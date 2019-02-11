90-е возвращаются. В России снова появятся ларьки и палатки

На российские улицы могут вернуться торговые палатки и ларьки. Об этом рассказал заместитель главы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. По его словам, на сегодняшний день в нашей стране в два раза меньше торговых площадей на тысячу человек, чем в других странах Европы. При этом самих производителей, которые могли бы представлять свои продукты, намного больше, чем самих сетей и их магазинов. Евтухов отмечает, что Минпромторг планирует изменить эту ситуацию.

Рабочие места

В интервью «Российской газете» Виктор Евтухов напомнил, что сегодня на крупные торговые сети приходится около 30-40% рынка. Но вот самих производителей, которые хотели бы представлять свою продукцию на разных торговых точках, намного больше, чем самих магазинов.

«Если сравнить развитие нашей внутренней розничной торговли с развитием ее в других странах, то у нас в два раза меньше торговых площадей на тысячу человек, чем во многих европейских странах. А малая нестационарная розница – важнейший формат торговли, он существует везде», – отметил глава Минпромторга.

При этом, как отметил Евтухов, подобные торговые точки формата «малой нестационарной розницы» предоставляют рабочие места не только в торговле, но и в смежных сферах. «По оценкам экспертов, развитие нестационарной и мобильной торговли дополнительно создаст до 250 тыс. рабочих мест», – сказал чиновник. Самих автолавок по всей стране может появиться не меньше 50 тыс.

Кому интересно?

Глава Минпромторга считает, что людей не придется «заново приучать» к формату ларька, отвлекая внимание от магазинов крупных торговых сетей. Тем более что во многих российских регионах этот формат до сих пор жив.

«В регионах малые форматы сохранились, особенно в небольших населенных пунктах, где торговым сетям работать невыгодно. Но зачастую наличие палаток зависит от личных предпочтений главы соответствующего муниципалитета. Там, где есть нормальное отношение к торговле, нестационарные и развозные форматы развиваются», – отметил Евтухов.

Для того чтобы защитить права предпринимателей, и был разработан законопроект, который совершенствует правовое регулирование организации нестационарной и развозной торговли, рассказал Виктор Евтухов.

Чиновник уверен, что подобный формат торговли интересен и представителям бизнеса. В частности, многие мясокомбинаты будут развивать мобильные продажи, если будут четко прописаны правила.

«Продажа мясных изделий из автолавок или фудтраков востребована населением. Малые форматы необходимы еще и потому, что в России имеется серьезный дефицит качественных торговых площадей. Малому бизнесу приходится переводить квартиры на первых этажах жилых домов в магазинчики, ютиться в подвалах и так далее», – резюмировал глава ведомства.

«Адекватная замена»

Еще в прошлом году российский премьер заявлял о том, что, согласно новым поправкам в закон о торговле, предпринимателям будет гарантирована «адекватная замена» торговой точки, если их прежний участок, где шла торговля, понадобиться для госнужд.

По словам главы кабмина, на сегодняшний день не существует единого подхода к юридическому оформлению права на размещение таких объектов, с учетом сроков их аренды. Учитывая и тот факт, что в регионах существуют самые разные нормы. Также в законе не существует понятия «мобильных торговых объектов».

«Поэтому закон исправляет эту ситуацию. Одна из главных новелл гарантирует предпринимателям адекватную замену места для торговли, если прежний участок, где размещался павильон или автолавка, понадобился для государственных или муниципальных нужд. То есть, мы сохраняем за бизнесом здесь определенное преимущество», — заявил премьер.

Также, по словам Медведева, благодаря новым изменениям можно будет заключать договор на размещение киоска либо автолавки на более длительный срок, как минимум, на пятилетку. После чего, если предприниматель захочет, то, написав соответствующее заявление, он сможет продлить договор без проведения торгов.