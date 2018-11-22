Акциз на колбасу: бедные продолжат есть вредную для здоровья пищу, но по более высокой цене

В Минздраве поддержали идею экспертного совета при правительстве о введении акциза на переработанные продукты красного мяса – колбасу, сосиски и бекон. В рамках программы «Укрепление общественного здоровья» предполагается ввести акциз, размер которого может составить порядка 160 руб. за один килограмм. Вырученные средства собираются направить на удешевление продуктов здорового питания (орехи, свежие овощи, зелень, фрукты, оливковое масло и др.) через снижение налоговой ставки или даже полную отмену НДС на эти продукты.

Инициаторам данной идеи хочется напомнить строчки стихотворения Геннадия Шпаликова «По несчастью или к счастью, истина проста…» Старой как мир и простой истиной является поведение цен при установлении (или отмене) нового косвенного налога и повышении (или снижении) ставок косвенных налогов. Ведут себя цены следующим образом. При установлении нового косвенного налога или при росте ставки косвенного налога, рост цен начинается до того, как законодательная новация вступает в действие. При этом рост цен выше, чем рост ставки этого косвенного налога. И наоборот. Отмена косвенного налога или снижение ставки косвенного налога не сопровождается на практике снижением цен. Об этом свидетельствует вся мировая практика налогообложения. Можно привести также примеры из нашей российской налоговой системы. В 90-ые годы у нас акцизом облагались, например, ювелирные изделия, а также изделия из натурального меха. После отмены акциза на них цены не снизились, а, наоборот, выросли. То же самое явление наблюдалось при отмене в 2002 году налога с продаж (этот косвенный налог взимался в 2000-2001 годах в размере 5% от стоимости розничной цены товара). Цены с отменой налога с продаж не снизились, а выросли.

Поэтому наивно полагать, что снижение или отмена НДС на полезные для здоровья продукты питания (овощ, фрукты, оливковое масло) приведет к снижению цен на них. Так что если даже от введения акциза на колбасу дополнительно полученные доходы бюджета будут направлены на отмену НДС по продуктам здорового питания, эти товары не станут ни дешевле, ни доступнее для населения.

Ну а что будет с потреблением вредных продуктов при введении на них акциза? Вырастут ли цены на эти вредные продукты? Безусловно, вырастут. К слову, поднимутся цены не только на вредные колбасу и сосиски. На полезные продукт цены тоже вырастут. И отнюдь не потому, что из-за роста цен снизится спрос на колбасу, и соответственно, вырастет спрос на продукты здорового питания. Производители продуктов полезного питания поднимут цены вслед за ростом цен на вредные продукты просто потому, что так поступают все.

Самое же главное состоит в том, что введение акциза на колбасу и сосиски не приведет к снижению спроса на эти, действительно, не очень-то полезные для здоровья продукты. Выросшие цены на них все равно будут несопоставимо ниже цен на высококачественные и полезные продукты питания. Поэтому население с низким доходом будет, по-прежнему, потреблять вредную для здоровья, но уже более дорогую, чем раньше продукцию. Да, конечно, есть неправильное пищевое поведение. Да, отсутствует у населения должная культура и правильное представление о здоровом питании. Да, действуют вредные привычки и традиции в потреблении колбас и сосисок. Однако основным фактором потребления этих вредных продуктов остается их низкая цена. При росте дохода (особенно при точке отсчета с низкого дохода) человек в первую очередь увеличивает расходы на питание. Сначала просто на объем питания, затем на качество питания. И лишь затем растут расходы на другие статьи личного потребления (одежда, отдых, жилье и т.д.).

Для того чтобы люди переходили на потребление качественных продуктов здорового питания, необходима одна вещь: рост доходов населения на основе успешного экономического развития страны. Без решения экономических проблем, без роста доходов населения говорить о качественном и здоровом питании нации бессмысленно. Только экономический рост и повышение доходов населения является основой для реализации программы «Укрепление общественно здоровья». Все остальное от лукавого.

Мельникова Н.П., профессор Департамента налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования