50 рублей за литр в марте. Почему растут цены на бензин, а правительство бессильно их регулировать

Последний месяц правительство регулярно садится за стол переговоров с нефтяными компаниями и обсуждает стабилизацию цен на автомобильное топливо. Однако сиюминутные договоренности не приводят к стабилизации ситуации и через время провоцируют необходимость в новых переговорах. Сейчас премьер Дмитрий Медведев угрожает нефтяникам заградительными пошлинами на экспорт, а Минэнерго и ФАС заключили соглашения с компаниями до марта 2019 года. Какие проблемы российской экономики обнажает рост цен на топливо? Как нефтедобывающая страна оказалась в такой ситуации и как из этой ситуации выйти?





Александр Шустов, генеральный директор МФО «Мани Фанни»: Полагаю, что причина постоянного роста цен на топливо заключается в устройстве рынков нефти и нефтепереработке, а также в лоббировании интересов нефтяных компаний в правительстве. Крупные производители бензина и дизтоплива годами имеют возможность синхронно повышать цену на свою продукцию, зная, что никто из так называемых конкурентов не будет конкурировать с ними по цене: все просто точно также поднимут цены, и в итоге потребителю будет некуда деваться. Это рынок олигополий, хорошо известный экономистам, но государство в данном случае сильно зависит от бизнеса нефтяных компаний и не может им жестко приказать — от этого пострадает не столько рынок, сколько благосостояние лоббистов. А в дальнейшем это может привести к падению политической поддержки в регионах, в том числе на выборах, поэтому в этом никто не заинтересован. Если бы ФАС обладала большими полномочиями, она могла бы жестко вмешиваться в эту ситуацию, но она тоже связана системой сдержек, противовесов и лоббирования, поэтому показательного процесса над монополизированным рынком топлива не будет. Для того чтобы внутренняя цена топлива перестала расти и перестала быть острой социальной проблемой, нужно отказаться от идеи направлять большие объемы нефти и топлива на экспорт, а это совсем другая модель экономики, которая даже не обсуждается и никто в правительстве и Думе не знает, как в ней существовать. Это и есть так называемая «голландская болезнь», отягощенная коррупцией. Сдерживать цены с помощью уменьшения акциза можно, но ведь все понимаю, что это сдерживание имеет свои границы в виде размера самого акциза — невозможно бесконечно его снижать, потому что в какой-то момент от него придется вовсе отказаться, а это неприемлемо для бюджета. Да и абсурдно это выглядит на фоне роста остальных налогов и появления новых, таких, как возможный акциз на сладкую газировку: почему весь остальной бизнес и население должны платить новые налоги и растущие старые (НДС 20%), а нефтяная отрасль будет от налогов освобождаться? К марту 2019 года стоимость литра 95-го бензина определенно пробьет психологическую отметку в 50 руб. за литр, и летом рост продолжится.

Дмитрий Лукашов, аналитик IFC Markets: По моему мнению, в настоящий момент есть две основные причины для сильного подорожания топлива в нашей стране. Во-первых, это налоговый маневр в нефтяной отрасли. Его суть в том, что цена нефти внутри России должна сравняться с ценой мирового рынка. Экспортные пошлины уменьшаются до нуля при одновременном росте НДПИ. Ранее правительство могло маневрировать экспортной пошлиной и «держать» низкие внутрироссийские цены на бензин. К сожалению, сейчас, при фактическом обнулении экспортной пошлины, это невозможно.

Налоговый маневр был совершенно необходим для нормального функционирования Союзного государства в рамках ЕАЭС. Белоруссия, как член данного союза, справедливо требует поставлять ей российскую нефть по внутренним ценам для последующей переработки и экспорта получившихся нефтепродуктов. Раньше это создавало определенные проблемы, которые исчезли сейчас, когда внутренняя цена российской нефти практически равна мировой. Теперь экономические отношения между странами ЕАЭС будут активно развиваться.

Второй фактор роста цен на топливо в России, по моему мнению, может быть связан с денежной политикой ЦБ РФ и Минфина. Легко заметить, что сейчас курс рубля к доллару практически равен уровню 2016 года, когда Brent стоил немногим выше 40 долларов за баррель. Таким образом, в настоящее время нефть торгуется почти в 2 раза дороже в долларах, а рубль и не думает укрепляться. В 2016 году нефть в рублях стоила 3000-3500 руб. за баррель, а сейчас ее цена поднялась до 5000-5900 руб. за баррель. До этого благодаря периодическим укреплениям и ослаблениям рубля цена нефти в рублях долгое время – с 2010 года по 2017 год – находилась в диапазоне 2900-3900 руб. Вероятно, нефтяные компании учитывали это в планировании своей деятельности и могли пережидать период неблагоприятных для них внутренних цен на бензин. Теперь, когда нефть в рублях подорожала почти в 2 раза, на это сложно рассчитывать.

Если под стабилизацией внутрироссийских цен на топливо подразумевается их снижение, то, я полагаю, что пока нет реальных путей это осуществить. Ценообразование нефти и нефтепродуктов теперь зависит от мирового рынка. Более того, если там подешевеет Brent, то у нас тут же обвалится рубль и цена в нефти в рублях опять останется высокой.

Нереальный способ снижения цен заключается в обнулении акцизов и снижении НДПИ. При этом нефтяные компании продолжат получать прибыль, а вот государство может столкнуться с нехваткой средств для финансирования бюджетных расходов. Соответственно, самый оптимальный способ нормализации российского рынка топлива, по моему мнению, это тот, который и выбрало правительство. Это «заморозка» внутренних цен на топливо. Конечно, это небольшой шаг назад от рыночной экономики, но я не вижу в этом ничего страшного – экономическая стабильность важнее. При этом говорить о потенциале роста цен на бензин в 2019 году пока преждевременно, так как государственное регулирование может быть продлено.

Алексей Калачев, эксперт-аналитик АО «ФИНАМ»: В росте цен на топливо отразился клубок причин – рыночная конъюнктура, рост санкционных рисков, фискальные аппетиты финансовых ведомств страны. Последняя группа причин, на мой взгляд, стала определяющей. Соответственно, гибко реагируя ставками налогов, пошлин и акцизов, правительство могло бы обуздать ситуацию. Но, похоже, поступаться интересами бюджета пока не входит в его планы.

Из-за низкой цены отсечения по бюджетному правилу в 2017 году валютный курс рубля отвязался от нефтяных котировок, но лучше бы это произошло при низкой нефти. А так, девальвация рубля на апрельском раунде усиления санкций пришлась на период роста нефтяных цен, и в результате баррель нефти в пересчете на рубли выскочил из привычного диапазона 2 400 – 3 200 руб. и закрепился в новом диапазоне – 4 800 – 5 500 руб. за баррель. Если вычесть около 30%, приходящиеся на экспортные пошлины, можно представить, в какую цену обходится нефть переработчикам.

Стоимость сырья составляет около 80% себестоимости производства бензина и около 40% оптовой цены. Производителям, по большей части входящим в состав ВИНК, могли бы компенсировать рост себестоимости, перераспределяя маржу внутри холдингов, если бы этот ресурс не был исчерпан ростом акцизов. Ранее в нефтяных компаниях закладывались планы по постепенному снижению ставок акцизов на моторные топлива, но с 2016 года ставки только растут. В итоге, в июле вместо очередного повышения ставок акцизов, власти были вынуждены их снижать, чтобы сбить волну роста стоимости топлива на внутреннем рынке. И это, кстати, оказалось действенной мерой, несмотря на продолжение роста нефтяных котировок.

Казалось бы, можно было закрепить успех, гибко реагируя ставками акцизов на рыночные факторы. Однако на 2019 год в нефтяных компаниях по-прежнему ожидается рост ставок до 12 314 руб. на тонну бензина и 8 541 руб. на тонну дизельного топлива. Это вместо действующих с 1 июля 8 213 руб. и 5 665 руб. соответственно, то есть – рост в 1,5 раза. Чтобы сопоставить масштаб, вспомним, что в качестве базовой цены, выше которой с нового года собираются использовать демпфирующий механизм возвратных акцизов, согласована цена в 50,4 тыс. руб. за тонну бензина и до 45 тыс. руб. по дизтопливу (и в том и в другом случае это примерно равно 37,8 руб. за литр топлива). Нетрудно посчитать, что с января акцизы будут составлять около 24,4% в базовой оптовой цене бензина и около 18% – дизельного топлива.

Вот на этом фоне ведутся переговоры с нефтяными компаниями по замораживанию оптовых цен. По сути, нефтяным гигантам предлагается субсидировать рост акцизов на моторное топливо при неизменных ценах продаж. Они могут сделать это за счет роста экспортной выручки. Понятно, что переговоры не простые. И понятно, что компании согласились под угрозой ведения заградительных экспортных пошлин. Если посмотреть на последний отчет «Роснефти», 40,9% выручки компании приносит экспорт сырой нефти, 28,5% – экспорт нефтепродуктов, и только 17,8% – реализация нефтепродуктов на внутреннем рынке.

Заградительные пошлины экстренная мера, которую можно вводить лишь на короткое время. Их проблема в том, что они не стимулируют производство. Да, с введением повышенных пошлин экспорт нефтепродуктов становится менее выгодным, но от этого ведь не становится более выгодным производство для внутреннего рынка. С определенного предела производство попросту может стать убыточным. Гораздо эффективнее для рынка стал бы переход к гибким акцизам, привязанным к актуальной рыночной ситуации.

Думаю, как минимум до конца года договоренности о замораживании цен на топливо будут действовать, и роста ценников на АЗС мы не увидим. Тем более что нефть снижается в цене уже второй месяц, а рубль относительно стабилен. Оснований для дальнейшего роста цен на бензин нет, за исключением ожидаемого роста ставок НДС и акцизов с 1 января 2019 года.

Я пока не могу представить, как договоренности с нефтяными компаниями будут действовать с января по март. Все-таки рост акцизов в полтора раза сложно не заметить, а переход к гибким акцизам будет возможен не ранее марта. Во всяком случае, к этому времени поручено разработать такие предложения.

Проблема административного контроля за ценами в том, что, установив такой контроль, от него потом трудно отказаться. Более того, административное регулирование рынка имеет свойство расширять сферу влияния. Заморозив оптовые и розничные цены, придется устанавливать лимиты на поставку нефтепродуктов для АЗС. А вслед за этим – лимиты на объемы поставки сырой нефти на НПЗ, и замораживать цену поставляемой на НПЗ нефти. А следом – тарифы для перевозчиков, покупающих бензин и солярку по твердым ценам. И кто знает, где такое регулирование сможет остановиться.

Алексей Антонов, аналитик «Алор Брокер»: Рост цен на топливо, а также образование дефицита топлива, которое провоцирует и рост цен на внутреннем рынке, обнажает ряд структурных проблем как энергетической отрасли в стране, так и в целом экономические проблемы, более того, такие скачки как цен, так и настроений еще раз обнажают полное отсутствие взаимопонимания между правительством, нефтяниками и потребителями. Ведь если смотреть на законы торговли, то в первую очередь должны отстаивать интересы, конечно, потребителя, у нас же в приоритет ставятся интересы крупных участников рынка, а остальные лишь по убывающей. Что же привело к той ситуации, которую мы вынуждены сейчас наблюдать? Во-первых, слишком длительный период высоких цен на нефть и затянувшийся «нефтяной налоговый маневр» привели к тому, что интересы нефтяников опять начали концентрироваться вокруг зарубежного рынка сбыта, внутренний рынок по сути им мало интересен из-за отсутствия высоких доходов, но ситуацию надо как-то стабилизировать – вот правительство и начало говорить о крайних мерах и отказываться от планового повышения акцизов в середине лета этого года. В результате, из-за того, что цены на нефть за рубежом держатся на высоком уровне внутренний рынок начинает испытывать справедливый недостаток, и соответственно от этого страдает сбыт при этом речь идет в большей мере о несетевых АЗС, поскольку закупщики топлива сталкиваются с дефицитом предложения на бирже.

Как видно из всего того, что сейчас происходит, чтобы сдержать и рост цен и дефицит, правительство и нефтяники пытаются между собой договариваться. Правительство в этой ситуации может выступить в роли диктатора собственных условий – пообещать жесткие ограничения, ввести заградительные пошлины, чтобы притормозить сбыт, а также в очередной раз подумать – а может отказаться от повышения акцизов вновь еще и в начале 2019 года? Но как нам представляется, последняя идея не самая удачная и ее вряд ли будут рассматривать всерьез, хотя именно это может спровоцировать резкий рост цен после осенне-зимнего затишья, ведь при таком росте акцизов нефтяники будут вынуждены сдерживать цены уже себе совсем в убыток. Крупные игроки рынка, Роснефть, ЛУКОЙЛ, Газпром нефть, Нефтегазхолдинг, Русснефть буквально сегодня подписали соглашение с правительством о заморозке цен на бензин и ДТ вплоть до марта 2019 года, данное соглашение скреплено узами приверженности еще и с Минэнерго и ФАС, поэтому вряд ли ситуация сможет выйти из под контроля, однако пока мало кто подумал – что же будет после того, как оно закончится. от летнего соглашения нормализовать цены нефтяники уже понесли убытки, очевидно, что понесут их и в результате исполнения этих обязательств и очередного коллапса скорее всего не избежать. Таким образом можно прийти к выводу, что все меры правительства можно назвать пока только временными, они не решают системных вопросов и пока не будет выработан совершенно иной подход – с этими проблемами наш топливный рынок будет встречаться регулярно. Соответственно после марта 2019 года потребителей может ждать новый шок – первый будет от повышенного НДС, а второй от очередного скачка цен на топливо.

Сергей Звенигородский, начальник отдела розничных продаж УК «СОЛИД Менеджмент»: Отсутствие четкой и ясной общей политики в нефтегазовом внутреннем секторе заставляет правительство и бизнес каждый год договариваться и в ручном режиме менять условия ценообразования топлива в стране. Крупный бизнес преимущественно занимается продажей топлива за рубеж и независимым сетям АЗС, занимая на рынке около 47%. Остальные 53% розницы – это независимые продавцы, которые держатся только за себя и по причине размеров не участвуют в диалоге в правительством. Нефтяники должны увеличить поставки на внутренний рынок, а также держать мелкооптовые цены на определенном уровне для каждого региона, но соглашение подразумевается только до конца года, после чего противоречия снова будут нарастать. Основной механизм стабилизации, как надеются чиновники, они вписали в законопроект о завершении налогового маневра (маневр не оказывает эффекта на стоимость топлива). Это субсидия может принести им порядка 600 млрд руб. с 2019 г. в год. Можно отметить, что большая разница во внутренних и внешних ценах при слабости регулирования по наполнению российских потребностей постоянно толкает цены вверх по всем категориям товаров и услуг, но ввод лицензирования и отсечки части топлива от зарубежных поставок еще не производится. Кроме того, снижение акцизов при росте НДПИ, а также стабилизация курса рубля по справедливым значениям (хотя желание ЦБ и правительства выполнить все обязательства за счет снижения стоимости отечественной валюты понятно) уже давно предлагается на уровне специалистов и представителей профильных бизнес-сообществ. К сожалению, стабилизировать внутренние цены на нефть страна сможет только в случае более крепкого экономического курса правительства, с учетом требований не только бизнеса и государства, но и потребителей. Разделение внешних и внутренних потоков, а также радикальное увеличение поставок через биржевые площадки (в рублях) для внешних потребителей и региональных только по определенным параметрам позволит оставить розницу в бизнесе и не создавать конкретных квот на продажи. Нефтяники будут торговать в том диапазоне, что выставит внутренний рынок, а бизнес и потребители получат понятный механизм образования цен, конечно, кроме госконтрактов (сначала). Если взять возможность введения доп. пошлин на экспорт, то они будут с таким же постоянным ручным получаемым каждый год эффектом, что и сейчас другие меры. Такое решение проблемы будет в стиле правительства Медведева, но долгосрочных изменений за собой не повлечет.

Что касается цен на топливо до конца этого года, то неожиданностей в физических поставках не будет, основная зависимость наблюдается в глобальных изменениях на нефтяном рынке в политической и экономических плоскостях. Тем не менее, максимальный прирост цен не будет выше, чем на 1 рубль, а вероятность снижения цен более велика. Скорее, можно ожидать движения цен в узком коридоре, анонсированном для бизнеса правительством, т.е. общего снижения на доли процента или такого же прироста.