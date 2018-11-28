Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
28 НОЯ, 12:11 МСК
USD (ЦБ)    66,9436
EUR (ЦБ)    75,6217

28 НОЯ, 12:11 МСК
USD (ЦБ)    66,9436
EUR (ЦБ)    75,6217

81 трлн руб. предполагается потратить на инвестиционные контракты, автопроизводители бьют тревогу и другие новости среды

28 Ноября 2018 134 0 Тренды События и факты
81 трлн руб. предполагается потратить на инвестиционные контракты, автопроизводители бьют тревогу и другие новости среды

81 трлн руб. – такова сумма инвестиционных контрактов, представленных по инициативе помощника президента РФ Андрея Белоусова. Предложения касаются самых разных сфер деятельности. Наибольшее число контрактов – 259, представлено в сфере развития транспортной инфраструктуры. Проекты представили федеральные министерства, российские регионы и частный бизнес, передает ТАСС. По словам представителей бизнеса, главными условиями участия в проектах являются неизменность правовых и налоговых правил и закрепление их в особом документе.

Исторические рекорды по объемам добычи нефти в Саудовской Аравии (11,2 млн баррелей в сутки) и США (11,6 млн баррелей в сутки) привели к тому, что цены на нефть марки Brent упали ниже 60 долларов за баррель. Аналитики связывают это с беспрецедентным давлением Дональда Трампа на саудитов, которые вынуждены заметно превышать свою квоту добычи, установленную ОПЕК (10,5 млн баррелей). Эксперты утверждают, что сейчас на нефтяном рынке предложение превышает спрос на 1,2 млн баррелей в день. Такая же ситуация возникала и в 2015 году, когда баррель стоил меньше 30 долларов, передает РИА Новости.

Петр Порошенко заявил, что военное положение было введено потому, что Украине угрожает полномасштабная война с Россией. По его словам, вблизи украинской границы сконцентрирована российская техника, в том числе танковые соединения. Однако многие наблюдатели считают, что все дело в приближающихся выборах и крайне низком рейтинге Порошенко. Вводя военное положение, он хочет отвлечь внимание избирателей от экономической и финансовой ситуации в стране, пишут РИА Новости.

В 258 млрд руб. обойдется строительство морского порта Индига в Ненецком автономном округе и подъездных железнодорожных путей к нему. Из этих средств 60 млрд составят частные инвестиции. Ежегодно 70 млн тонн грузов будут отправляться из порта по Северному морскому пути. 50 млн тонн из них придется на уголь из месторождений Кузбасса. Навигация по Северному морскому пути будет круглогодичной, сообщает «Интерфакс».

Главы АвтоВАЗа, КамАЗа, «Рено Россия», «Соллерс» и группы ГАЗ подписали обращение к первому вице-премьеру Антону Силуанову с просьбой внести коррективы в готовящийся проект реформы господдержки промышленности, пишет «Коммерсант». В документе отмечается, что принятие документа в существующем сегодня виде приведет в автопроме к падению объемов производства и продаж, приостановке уже запущенных проектов и сокращению инвестиций.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Пчелы-роботы опыляют цветы, а Panasonic собирает помидоры. Куда идет роботизация теплиц

Пчелы-роботы опыляют цветы, а Panasonic собирает помидоры. Куда идет роботизация теплиц
Наука и технологии

Китайцы создадут искусственную Луну в 2020 году, на Земле погибает крупнейший организм и другие новости науки и техники

Китайцы создадут искусственную Луну в 2020 году, на Земле погибает крупнейший организм и другие новости науки и техники
Наука и технологии

Акциз на колбасу: бедные продолжат есть вредную для здоровья пищу, но по более высокой цене

Акциз на колбасу: бедные продолжат есть вредную для здоровья пищу, но по более высокой цене
Экономика 2

Как гибнут цивилизации и что с этим можно поделать

Как гибнут цивилизации и что с этим можно поделать
Наука и технологии 1

Узнай, страна

В Красноярске смонтировали первые в Сибири алюминиевые мосты для надземных пешеходных переходов

В Красноярске смонтировали первые в Сибири алюминиевые мосты для надземных пешеходных переходов

В Курске прошел региональный форум «Молодежь. Наука. Инновации-2018»

В Курске прошел региональный форум «Молодежь. Наука. Инновации-2018»

Врио губернатора Роман Старовойт раскритиковал работу курского филиала ПАО «Квадра»

Врио губернатора Роман Старовойт раскритиковал работу курского филиала ПАО «Квадра»

В селе Линец Железногорского района запущен в работу новый комбикормовый завод

В селе Линец Железногорского района запущен в работу новый комбикормовый завод

Новости СМИ

Новости дня

11:50 За прошедшее сутки в Сирию вернулись порядка 750 беженцев За прошедшее сутки в Сирию вернулись порядка 750 беженцев
Миссия на Марс началась успешно, беспилотные автомобили появляются на дорогах России и другие новости вторника
Миссия на Марс началась успешно, беспилотные автомобили появляются на дорогах России и другие новости вторника
11:11 До конца года в Крыму будет дежурить новый дивизион С-400 До конца года в Крыму будет дежурить новый дивизион С-400
10:32 На Украине заявили, что Киев подставил моряков На Украине заявили, что Киев подставил моряков
10:08 Скончался создатель «Губки Боба Квадратные штаны» Стивен Хилленберг Скончался создатель «Губки Боба Квадратные штаны» Стивен Хилленберг
09:31 В администрации Якутска проходят обыски В администрации Якутска проходят обыски
09:02 После инцидента в Керченском проливе Путин и Порошенко по телефону не разговаривали После инцидента в Керченском проливе Путин и Порошенко по телефону не разговаривали
Маск пошлет миссию на Марс в 2022 году, в России изобрели искусственное сердце и другие новости понедельника
Маск пошлет миссию на Марс в 2022 году, в России изобрели искусственное сердце и другие новости понедельника
08:29 Около берегов Крыма появился американский самолет-разведчик Poseidon Около берегов Крыма появился американский самолет-разведчик Poseidon

Узнай, страна!

12:08 В Красноярске смонтировали первые в Сибири алюминиевые мосты для надземных пешеходных переходов В Красноярске смонтировали первые в Сибири алюминиевые мосты для надземных пешеходных переходов
Правительство обеспокоено демографической ситуацией в стране, Италия готова покинуть ЕС и другие новости пятницы
Правительство обеспокоено демографической ситуацией в стране, Италия готова покинуть ЕС и другие новости пятницы
09:57 В Курске прошел региональный форум «Молодежь. Наука. Инновации-2018» В Курске прошел региональный форум «Молодежь. Наука. Инновации-2018»
00:27 В Москве заработала полностью обновленная канатная дорога на Воробьевых горах В Москве заработала полностью обновленная канатная дорога на Воробьевых горах
27 НОЯ, 23:03 В Кирове открыли легкоатлетический манеж «Вересники» с олимпийским оборудованием В Кирове открыли легкоатлетический манеж «Вересники» с олимпийским оборудованием
27 НОЯ, 15:42 "Новгородский аграрий" стал одним из лучших в стране "Новгородский аграрий" стал одним из лучших в стране
27 НОЯ, 08:20 Более 20 млн рублей направят на создание Центра поддержки экспорта в ЕАО в будущем году Более 20 млн рублей направят на создание Центра поддержки экспорта в ЕАО в будущем году
Программу переобучения граждан предпенсионного возраста запустят в следующем году и другие новости четверга
Программу переобучения граждан предпенсионного возраста запустят в следующем году и другие новости четверга
22 НОЯ, 14:07 "Лидеров Тамбовщины" разобрали наставники "Лидеров Тамбовщины" разобрали наставники
22 НОЯ, 11:53 В Орловской области завершается строительство крупного тепличного комплекса В Орловской области завершается строительство крупного тепличного комплекса

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter