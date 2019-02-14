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«Адские санкции 2.0» США угрожают госдолгу, рублю и банкам России

14 Февраля 2019 890 0 Экономика
«Адские санкции 2.0» США угрожают госдолгу, рублю и банкам России

США вернулись к идее ввести санкции против госдолга России и ряда российских банков. Предлог для этого используется старый: вмешательство в выборы США и агрессию на Украине. По мнению аналитиков, санкции обрушат рубль до 75 руб. за доллар. Министр финансов России Антон Силуанов заверил: Россия готова к тяжелому удару, но сравнил действия американцев с «выстрелом в ногу».

Bill from hell

Авторами законопроекта, в котором речь идет об ужесточении антироссийских санкций, стали пять американских сенаторов: демократы Боб Менендес, Бен Кардин и Джинн Шейхин и республиканцы Линдси Грэм и Кори Гарднер. 13 февраля они внесли в Конгресс документ соответствующего содержания. Он получил название «Акт о защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKA, Defending American Security from Kremlin Aggression Act). Суть санкционного содержания состоит в наказании России «за вмешательство в выборы в США и за агрессию на Украине».

Мендес и Грэм еще в 2018 году пытались «протащить» через Конгресс санкционный законопроект против России, который заочно получил громкое название «санкций из ада» (bill from hell). В тот раз публикация DASKA привела к панике на российском рынке, в итоге в августе рубль рухнул более чем на десять процентов.

Нынешний вариант, как заверяют авторы проекта, представляет собой еще более жесткую версию. «Санкции и другие меры, предусмотренные этим проектом, являются одними из самих жестких за всю историю. Они также являются следствием желания Путина подорвать американскую демократию», – подчеркнул сенатор Линдси Грэм.

Перезагрузка санкций

Если в первой версии санкции планировалось ввести против нового российского суверенного долга и заблокировать операции российских госбанков, то в этот раз перечень ограничений расширился. Сенаторы предлагают ввести ограничения против российских банков, поддерживающих Москву в ее попытках «подорвать демократические институты в других странах», инвестиций в российские проекты сжиженного природного газа (СПГ) за пределами Российской Федерации, а также санкции против политиков, олигархов и их семей, способствующих «противозаконным или коррупционным действиям в интересах Владимира Путина». Так же как и в предыдущей версии законопроекта, в этой сохраняются ограничения против российского госдолга и кибернетического сектора.

Кроме этого, законопроект предусматривает отдельный блок, посвященный «российской агрессии на Украине». В числе прочего сенаторы США предлагают ввести санкции против агентов ФСБ, замешанных в нападении на украинские суда в Керченском проливе, ограничения против российского судостроительного сектора, а также санкции против российских нефтяных проектов за рубежом.

«Выстрел в ногу»

Возможный новый пакет антироссийских санкций со стороны США, в первую очередь, ударит по иностранным инвесторам, а Вашингтон «сам себе выстрелит в ногу». С такой точкой зрения во время сочинского Российского инвестиционного форума выступил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Комментируя законопроект американских сенаторов, он заявил:

«Если речь идет о долге, я уже неоднократно говорил о том, что в первую очередь действительно мы видим обратный интерес к нашему долгу со стороны иностранных инвесторов. Это в первую очередь ударит по иностранцам».

Силуанов заверил, что российские власти готовы к новым санкциям, даже несмотря на то, что они неприняты: «Мы создали необходимую базу для того, чтобы иметь возможность реагировать на них, быть готовыми». В частности, по словам министра, со стороны правительства и ЦБ РФ банкам, которые попадут под волну новых санкций, будет оказана государственная поддержка.

«Мы создали необходимые буферы, возможности для реагирования на такие ограничения. Здесь и ликвидность, и поддержка государственная таких банков с тем,​ чтобы ни в коем случае не пострадали вкладчики, чтобы осуществлялись расчеты в этих банках», – заверил Силуанов.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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