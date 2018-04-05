«Адмирал Кузнецов» – худший авианосец в истории или жертва антироссийской пропаганды? 357 0 Тренды События и факты

Единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов», который состоит на вооружении, вошел в «пятерку худших» за всю мировую историю, сообщил в своей статье американский журнал The National Interest. Российские эксперты с этим не согласились.

Пятерка неудачников

Как пишет издание, «Адмирал Кузнецов» был заложен в 1983 году, еще во времена СССР. Эксплуатация авианосца началась в 1995 году, уже в России. После того, как в 1996 году произошла авария, ремонт корабля продолжался до 1998 года. Затем, как говорится в статье, он «периодически выезжал в Средиземное море, как правило, с большой помпой». В первой боевой операции, которая прошла в Сирии, корабль принял участие только в ноябре 2016 года. Тогда было потеряно два самолета: МиГ-29К и Су-33.

National Interest считает, что все неудачи «Адмирала Кузнецова» связаны с низким качеством его строительства и плохой поддержкой. Чтобы привести авианосец в строй, нужны большие инвестиции, на которые Россия в данный момент пойти не готова.

В пятерку неудачников, кроме «Адмирала Кузнецова» издание отнесло британский Eagle (его спустили на воду в 1918-м), французский Bearn (1920), японский Kaga (1921), а также американский Ranger (1934). Однако все эти корабли стали основой для создания новых авианосцев в своих странах, поскольку у военных был опыт в работе с ними. Исключением стал российский корабль, который, как говорится в статье, «остается в каком-то служении, но еще не производит потомство (по крайней мере, в российском военно-морском флоте)».

«Американские борзописцы»

Сравнение российского авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» с авианосцами других стран, как минимум, некорректно. Таким мнением в беседе с iz.ru поделился главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Он отметил, что вообще не стоит ориентироваться на мифические рейтинги, авторами которых являются «американские борзописцы».

По словам эксперта, подобные статьи являются абсолютно пропагандистским материалом, который не соответствует действительности. «Понятно, эти рейтинги высасываются из пальца и, разумеется, здесь присутствует мощный антироссийский подтекст. Надо отметить, что «Адмирал Кузнецов» – это не авианосец, а авианесущий крейсер. Для любого военно-морского специалиста это абсолютно очевидно. Это другой вид корабля. Поэтому вставлять нас в рейтинг каких-то авианосцев уже не корректно», – подчеркивает Коротченко.

Говоря о качестве и достоинствах российского судна, эксперт напомнил, что «Адмирал Кузнецов» показал хорошую работу во время недавних боевых действий в Сирии. Кроме этого, была существенно обновлена авиагруппа, в которую вошли новые современные многофункциональные истребители палубного базирования МиГ-29К и МиГ-29КУБ. Как отмечает Коротченко, они могут «применять весь спектр высокоточного оружия, включая управляемые бомбы и управляемые ракеты. Данный корабль полностью отвечает современным требованиям».

Еще послужит флоту

Еще один капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в интервью ФАН также прокомментировал статью National Interest. Военный эксперт выразил свое категорическое несогласие с мнением авторов статьи, заявив, что это «естественно, не худший авианосец в истории».

«Это авианосец, прежде всего, противоздушной обороны. С учетом того, как он создавался, с учетом его судьбы он при развале Советского Союза уходил еще неготовым в Северный флот, не прошел госиспытания. Были определенные проблемы, но, тем не менее, он совершил поход в Средиземное море. Это был эпохальный поход, учитывая тяжелые 90-е годы», – напомнил Дандыкин. Отметив, что, несмотря на то, что во время сирийской кампании произошли катастрофы с самолетами, поставленную задачу «Адмирал Кузнецов» выполнил.

Кроме этого, как заявил эксперт, существенные проблемы есть у других кораблей. Например, у французского авианосца «Шарль де Голль», или у английского авианосца «Королева Елизавета». «Статья The National Interest укладывается в канву негативного отношения ко всему, что связано с Россией и с ее Вооруженными силами, в том числе и с Военно-Морским флотом», – подытожил Дандыкин. Отметив, что сегодня «Адмирал Кузнецов» проходит процесс модернизации.