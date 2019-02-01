73 тысячи россиян получили бесплатный гектар на Дальнем Востоке, 45% считают, что Россия идет не туда и другие новости пятницы

Международные резервы России составили на 25 января этого года 469,8 млрд долларов, сообщает «Интерфакс». Международные резервы – это высоколиквидные финансовые активы, состоящие из иностранных валют, золота и других аналогичных средств. Эти резервы являются своего рода «подушкой безопасности» на случай мировых финансовых кризисов. Именно такие ресурсы, созданные Алексеем Кудриным (тогда он был министром финансов), позволили России сравнительно безболезненно пережить кризис 2008-2009 годов. А вот предыдущий кризис (1998 годы), когда таких резервов не было, сильно ударил по материальному благосостоянию населения страны.

11 млрд долларов в год переводят на Украину трудовые мигранты, передает «Интерфакс». В основном, они трудятся в России и Польше. Сейчас на постоянной основе за границей работают 3,2 млн украинских граждан. А всего вне пределов страны работают от 7 до 9 млн человек. Эти цифры наглядно свидетельствуют о текущем состоянии украинской экономики. Чтобы прокормить свою семью, надо ехать куда-нибудь подальше от родимых хат.

В марте в Украине пройдут президентские выборы, от результата которых будет многое зависеть. По данным социальных опросов, сейчас в предвыборной гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский, опережая и действующего президента Петра Порошенко и Юлию Тимошенко – политических «тяжеловесов», сообщает ТАСС.

73 тыс. россиян стали участниками программы бесплатной выдачи земли (1 гектар) в регионах Дальнего Востока. Из них только 5% – жители других регионов России. Все остальные – местные. На сегодняшний день выдано уже более 50 тыс. участков, пишет ТАСС. Часть этой земли предоставляется по коллективным заявкам. Таким образом, возникают новые населенные пункты. Местные власти говорят, что такого не было уже десятки лет.

Социологический опрос «Левада-центра» показал настораживающие результаты: 45% участников опроса считают, что страна движется по неверному пути. И только 42% респондентов поддержали текущую политику. При этом деятельность Владимира Путина одобряют 64% респондентов. У правительства дела существенно хуже. Только 38% опрошенных одобряют деятельность кабинета министров. Рейтинг Дмитрия Медведева составляет всего 33%. Те же 33% дают положительную оценку деятельности Госдумы. Об отрицательной оценке деятельности этого органа заявили 64% опрошенных, передает «Интерфакс».