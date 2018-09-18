Apple стоит больше, чем вся экономика России. Как такое может быть

12 сентября этого года компания Apple провела презентацию своих новых гаджетов. Основное внимание было уделено главному продукту Apple – iPhone. Были представлены сразу три новых устройства. Первым из них стал iPhone XS – улучшенная версия iPhone X. Устройство оснащено новым шестиядерным процессором A12 Bionic, который работает в два раза быстрее предыдущей модели, и улучшенной двойной 12-мегапиксельной камерой. Стоимость новинки будет начинаться от 999 долларов. Другой из представленных смартфонов получил название iPhone XS Max. Его основным отличием от старшей модели является увеличенный экран размером в 6,5 дюйма при сохранении всех остальных характеристик. Начальная цена этого устройства составит 1099 долларов. Третьим представленным смартфоном стала бюджетная версия под названием iPhone XR. Минимальная цена на устройство составит 749 долларов. iPhone XS и iPhone XS Max будут доступны для заказа уже 14 сентября, в США их продажи стартуют 21 сентября, в России – 28 сентября.

Что же происходит

Вот так: новые игрушки за новые, безумные деньги. И ведь будут покупать! Еще и очереди выстроятся, как уже бывало не раз. Ведь не зря «Apple» является самой дорогой компанией мира, чья рыночная капитализация составляет на сегодняшний день 1,1 трлн долларов. Для сравнения отметим, что рыночная стоимость самой дорогой компании России – «Роснефти», оценивается примерно в 50 млрд долларов. Добавим, что ВВП всей России за 2017 год составляет примерно 65% рыночной стоимости Apple.

Так что, Apple достигла всего этого за счет какого-то монопольного положения на рынке? Она производит некие продукты, которых ни у кого больше нет?

Почему Apple так дорого стоит

А вот и нет. Смартфоны, например, производят по всему миру (Россия не в счет, у нас и нефти с газом хватает). Более того, большую часть рынка этих гаджетов занимает Samsung. Так, по итогам второго квартала этого года, в мире было поставлено 341,6 млн смартфонов. Крупнейшим производителями были корейский Samsung и американская Apple с долями 23,3% и 12% соответственно. Следом шли три китайских вендора: Huawei (11,3%), OPPO (8,1%) и Xiaomi (6,2%).

Таким образом, Samsung вроде бы является абсолютным лидером. Только вот капитализация компании составляет «всего-то» 362,5 млрд долларов против 1,1 трлн у Apple. 362,5 млрд – это, конечно, тоже хорошо. Половина стоимости всей российской экономики.

Но, обидно, наверно, корейцам. Ведь Samsung – это не только гаджеты. Компании, входящие в концерн Samsung Group – корейский чеболь, или конгломерат фирм и компаний, занимаются электроникой и микроэлектроникой, химической промышленностью, строительством, автомобилестроением, тяжелой промышленностью, финансами и кредитами, страхованием. Но приблизиться к Apple не удается. В чем же здесь дело?

Символический капитал

Ответ прост и укладывается в одно слово – «бренд». Тут надо сделать некоторые пояснения. У нас слова «бренд» и «торговая марка» зачастую воспринимаются как синонимы. Хотя это и не так. Дело все в том, что если продукт является брендом, то он приносит добавочную стоимость. Т.е. люди покупают его не только за его потребительские качества, но и просто потому, что «это» называется так, и его покупают все. И если у тебя «оно» есть, то ты в тренде, ты успешный человек. Так что стоимость того или иного товара определяется не только его потребительскими качествами, но и тем, насколько он популярен. Т.е. он бренд или просто торговая марка. Повторим еще раз, стоимость бренда – не стоимость компании, производящий данный продукт. Это такая добавка к цене, которая может быть весьма существенной и определять потребительские предпочтения.

Поэтому когда акции той или иной компании торгуются на бирже, то их стоимость напрямую связываются со стоимостью бренда, который они представляют. И эта стоимость имеет четко определенную денежную цену. Давайте посмотрим недавние данные. Первое место в списке самых дорогих глобальных брендов занимает компания Apple. Стоимость бренда Apple эксперты оценили в 170,2 млрд долларов, что на 43% выше аналогичной оценки прошлого года. На втором месте в списке – Google, который по сравнению с прошлым годом подорожал на 12% до 120,3 млрд. А где же там Samsung? На пятом месте. И сколько стоит его бренд – 45,3 млрд долларов. Тоже не мало, но, согласитесь, не Apple.

В чем секрет Apple

Успехи Apple связывают, прежде всего, с именем Стива Джобса, который был, конечно, гениальным маркетологом и придумал, наверно все, что сделало Apple.

Джобс не получил высшего образования и начал с того, что собирал в гараже вместе со своим другом Стивов Возняком как бы персональные компьютеры из купленных в магазине комплектующих. Чтобы было понятно: никакого отношения к современным персональным компьютерам эти штуки не имели. Они скорее напоминали калькуляторы. При этом каждый мог пойти в магазин, купить набор всех комплектующих, паяльник, инструкцию и все это «чудо техники» у себя на кухне собрать.

Цена изделия составляла 666,66 долларов. Все говорили «Стив, ты рехнулся. Это же число Дьявола. Твою штуковину никто не будет покупать». Но Джобс настоял на своем. И не прогадал. В это время на экраны американских кинотеатров вышел фильм «Омен», посвященный всяческим дьявольским штучкам. Он был очень популярным. И Джобс решил сыграть на интересе к дьявольщине. И снова не прогадал. На продвижение своего, прямо скажем, плоховатого продукта, он не потратил ни копейки.

Это было характерно и для всей последующей деятельности Apple. Компания не вела никаких рекламных кампаний. Все было просто: во все СМИ рассылались пресс-релизы, мол, там-то и там-то, в такое время будет выступать Стив Джобс, который представит новый продукт компании Apple. И приходили все. И выходил Джобс в своем подтрепанном свитерке. И в магазинах Нью-Йорка с утра выстраивались очереди. Чтобы успеть «это» купить, пока не кончилось.

Apple переживала разные времена. То поднималась, то опускалась. Но на сегодняшний день является самой дорогой компанией в мире. Хотя нефтью и газом не торгует. Нет их у нее. Так что, дорогие россияне, спешите 28 сентября в магазины. Новые iPhone поступают в продажу.