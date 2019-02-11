Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
13 ФЕВ, 23:53 МСК
USD (ЦБ)    65,6783
EUR (ЦБ)    74,3872

13 ФЕВ, 23:53 МСК
USD (ЦБ)    65,6783
EUR (ЦБ)    74,3872

90-е возвращаются. В России снова появятся ларьки и палатки

11 Февраля 2019 8111 0 Экономика
90-е возвращаются. В России снова появятся ларьки и палатки

На российские улицы могут вернуться торговые палатки и ларьки. Об этом рассказал заместитель главы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. По его словам, на сегодняшний день в нашей стране в два раза меньше торговых площадей на тысячу человек, чем в других странах Европы. При этом самих производителей, которые могли бы представлять свои продукты, намного больше, чем самих сетей и их магазинов. Евтухов отмечает, что Минпромторг планирует изменить эту ситуацию.

Рабочие места

В интервью «Российской газете» Виктор Евтухов напомнил, что сегодня на крупные торговые сети приходится около 30-40% рынка. Но вот самих производителей, которые хотели бы представлять свою продукцию на разных торговых точках, намного больше, чем самих магазинов.

«Если сравнить развитие нашей внутренней розничной торговли с развитием ее в других странах, то у нас в два раза меньше торговых площадей на тысячу человек, чем во многих европейских странах. А малая нестационарная розница – важнейший формат торговли, он существует везде», – отметил глава Минпромторга.

При этом, как отметил Евтухов, подобные торговые точки формата «малой нестационарной розницы» предоставляют рабочие места не только в торговле, но и в смежных сферах. «По оценкам экспертов, развитие нестационарной и мобильной торговли дополнительно создаст до 250 тыс. рабочих мест», – сказал чиновник. Самих автолавок по всей стране может появиться не меньше 50 тыс.

Кому интересно?

Глава Минпромторга считает, что людей не придется «заново приучать» к формату ларька, отвлекая внимание от магазинов крупных торговых сетей. Тем более что во многих российских регионах этот формат до сих пор жив.

«В регионах малые форматы сохранились, особенно в небольших населенных пунктах, где торговым сетям работать невыгодно. Но зачастую наличие палаток зависит от личных предпочтений главы соответствующего муниципалитета. Там, где есть нормальное отношение к торговле, нестационарные и развозные форматы развиваются», – отметил Евтухов.

Для того чтобы защитить права предпринимателей, и был разработан законопроект, который совершенствует правовое регулирование организации нестационарной и развозной торговли, рассказал Виктор Евтухов.

Чиновник уверен, что подобный формат торговли интересен и представителям бизнеса. В частности, многие мясокомбинаты будут развивать мобильные продажи, если будут четко прописаны правила.

«Продажа мясных изделий из автолавок или фудтраков востребована населением. Малые форматы необходимы еще и потому, что в России имеется серьезный дефицит качественных торговых площадей. Малому бизнесу приходится переводить квартиры на первых этажах жилых домов в магазинчики, ютиться в подвалах и так далее», – резюмировал глава ведомства.

«Адекватная замена»

Еще в прошлом году российский премьер заявлял о том, что, согласно новым поправкам в закон о торговле, предпринимателям будет гарантирована «адекватная замена» торговой точки, если их прежний участок, где шла торговля, понадобиться для госнужд.

По словам главы кабмина, на сегодняшний день не существует единого подхода к юридическому оформлению права на размещение таких объектов, с учетом сроков их аренды. Учитывая и тот факт, что в регионах существуют самые разные нормы. Также в законе не существует понятия «мобильных торговых объектов».

«Поэтому закон исправляет эту ситуацию. Одна из главных новелл гарантирует предпринимателям адекватную замену места для торговли, если прежний участок, где размещался павильон или автолавка, понадобился для государственных или муниципальных нужд. То есть, мы сохраняем за бизнесом здесь определенное преимущество», — заявил премьер.

Также, по словам Медведева, благодаря новым изменениям можно будет заключать договор на размещение киоска либо автолавки на более длительный срок, как минимум, на пятилетку. После чего, если предприниматель захочет, то, написав соответствующее заявление, он сможет продлить договор без проведения торгов.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление
Бизнес и психология

Что можно требовать от жилищно-коммунальных хозяйств: нормы и штрафы

Что можно требовать от жилищно-коммунальных хозяйств: нормы и штрафы
Аналитика 1

Первая помощь. Что делать, когда все потеряно и не хочется жить?

Первая помощь. Что делать, когда все потеряно и не хочется жить?
Бизнес и психология

Основные космические события 2018 года

Основные космические события 2018 года
Наука и технологии

Узнай, страна

В Иркутской области открыли первый сервисный центр по ремонту нефтегазового оборудования

В Иркутской области открыли первый сервисный центр по ремонту нефтегазового оборудования

В Ростовской области запустили производство высокобарьерной пленки для скоропортящихся продуктов

В Ростовской области запустили производство высокобарьерной пленки для скоропортящихся продуктов

В Липецкой области локализовали производство радиаторов итальянской компании «Fondital»

В Липецкой области локализовали производство радиаторов итальянской компании «Fondital»

В Республике Татарстан приступили к промышленной отгрузке товарных бензинов производства «ТАНЕКО»

В Республике Татарстан приступили к промышленной отгрузке товарных бензинов производства «ТАНЕКО»

Новости СМИ

Новости дня

23:52 МТС повышает тарифы вслед за конкурентами МТС повышает тарифы вслед за конкурентами
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
23:42 Украина задолжала пенсионерам в ДНР более 2,6 миллиарда долларов Украина задолжала пенсионерам в ДНР более 2,6 миллиарда долларов
22:42 Бывшую сотрудницу контрразведки США обвинили в шпионаже в пользу Ирана Бывшую сотрудницу контрразведки США обвинили в шпионаже в пользу Ирана
22:17 Эстонский депутат призвала к диалогу «на языке силы» с Россией Эстонский депутат призвала к диалогу «на языке силы» с Россией
21:56 ДРСМД все еще можно спасти, уверен генсек НАТО ДРСМД все еще можно спасти, уверен генсек НАТО
21:46 В США призвали Венесуэлу не возвращать долги России В США призвали Венесуэлу не возвращать долги России
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
20:53 При взрыве в Иране погибли не менее 20 военнослужащих При взрыве в Иране погибли не менее 20 военнослужащих

Узнай, страна!

22:00 В Иркутской области открыли первый сервисный центр по ремонту нефтегазового оборудования В Иркутской области открыли первый сервисный центр по ремонту нефтегазового оборудования
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
21:23 В Ростовской области запустили производство высокобарьерной пленки для скоропортящихся продуктов В Ростовской области запустили производство высокобарьерной пленки для скоропортящихся продуктов
20:46 В Липецкой области локализовали производство радиаторов итальянской компании «Fondital» В Липецкой области локализовали производство радиаторов итальянской компании «Fondital»
13:43 В Тамбовской области развивается новый формат розничной торговли В Тамбовской области развивается новый формат розничной торговли
08:23 Популярность омского стенда на выставке «Продэкспо-2019» набирает обороты Популярность омского стенда на выставке «Продэкспо-2019» набирает обороты
12 ФЕВ, 12:58 Крош, Лосяш и Бараш проиграли суд вологодской предпринимательнице Крош, Лосяш и Бараш проиграли суд вологодской предпринимательнице
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
11 ФЕВ, 18:00 Сергей Катырин: Сегодня Продэкспо определяет, куда двигаться отрасли Сергей Катырин: Сегодня Продэкспо определяет, куда двигаться отрасли

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter