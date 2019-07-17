Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
17 ИЮЛ, 17:53 МСК
USD (ЦБ)    62,9451
EUR (ЦБ)    70,5552

17 ИЮЛ, 17:53 МСК
USD (ЦБ)    62,9451
EUR (ЦБ)    70,5552
﻿

Антикризисные меры. Почему китайцы опережают конкурентов из США на российском рынке смартфонов?

17 Июля 2019 81 0 Экономика
Антикризисные меры. Почему китайцы опережают конкурентов из США на российском рынке смартфонов?

Около половины мобильных телефонов, проданных на территории России, произведены китайскими компаниями. Выяснилось, что за пять месяцев этого года они заняли порядка 45% российского рынка «умных» телефонов. В прошлом году этот показатель был на уровне 34%. Такие данные содержатся в отчете, который составила компания, являющаяся партнером ряда производителей электроники. Отмечается, что китайские специалисты научились производить надежные и недорогие смартфоны. Причем, по функциям и многим параметрам они превосходят гаджеты признанных мировых брендов.

Китайский тренд

Около половина смартфонов, которые сегодня продаются на российском рынке (45,5%) принадлежат китайским производителям – об этом говорится в отчете компании, являющей партнером производителей электроники. Документ оказался в распоряжении «Известий». Издание пишет, что эта оценка имеет консервативный характер. Потому что, как отмечает представитель «М.Видео – Эльдорадо» Валерия Андреева, если учитывать и небольшие компании, то под каждым вторым смартфоном может оказаться китайский бренд.

Действительно, совсем недавно китайские смартфоны занимали низкую ценовую категорию, но сегодня, как пояснил вице-президент по продажам «Связной – Евросеть» Давид Борзилов, их ниша  стала более широкой и  включила в себя среднюю и высокую категорию.  Примечательно, что за первые пять месяцев выросли продажи смартфонов, цена которых варьируется в районе 35–40 тысяч рублей.

Сейчас китайские бренды предлагают российским  потребителям весьма обширный выбор во  всех ценовых категориях -  от базовых моделей по цене ниже 5 тыс. рублей, до «выше среднего» в районе 30–50 тысяч. Причем, качество, как отмечают эксперты, стало на порядок выше. Таким образом, китайцы практически за три года смогли разрушить стереотипное восприятие о своих товарах, благодаря чему удалось привлечь новых пользователей  гаджетов.

Кризис в помощь

Любопытно, что ряд китайских брендов поднялся в России именно на кризисе – речь идет о периоде, когда в конце 2014 — начале 2015 года доллар поднялся почти в два раза. В тот период гаджеты крупных мировых брендов (А-брендов) резко взлетели в цене. Плюс были заморожены некоторые ранее доступные программы кредитования и рассрочки. В итоге российский потребитель перешел на китайские смартфоны.

Еще один эксперт, руководитель проекта Content Review Сергей Половников, отмечает, что компаниям из КНР действительно хорошо помог кризис 2014–2015 годов. В тот период китайцы вышли на рынок в роли дискаунтеров и, по факту, как оказалось, «изобрели рецепт» массового смартфона. Телефон стоил до 20 тысяч рублей, и внешне очень напоминал смартфон A-бренда. И у этих телефонов была большая функциональность благодаря качественному программному обеспечению.

Первый из китайских

Если говорить о конкретных брендах, то на данный момент лидером рейтинга самых продаваемых через Интернет гаджетов в России стал производитель смартфонов Xiaomi. Несмотря на то, что по российским оффлайн-продажам эта компания на пятом месте, она занимает уверенное первое место в списке интернет-брендов, обгоняя Huawei и Honor.

Как считают эксперты, подобную популярность Xiaomi можно объяснить не только доступной онлайн-ценой, но и отсутствием необходимого посещения салонов и магазинов. Покупку можно совершить, буквально сидя в кресле у домашнего или офисного компьютера. Плюс к этому ряд оригинальных телефонов можно приобрести на известной китайской платформе AliExpress. 

При этом, как отмечается, показатели за первое полугодие этого года свидетельствуют, что бренд набирает 22% от всех проданных телефонов на российском рынке. Второе место – у компании Honor (19,5% продаж) и третье – у Huawei (8,5% покупателей).

Перспективы рынка

К сожалению, российской  альтернативы  китайским, американским и прочим смартфонам пока не существует. Российским  компаниям принадлежит ряд передовых разработок в  этой сфере, но  в основном речь идет  о средствах  спецсвязи, которые востребованы  госструктурами в целях безопасности и конфиденциальности информации, но не подходят  для массовых потребителей ни по функционалу, но по стоимости.

Что касается  китайцев, то очевидно, что  в условиях  торговой  войны КНР и США, они сделают все возможное, чтобы расширить свое присутствие  на российском рынке. Будет  ли это  торговая  экспансия или  часть производства  смартфонов  все же локализуют в России – покажет время.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Кредиты на бедность. Почему россияне отдают банкам львиную долю зарплаты?

Кредиты на бедность. Почему россияне отдают банкам львиную долю зарплаты?
Исследования

Найти общий язык. Жители Донбасса требуют от Зеленского прекратить войну на юго-востоке Украины

Найти общий язык. Жители Донбасса требуют от Зеленского прекратить войну на юго-востоке Украины
Политика

США подтолкнули Турцию к России, россияне любят Украину, российская экономика потеряет триллион из-за пчел и другие новости

США подтолкнули Турцию к России, россияне любят Украину, российская экономика потеряет триллион из-за пчел и другие новости
События и факты

«Губернаторы на вылет?» Представлен рейтинг качества политического менеджмента в регионах России

«Губернаторы на вылет?» Представлен рейтинг качества политического менеджмента в регионах России
Исследования

Узнай, страна

Кто станет президентом? (Конкурс по отбору претендентов на должность главы ТПП Республики Хакасия)

Кто станет президентом? (Конкурс по отбору претендентов на должность главы ТПП Республики Хакасия)

Российская команда «КамАЗ-мастер» заняла весь пьедестал ралли «Шелковый путь-2019» в грузовом зачете

Российская команда «КамАЗ-мастер» заняла весь пьедестал ралли «Шелковый путь-2019» в грузовом зачете

Глава Астраханской области Игорь Бабушкин взял под личный контроль переселение из аварийного жилья

Глава Астраханской области Игорь Бабушкин взял под личный контроль переселение из аварийного жилья

В Тверской области досрочно ввели в эксплуатацию элеватор на строящемся комбикормовом заводе

В Тверской области досрочно ввели в эксплуатацию элеватор на строящемся комбикормовом заводе

Новости дня

17:21 Кремль ответил на предложение председателя Госдумы по Конституции Кремль ответил на предложение председателя Госдумы по Конституции
Раздавить или раздать? Чиновники решают как использовать завезенные в Россию «санкционные» продукты
Раздавить или раздать? Чиновники решают как использовать завезенные в Россию «санкционные» продукты
17:10 МИД прокомментировал проблемы с визами у преподавателей Англо-американской школы МИД прокомментировал проблемы с визами у преподавателей Англо-американской школы
17:00 Уникальный пляж во Владивостоке может исчезнуть из-за туристов из Китая Уникальный пляж во Владивостоке может исчезнуть из-за туристов из Китая
16:33 Названа смертельная опасность сока Названа смертельная опасность сока
15:41 Россия не предоставила визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве Россия не предоставила визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве
14:51 Власти Малайзии разочарованы расследованием по MH17 Власти Малайзии разочарованы расследованием по MH17
Особенности российского трудоголизма. Почему Россия лидирует в Европе по нестандартным рабочим графикам?
Особенности российского трудоголизма. Почему Россия лидирует в Европе по нестандартным рабочим графикам?
14:24 Володин предложил изменить Конституцию Володин предложил изменить Конституцию

Узнай, страна!

16:04 Кто станет президентом? (Конкурс по отбору претендентов на должность главы ТПП Республики Хакасия) Кто станет президентом? (Конкурс по отбору претендентов на должность главы ТПП Республики Хакасия)
Выбор для Украины. Почему российские власти обсуждают «газовый вопрос» с украинской оппозицией?
Выбор для Украины. Почему российские власти обсуждают «газовый вопрос» с украинской оппозицией?
13:30 Российская команда «КамАЗ-мастер» заняла весь пьедестал ралли «Шелковый путь-2019» в грузовом зачете Российская команда «КамАЗ-мастер» заняла весь пьедестал ралли «Шелковый путь-2019» в грузовом зачете
13:12 Глава Астраханской области Игорь Бабушкин взял под личный контроль переселение из аварийного жилья Глава Астраханской области Игорь Бабушкин взял под личный контроль переселение из аварийного жилья
15 ИЮЛ, 14:43 «Семиреченская база снабжения» продемонстрирует возможности техники Ростсельмаш «Семиреченская база снабжения» продемонстрирует возможности техники Ростсельмаш
15 ИЮЛ, 11:48 На территории опережающего развития «Котовск» будет реализован крупный инвестиционный проект На территории опережающего развития «Котовск» будет реализован крупный инвестиционный проект
12 ИЮЛ, 12:25 В Астраханской области создают судостроительный кластер на базе АСПО, «Лотоса» и «Красных Баррикад» В Астраханской области создают судостроительный кластер на базе АСПО, «Лотоса» и «Красных Баррикад»
Уроки истории. Россия призывает США противостоять нацизму общими усилиями
Уроки истории. Россия призывает США противостоять нацизму общими усилиями
11 ИЮЛ, 12:11 Вологодская ТПП 3 и 4 октября приглашает на Международную конференцию и бизнес-встречу в Венгрии Вологодская ТПП 3 и 4 октября приглашает на Международную конференцию и бизнес-встречу в Венгрии
05 ИЮЛ, 17:21 В Астраханской области «Газпром» завершит строительство социальных объектов стоимостью 4 млрд рублей В Астраханской области «Газпром» завершит строительство социальных объектов стоимостью 4 млрд рублей
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter