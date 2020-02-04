«Анонимные взыскатели». Зачем коллекторам разрешат работать под цифровыми псевдонимами? 204 0 Экономика

Власти собираются защитить коллекторов от агрессии должников. Взыскателям позволят скрывать свои настоящие имена. При общении с гражданами они будут использовать специальные идентификаторы. Такое нововведение содержится в обновленной версии законопроекта о возврате просроченных долгов.