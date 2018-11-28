81 трлн руб. предполагается потратить на инвестиционные контракты, автопроизводители бьют тревогу и другие новости среды

81 трлн руб. – такова сумма инвестиционных контрактов, представленных по инициативе помощника президента РФ Андрея Белоусова. Предложения касаются самых разных сфер деятельности. Наибольшее число контрактов – 259, представлено в сфере развития транспортной инфраструктуры. Проекты представили федеральные министерства, российские регионы и частный бизнес, передает ТАСС. По словам представителей бизнеса, главными условиями участия в проектах являются неизменность правовых и налоговых правил и закрепление их в особом документе.

Исторические рекорды по объемам добычи нефти в Саудовской Аравии (11,2 млн баррелей в сутки) и США (11,6 млн баррелей в сутки) привели к тому, что цены на нефть марки Brent упали ниже 60 долларов за баррель. Аналитики связывают это с беспрецедентным давлением Дональда Трампа на саудитов, которые вынуждены заметно превышать свою квоту добычи, установленную ОПЕК (10,5 млн баррелей). Эксперты утверждают, что сейчас на нефтяном рынке предложение превышает спрос на 1,2 млн баррелей в день. Такая же ситуация возникала и в 2015 году, когда баррель стоил меньше 30 долларов, передает РИА Новости.

Петр Порошенко заявил, что военное положение было введено потому, что Украине угрожает полномасштабная война с Россией. По его словам, вблизи украинской границы сконцентрирована российская техника, в том числе танковые соединения. Однако многие наблюдатели считают, что все дело в приближающихся выборах и крайне низком рейтинге Порошенко. Вводя военное положение, он хочет отвлечь внимание избирателей от экономической и финансовой ситуации в стране, пишут РИА Новости.

В 258 млрд руб. обойдется строительство морского порта Индига в Ненецком автономном округе и подъездных железнодорожных путей к нему. Из этих средств 60 млрд составят частные инвестиции. Ежегодно 70 млн тонн грузов будут отправляться из порта по Северному морскому пути. 50 млн тонн из них придется на уголь из месторождений Кузбасса. Навигация по Северному морскому пути будет круглогодичной, сообщает «Интерфакс».

Главы АвтоВАЗа, КамАЗа, «Рено Россия», «Соллерс» и группы ГАЗ подписали обращение к первому вице-премьеру Антону Силуанову с просьбой внести коррективы в готовящийся проект реформы господдержки промышленности, пишет «Коммерсант». В документе отмечается, что принятие документа в существующем сегодня виде приведет в автопроме к падению объемов производства и продаж, приостановке уже запущенных проектов и сокращению инвестиций.