называли Абызова, Медведев назначил его с подачи Аркадия Дворковича. Абызов находится в открытом конфликте с Виктором Вексельбергом, с которым они в карибском суде ведут спор о доле в компании «Т-плюс» на 500 млн долларов.

Агрегатор новостей 24СМИ
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Редакция "Капитала Страны"

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