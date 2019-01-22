«Алкомаркеты растут быстрее». Зачем «Дикси», «Бристоль» и «Красное и белое» объединяются?

В России в ближайшее время появится третий по величине ретейлер: свои активы в единый розничный бизнес решили объединить «Дикси», сети алкомаркетов «Бристоль» и «Красное и белое». Контроль над совместным предприятием останется за Кесаевым и Кациевым – владельцами «Дикси» и «Бристоля», которые будут держать 51%, владелец «Красного и белого» Студенников получит 49% в совместном предприятии.

Третий по величине

Об объединении «Дикси», сети алкомаркетов «Бристоль» и «Красное и белое» говорится в совместном сообщении трех компаний. В результате объединения в России появится третий по обороту розничный ритейлер после X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и «Магнита». На сегодняшний день под марками этих трех компаний в общей сложности работает порядка 13 тыс. торговых точек.

При этом, как говорится в заявлении, в процессе «паритетного объединения активов будут использованы денежные инструменты, которые позволят уравнять активы при объединении». Комментировать слияние компаний и дальнейшие планы Сергей Студенников и генеральный директор ГК «Дикси» Сергей Беляков отказались.

После обысков

Крупнейшая российская сеть по продаже алкогольных напитков и продуктов «Красное и белое» основал челябинский предприниматель Сергей Студенников. На сегодняшний день по версии Forbes, он находится на 115-м месте среди самых богатых людей России (в прошлом году его состояние было оценено в 950 млн долларов).

Последний раз имя Студенникова активно обсуждалось в СМИ на фоне обысков, которые прошли в его компании под занавес 2018 года. Следственные действия проводили сразу несколько служб: налоговики, Росалкогольрегулирование, ФСБ и ОМОН. Как рассказывал один из представителей компании, обыски объясняли подозрениями в наличии контрафактной продукции в обороте и неуплате крупной суммы налогов. На время обысков работа сети была приостановлена.

Не первая попытка

Что касается группы компаний «Дикси», старейшей розничной российской компании, то в начале 2018 года компания была пятой по выручке ритейлером на территории России. Некоторое время назад владельцы «Дикси» и «Бристоля» уже делали попытку объединить свои бизнесы. В 2015 году «Дикси» купила 31,8% долей сети «Бристоль» (сумма сделки составила 1,78 млрд руб.), но уже к концу года решила избавиться от доли за 1,83 млрд руб.

Согласно последней информации, к концу 2017 года компания насчитывала 2703 магазина. В 2018 году состояние Игоря Кесаева Forbes оценил в сумму 2,4 млрд долларов. В 2008 году его структуры стали совладельцами ретейлера. В саму группу входят сети «Дикси», «Виктория», «Мегамарт». Порядка 80% выручки приходится на так называемые «магазины у дома». Как показали итоги первого полугодия 2018 года, выручка ГК «Дикси» составила около 146,7 млрд руб.

Зачем нужно объединение

Вполне логичным является вопрос о том, для чего вообще компаниям нужно объединение. Как считает один из собеседников РБК, сделка усилит позиции ее участников сразу по двум направлениям: алкогольном и табачном. При этом в сегменте алкомаркетов новая структура фактически не будет иметь конкурентов: специализированная сеть алкоголя «Лит.ра», которая находится на третьем месте, имеет всего 472 торговых точки, после нее – «Ароматный мир» (470 точек) и «Горилка» (303 точки). «С учетом активного развития алкомаркетов, в ближайшее время будет происходить активное перетекание потребителей этой категории из супермаркетов, и тут фактически монопольное положение новой объединенной компании позволит ее акционерам получить максимальный эффект», – резюмирует собеседник РБК.

А вот как считает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко, объединение сетей можно объяснить несколькими причинами, одна из которых связана с возможным ограничением антимонопольного законодательства в будущем. Кроме этого, как отмечает эксперт, новая ГК планирует получить синергию в дистрибуции и логистике. «Рынок примерно год назад обратил внимание на то, что алкомаркеты растут быстрее традиционных ретейлеров», – отметил Ващенко. Он добавил, что подобное объединение может послужить сигналом и для других участников рынка, и, как следствие – к активизации и расширению бизнеса.