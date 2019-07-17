Антикризисные меры. Почему китайцы опережают конкурентов из США на российском рынке смартфонов?

Около половины мобильных телефонов, проданных на территории России, произведены китайскими компаниями. Выяснилось, что за пять месяцев этого года они заняли порядка 45% российского рынка «умных» телефонов. В прошлом году этот показатель был на уровне 34%. Такие данные содержатся в отчете, который составила компания, являющаяся партнером ряда производителей электроники. Отмечается, что китайские специалисты научились производить надежные и недорогие смартфоны. Причем, по функциям и многим параметрам они превосходят гаджеты признанных мировых брендов.

Китайский тренд

Около половина смартфонов, которые сегодня продаются на российском рынке (45,5%) принадлежат китайским производителям – об этом говорится в отчете компании, являющей партнером производителей электроники. Документ оказался в распоряжении «Известий». Издание пишет, что эта оценка имеет консервативный характер. Потому что, как отмечает представитель «М.Видео – Эльдорадо» Валерия Андреева, если учитывать и небольшие компании, то под каждым вторым смартфоном может оказаться китайский бренд.

Действительно, совсем недавно китайские смартфоны занимали низкую ценовую категорию, но сегодня, как пояснил вице-президент по продажам «Связной – Евросеть» Давид Борзилов, их ниша стала более широкой и включила в себя среднюю и высокую категорию. Примечательно, что за первые пять месяцев выросли продажи смартфонов, цена которых варьируется в районе 35–40 тысяч рублей.

Сейчас китайские бренды предлагают российским потребителям весьма обширный выбор во всех ценовых категориях - от базовых моделей по цене ниже 5 тыс. рублей, до «выше среднего» в районе 30–50 тысяч. Причем, качество, как отмечают эксперты, стало на порядок выше. Таким образом, китайцы практически за три года смогли разрушить стереотипное восприятие о своих товарах, благодаря чему удалось привлечь новых пользователей гаджетов.

Кризис в помощь

Любопытно, что ряд китайских брендов поднялся в России именно на кризисе – речь идет о периоде, когда в конце 2014 — начале 2015 года доллар поднялся почти в два раза. В тот период гаджеты крупных мировых брендов (А-брендов) резко взлетели в цене. Плюс были заморожены некоторые ранее доступные программы кредитования и рассрочки. В итоге российский потребитель перешел на китайские смартфоны.

Еще один эксперт, руководитель проекта Content Review Сергей Половников, отмечает, что компаниям из КНР действительно хорошо помог кризис 2014–2015 годов. В тот период китайцы вышли на рынок в роли дискаунтеров и, по факту, как оказалось, «изобрели рецепт» массового смартфона. Телефон стоил до 20 тысяч рублей, и внешне очень напоминал смартфон A-бренда. И у этих телефонов была большая функциональность благодаря качественному программному обеспечению.

Первый из китайских

Если говорить о конкретных брендах, то на данный момент лидером рейтинга самых продаваемых через Интернет гаджетов в России стал производитель смартфонов Xiaomi. Несмотря на то, что по российским оффлайн-продажам эта компания на пятом месте, она занимает уверенное первое место в списке интернет-брендов, обгоняя Huawei и Honor.

Как считают эксперты, подобную популярность Xiaomi можно объяснить не только доступной онлайн-ценой, но и отсутствием необходимого посещения салонов и магазинов. Покупку можно совершить, буквально сидя в кресле у домашнего или офисного компьютера. Плюс к этому ряд оригинальных телефонов можно приобрести на известной китайской платформе AliExpress.

При этом, как отмечается, показатели за первое полугодие этого года свидетельствуют, что бренд набирает 22% от всех проданных телефонов на российском рынке. Второе место – у компании Honor (19,5% продаж) и третье – у Huawei (8,5% покупателей).

Перспективы рынка

К сожалению, российской альтернативы китайским, американским и прочим смартфонам пока не существует. Российским компаниям принадлежит ряд передовых разработок в этой сфере, но в основном речь идет о средствах спецсвязи, которые востребованы госструктурами в целях безопасности и конфиденциальности информации, но не подходят для массовых потребителей ни по функционалу, но по стоимости.

Что касается китайцев, то очевидно, что в условиях торговой войны КНР и США, они сделают все возможное, чтобы расширить свое присутствие на российском рынке. Будет ли это торговая экспансия или часть производства смартфонов все же локализуют в России – покажет время.