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ИЗМИР

Американский Шатдаун. Что происходит между Дональдом Трампом и Сенатом США

23 Января 2018 274 0 Тренды События и факты
Американский Шатдаун. Что происходит между Дональдом Трампом и Сенатом США

Впервые за четыре с половиной года США оказались в «полном шатдауне». Это значит, что частично была приостановлена работа не только американского правительства, но всех государственных служб. Причина этого лежит в противостоянии республиканцев и демократов в Сенате: стороны не смогли прийти к единому мнению относительно параметров бюджета. Все эти события выпали на годовщину пребывания Дональда Трампа на посту президента США. Более того, под угрозой находится его поездка на Всемирный экономический форум в Давос.

«Подарок» для Трампа

Шатдаун был объявлен в полночь 19 января, поскольку у республиканцев не получилось набрать в Сенате 60 голосов, которые нужны для принятия нового бюджета. В итоге впервые с 2013 года американское правительство было вынуждено приостановить свою деятельность.

В выходные дни остановка работы государственных служб была не так заметна. Однако существовал риск, что если стороны не придут к договоренности в понедельник, ситуация сильно ухудшиться, отмечал «Коммерсант». Поэтому Трамп подписал закон, который был принят Конгрессом, о продлении финансирования федерального правительства до 8 февраля.

В результате шатдауна заработную плату перестают получать даже солдаты, которые находятся на боевом задании. Около миллиона госслужащих могут быть отправлены в неоплачиваемый отпуск. Плюс к этому некоторые федеральные агентства, в частности налоговая служба, вообще могут быть закрыты. Что касается ведомств критически важных для нацбезопасности США (Белый дом, Конгресс, Пентагон, Госдеп, правоохранительные структуры), то они будут продолжать работу, но с сокращенным персоналом.

Попытка получить какой-либо комментарий ни к чему не привела. В ответ – только сообщение автоответчика Белого дома: «К сожалению, мы не можем ответить на ваш звонок, потому что демократы не одобряют выделения денег, включая финансирование наших войск и другие приоритеты национальной безопасности. Они держат нас всех в заложниках из-за не имеющих никакого отношения к этому дебатов об иммиграции…»

Выражая свое отношение к происходящему, Трамп в свойственной ему саркастической манере написал в Twitter: «На год моего президентства демократы хотели сделать мне милый подарок… Демократы держат наших военных в заложниках из-за своего желания открыть страну для потока нелегальных иммигрантов. Этого нельзя допустить!». Отвечая на выпад президента, лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер обвинил главу государства в смене позиции. Также он заявил, что говорить с Трампом – «все равно, что вести переговоры с желе».

Дисфункция Вашингтона

CBC News, комментируя происходящее, отмечает, что госучреждения США «словно выключили одним движением пальца», нажав на кнопку. В итоге все увидели «поразительное проявление дисфункции Вашингтона». Еще одно издание, малазийский англоязычный The Star, дополняет общую картину, которую «рисуют» мировые СМИ: «Республиканцы и демократы торгуются, переваливая вину за «шатдаун» своего правительства друг на друга».

Более того, как показал опрос, который провела компания Gallup, США резко стали терять поддержку своей политики по всему миру. Так, количество стран, в которых большая часть населения выразила свое недовольство руководством США, за минувший год увеличилось в три раза: с 16 до 53. Больше всех недовольна Норвегия: американская политика разочаровала 86% опрошенных.

Агентство Синьхуа пишет, что остановка работы правительства США «выявило хронические недостатки» в политической системе государства. Созданная ситуация, как отмечает СМИ, вообще заставила задуматься всю мировую общественность о жизнеспособности и легитимности этой системы. «Это очень ироничная пощечина на годовщину президентства Трампа», – цитирует РИА Новости китайское агентство.

Сколько стоит шатдаун

Как пишет «Коммерсант», агентство S&P подсчитало, что за неделю шатдауна экономика США потеряет 6,5 млрд долларов. К слову говоря, это не первый шатдаун в истории страны. Последний, который произошел в 2013 году и длился 17 дней, обошелся в 55 млрд долларов. Этот шатдаун продлился около трех дней. Точные подсчеты еще предстоит провести.

В общей сложности, за последние сорок лет правительство США закрывалось 13 раз, и, как правило, на срок от нескольких дней до двух недель – до тех пор, пока Конгресс не найдет компромисс. Комментируя ситуацию в беседе с «Коммерсантом», директор Института международных отношений и управления МГИМО Михаил Троицкий отметил: «Сейчас президент и Конгресс работают в авральном режиме, стремясь не допустить худшего сценария. На обострение они пошли, ориентируясь на приближающиеся промежуточные выборы в Конгресс осенью 2018 года. Им необходимо продемонстрировать избирателям принципиальность и готовность идти до конца в отстаивании своих интересов».

Вместе с этим, как считает эксперт, скорее проиграл сам Трамп, который не смог «продавить бюджет», несмотря на то, что обе парламентские палаты контролируются республиканцами. 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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