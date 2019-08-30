Американский газ пойдет на Украину через Польшу, Россия инвестирует в СПГ, США требует императорские долги с КНР и другие новости

Польша поставит Украине американский СПГ. Польская энергетическая компания PGNiG договорилась со своим партнером «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) о поставке сжиженного природного газа из США. Объёмы поставок не уточняются, но уже известно что первая партия СПГ прибудет танкером из США в ноябре этого года и после регазификации в Польше начнёт поступать на Украину. Гражданин США Дейл Перри, который возглавляет корпорацию «Энергетические ресурсы Украины» заявил, что благодаря сотрудничеству с польским партнёром его компания добьется прогресса в построении трансатлантического коридора поставок газа из США на Украину. Российские эксперты считают, что это исключительно политический акт, поскольку для Украины этот проект не имеет экономического смысла. Планы поставок американского газа на Украину через Польшу еще в мае этого года обсуждали президент Украины Владимир Зеленский и министр энергетики США Рик Перри. А представители польского правительства в июне говорили о готовности Варшавы запустить газопровод пропускной способностью 2 млрд кубометров для поставок газа на Украину.

Администрация президента США ищет возможности взыскать с КНР долги китайских императоров. Как сообщают РИА Новости, облигации императорского Китая выпускались в начале ХХ-го века для привлечения средств на строительство в стране железных дорог. Значительное количество облигаций до сих пор хранится у американских коллекционеров. Дональд Трамп недавно встретился с группой держателей таких облигаций и поддержал их инициативу потребовать от Пекина оплаты императорских долгов. По подсчетам одного из основателей фонда держателей китайских облигаций, сумма выплат по ним с учетом инфляции, процентов и компенсаций может составить более триллиона долларов. Власти КНР неоднократно заявляли, что не признают долги императоров и не будут их выплачивать. Экономическая война между КНР и США продолжается с лета 2018 года, были введены 25-процентные пошлины на импорт 818 видов товаров из Китая общим объемом 34 миллиарда долларов в год.

Россия заплатит 54,7 миллиона евро в бюджет Совета Европы. Как сообщает РИА Новости, принято распоряжение Правительства РФ о погашении остатка долга по членским взносам за 2017 и 2018 годы, когда была приостановлена работа российской делегации в ПАСЕ. Ранее Россия из федерального бюджета заплатила взнос за 2019 год в размере 33 миллионов евро.

11,7 трлн рублей достиг объем «теневой экономики» России в 2017 году, а ее доля составила 12,7% ВВП. По данным Росстата, которые приводит РБК, самая крупная доля неформального сектора — в сфере недвижимости, сельском хозяйстве, торговле и строительстве. Доля теневого сектора экономики в ВВП стабильно снижается: в 2016 году она оценивалась в 13,2% ВВП (11,4 трлн руб.), в то время как в 2014 году составляла 13,8% ВВП (10,9 трлн руб.). Но при этом практически не уменьшаются объемы в абсолютных цифрах. Половина всей неформальной экономики России(6,3% ВВП) кроется в сфере операций с недвижимостью, 1,4% неучтенного ВВП России формируется в сельском хозяйстве, охоте и рыболовстве и еще столько же - в секторах торговли и ремонта автотранспорта. На третьем месте — строительство, в котором почти 16% всех экономических операций находится в тени (0,9% ВВП).

На строительство танкеров-газовозов ВЭБ предоставит по лизинговым схемам НОВАТЭКу $5 млрд. Как сообщает РБК, наблюдательный совет ВЭБа одобрил финансирование строительства 15 танкеров на судоверфи «Звезда» в Приморском крае. Стоимость одного судна составляет около $330. Как ранее заявлял премьер-министр Дмитрий Медведев, новые суда повышенного ледового класса предназначены для транспортировки газа проекта «Арктик СПГ-2».

Кроме того, наблюдательный совет ВЭБа одобрил участие в финансировании строительства газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге в объеме 111 млрд рублей. Как сообщает Интерфакс, финансирование будет осуществляться вместе с "Газпромом", инициировавшим этот проект. Проект создания крупного комплекса по переработке этаносодержащего газа и производству СПГ будет реализован "Газпромом" и АО "РусГазДобыча" в Ленинградской области. К 2023 году будут созданы мощности по ежегодной переработке 45 млрд куб. м газа, производству и отгрузке 13 млн тонн СПГ, до 4 млн тонн этана и более 2,2 млн тонн сжиженных углеводородных газов.