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«Анонимные взыскатели». Зачем коллекторам разрешат работать под цифровыми псевдонимами?
4 Февраля 2020 204 0 Экономика
Власти собираются защитить коллекторов от агрессии должников. Взыскателям позволят скрывать свои настоящие имена. При общении с гражданами они будут использовать специальные идентификаторы. Такое нововведение содержится в обновленной версии законопроекта о возврате просроченных долгов.
«Цифровизация» коллекторов
- У сотрудников банков и коллекторских агентств появится возможность не раскрывать свои настоящие имена при общении с должниками. Соответствующее положение содержится в рабочей версии федерального закона «О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц», пишет РБК со ссылкой на документ.
- Идентификатор будет представлять собой набор цифр. Цифровой код организации, уполномоченные взыскивать долги, должны будут присваивать своим сотрудникам, а также следить за его соответствием конкретному лицу.
- Согласно действующему закону о взыскании (230-ФЗ), коллекторы, а также сотрудники банков или микрофинансовых компаний обязаны представляться перед тем, как начать разговор. Имеется в виду прямое общение с клиентом, звонки либо личные встречи.
Зачем и кому это нужно?
- Засекретить ФИО сотрудников давно просили организации. По словам председателя комиссии по финансовой безопасности ТПП Ивана Рыкова, сотрудники колл-центров боятся представляться собеседникам по телефону, потому что они часто сталкиваются с агрессией.
- Поскольку люди, занимающиеся обзвоном и информированием должников, не принимают решения о взыскании задолженности и являются «небольшими винтиками системы», то их следует защитить, считает Рыков.
- В Тинькофф банке поясняют: по ФИО человека можно найти в открытых источниках, а идентификационный номер защитит его не только от личных угроз, но и попыток их реализации.
Банки поддерживают
- Примечательно, что данную инициативу поддерживают банки. По словам вице-президента ВТБ, руководителя департамента розничного взыскания Евгения Новикова, чтобы контролировать деятельность коллекторов и соблюдать стандарты работы, идентификационного номера будет «более чем достаточно».
- Банки и коллекторы вряд ли будут рады получать информацию о должнике так же в виде кода, считает руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева. По ее словам, аргументы банков не выдерживают критики – случаи, когда должники преследовали взыскателя и находили его лично или в соцсетях носят единичный характер.
- Идентификаторы помешают сообщать о злоупотреблениях коллекторов, убежден председатель юридической ассоциации «Банкротный клуб» Олег Зайцев. Набор цифр будет трудно запоминать для подачи жалобы.
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