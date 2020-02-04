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«Анонимные взыскатели». Зачем коллекторам разрешат работать под цифровыми псевдонимами?

4 Февраля 2020 204 0 Экономика
«Анонимные взыскатели». Зачем коллекторам разрешат работать под цифровыми псевдонимами?

Власти собираются защитить коллекторов от агрессии должников. Взыскателям позволят скрывать свои настоящие имена. При общении с гражданами они будут использовать специальные идентификаторы. Такое нововведение содержится в обновленной версии законопроекта о возврате просроченных долгов.

«Цифровизация» коллекторов

  • У сотрудников банков и коллекторских агентств появится возможность не раскрывать свои настоящие имена при общении с должниками. Соответствующее положение содержится в рабочей версии федерального закона «О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц», пишет РБК со ссылкой на документ.
  • Идентификатор будет представлять собой набор цифр. Цифровой код организации, уполномоченные взыскивать долги, должны будут присваивать своим сотрудникам, а также следить за его соответствием конкретному лицу.
  • Согласно действующему закону о взыскании (230-ФЗ), коллекторы, а также сотрудники банков или микрофинансовых компаний обязаны представляться перед тем, как начать разговор. Имеется в виду прямое общение с клиентом, звонки либо личные встречи.

Зачем и кому это нужно?

  • Засекретить ФИО сотрудников давно просили организации. По словам председателя комиссии по финансовой безопасности ТПП Ивана Рыкова, сотрудники колл-центров боятся представляться собеседникам по телефону, потому что они часто сталкиваются с агрессией.
  • Поскольку люди, занимающиеся обзвоном и информированием должников, не принимают решения о взыскании задолженности и являются «небольшими винтиками системы», то их следует защитить, считает Рыков.
  • В Тинькофф банке поясняют: по ФИО человека можно найти в открытых источниках, а идентификационный номер защитит его не только от личных угроз, но и попыток их реализации.

Банки поддерживают

  • Примечательно, что данную инициативу поддерживают банки. По словам вице-президента ВТБ, руководителя департамента розничного взыскания Евгения Новикова, чтобы контролировать деятельность коллекторов и соблюдать стандарты работы, идентификационного номера будет «более чем достаточно».
  • Банки и коллекторы вряд ли будут рады получать информацию о должнике так же в виде кода, считает руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева. По ее словам, аргументы банков не выдерживают критики – случаи, когда должники преследовали взыскателя и находили его лично или в соцсетях носят единичный характер.
  • Идентификаторы помешают сообщать о злоупотреблениях коллекторов, убежден председатель юридической ассоциации «Банкротный клуб» Олег Зайцев. Набор цифр будет трудно запоминать для подачи жалобы.

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Редакция "Капитала Страны"

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