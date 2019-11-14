Акции для инвесторов. Российский фондовый рынок стал самым доходным в мире

С начала 2019 года индекс MSCI Russia вырос на 44 процента. Этот показатель в четыре раза выше роста индекса MSCI EM рынков развивающихся стран и вдвое выше роста развитых рынков. Таким образом доходность российского рынка акций в этом году стала самой высокой в мире.

Мировые рекорды

О том, что с начала этого года на 44 процента вырос индекс российского рынка MSCI Russia полной доходности, включая дивидендную, сообщил РБК стратег Сбербанка РФ по рынку ценных бумаг Коул Эйксон. Он отметил, что за этот же период индекс рынков развивающихся стран MSCI EM вырос лишь на 12%, а рост индекса развитых рынков составил 22%.

Самой высокой в мире стала так называемая дивидендная доходность российских компаний - отношение выплачиваемых акционерам дивидендов к стоимости бумаг. В этом году она приблизилась к историческому максимуму – составила 6,7%. Этот показатель более чем на 2,2 превышает доходность рынка акций Турции, который является вторым лидером в мире.

Впервые в истории индекс Московской биржи 7 ноября превысил отметку в три тысячи пунктов и составил 3008,54 пункта, хотя позже показатель немного снизился. Индекс РТС торгуется на максимумах с октября 2013 года.

В 2019 году долларовая доходность российского рынка выросла более чем в 80 раз по сравнению с прошлым годом.Такие расчеты приводит руководитель направления «персональный брокер» Альфа-банка Сергей Караханян. Он отмечает, что еще в прошлом году MSCI Russia не был лидером роста доходности. В 2018 году в России был рост на 0,51% с учетом дивидендов, а рынок акций Индии в это же время вырос на 1,39%.

Но и в России, в Индии был рост на фоне общемирового падения. В целом за прошлый год фондовые рынки мира ощутимо «просели» в связи с ужесточением денежно-кредитной политики и торговой войны США с Китаем. Падение мирового рынка акций достигло 8%, американского индекса S&P 500 — более 4%, а индекс акций MSCI EM упал более чем на 14%.

Стимулы и лидеры роста

По мнению экспертов, рост российского рынка акций во многом обеспечили международные инвестфонды, приобретающие индексные фонды (ETF) на Россию. Как пояснил старший аналитик «Атона» Михаил Ганелин, интерес международных инвесторов к рисковым рынкам, к числу которых относится и российский, растет на фоне возросших ожиданий глобального снижения ставок.

Эксперт Сергей Караханян в свою очередь отмечает, что объем новых санкций против России в этом году оказался минимальным по сравнению с предыдущим периодом, а крупнейшие российские компании начали щедро делиться прибылью с акционерами и тем самым подтолкнули вверх котировки.

Тем временем Forbes проанализировал доходность акций за 2018 год у всех крупнейших российских компаний, входящих в индекс Мосбиржи. Выяснилось, что самыми доходными бумагами для инвесторов оказались привилегированные акции нефтегазового сектора, а вот ретейлеры вывели своих инвесторов в минус на фоне падения потребительского спроса в России.

Из всех проанализированных бумаг самый большой совокупный доход акционерам в 2018 году принесли акции «Татнефти» (69% по обычным акциям), «Новатэка» (66%) и «Сургутнефтегаза» (65%). Как отмечают аналитики, тут совпали два фактора – заметный рост котировок компаний в течение года и хорошие дивиденды для акционеров утвержденные советами директоров. Так, «Новатэк» смог улучшить дивидендную политику, поскольку большая часть затрат на бурение новых скважин и запуск проектов уже совершена, проект «Арктик СПГ-2» успешно реализуется, а операционные затраты на газовых месторождениях ниже, чем на нефтяных.

Что касается аутсайдеров, то самый низкий отрицательный совокупный доход был зафиксирован по бумагам «Мечела» (-51%), «Магнита» (-43%) и Ленты (-38%). У «Мечела» проблемы связаны с погашением долгов перед крупными кредиторами. А столь низкие показатели доходности у ретейлеров, по мнению руководителя УК «Спутник- управление капиталом» Александра Лосева, сложились из-за того, что отдача от сделанных ранее инвестиций сократилась и сегодня требуются новые затраты на развитие. К тому же снижение покупательной способности населения Росси и туманные перспективы ее восстановления мешают инвесторам видеть перспективы вложений в эти бумаги.