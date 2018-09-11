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Пенсионная реформа

50% от доходов семьи. Зачем россиянам ограничат возможность брать кредиты

11 Сентября 2018 174 0 Тренды Экономика
50% от доходов семьи. Зачем россиянам ограничат возможность брать кредиты

В России в законодательном порядке хотят ограничить уровень долговой нагрузки. Депутаты Государственной думы работают над законопроектом, который ограничит выдачу кредитов семьям, отдающих половину своих доходов на выплату долгов. Соответствующие поправки в закон могут быть внесены уже этой осенью. Несмотря на то, что целью инициативы является защита граждан, риски все равно остаются: банки гражданам заменят «черные кредиторы».

Мировая практика

Граждане России должны использовать на погашение кредитов не больше половины от совокупного дохода семьи. Если этот показатель будет превышен, то банкам и микрофинансовым организациям будет запрещена выдача займов гражданам. Поправки с соответствующим содержанием разрабатываются в комитете Государственной думы по финансовому рынку.

Об этом в беседе с «Известиями» сообщил председатель комитета Анатолий Аксаков. Вместе с этим, как отмечается, данная инициатива призвана защитить россиян. Но здесь существует другой риск: те, чья долговая нагрузка окажется выше, в конечном итоге могут отправиться к «черным кредиторам».

Разработку законопроекта планируется закончить этой осенью. Изменения предполагается внести в законы «О банках и банковской деятельности» и «О микрофинансовых организациях». В итоге, чтобы погасить все кредиты, семья сможет направить не больше 50% совокупных доходов. По словам Анатолия Аксакова, выбор отметки в 50% «обусловлен мировой практикой».

Комфортный уровень нагрузки

В ЦБ РФ идет разработка механизма регулирования потребительского кредитования, в основе которого лежит показатель долговой нагрузки. В регуляторе не стали уточнять, какой именно уровень нагрузки считается приемлемым. Однако, источники утверждают: это делается «для обеспечения качественного роста кредитных портфелей банков, не приводящего к избыточной закредитованности населения».

По данным Национального бюро кредитных историй, число банковских клиентов, отдающих на погашение кредитов половину месячного дохода, сократилось до минимума с 2015 года. Как показали итоги первого полугодия этого года, доля заемщиков с экстремальными долгами составила 12,5%, за аналогичный период 2015 года – 15,14%.

Анализ данных показывает, что снижение нагрузки произошло за счет ипотеки. В Центробанке поясняют: в сегменте необеспеченных займов число заемщиков с высокими расходами на обслуживание долга остается постоянным. Основную роль в снижении долговой нагрузки населения сыграли программы рефинансирования. За счет рефинансирования клиент может погасить кредит, взяв деньги в другом банке под более низкий процент.

По данным БКИ «Эквифас», сегодня на выплату кредитов россияне тратят в среднем 40% доходов. При этом комфортный уровень, поясняет вице-президент СМП-банка Роман Цивинюк, это 35-40%.

За деньгами к «черным кредиторам»

Как считает гендиректор МФК «Мани Фанни» Александр Шустов, в случае, когда семья отдает до половины совокупного дохода на погашение процентов по кредитам и займам, можно говорить о финансовом и психологическом равновесии. Так как долг не представляется огромным или неподъемным. Даже если один из членов семьи потеряет работу, этот уровень позволит вносить необходимые платежи.

Но, как считают эксперты, у данной инициативы есть свои риски. В частности, многое будет зависеть непосредственно от уровня дохода конкретного человека, а также его финансовой грамотности. Большое значение играет и способность к личному финансовому планированию, убежден директор по развитию бизнеса «БКС Премьер» Антон Граборов.

А вот вице-президент Ассоциации российских банков Эльман Мехтиев не считает, что необходимо вводить запрет на выдачу кредитов при превышении уровня долговой нагрузки. Он поясняет, что если семья отдает на погашение займа 51–52% своего дохода, а банки с МФО не выдадут ему займ, то, не исключено, что они будут обращаться к «черным кредиторам».

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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