45 рублей на 1 тысячу. Как правительство увеличило инвалидам и гражданам с деться пособия

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации пособий и компенсаций ветеранам, инвалидам и гражданам с детьми. Индексация будет произведена на размер инфляции (4,3%), о чем сообщает официальный сайт кабинета министров. Уточняется, что действовать коэффициент начнет с февраля. При этом, как отмечают эксперты, планируемая индексация не покрывает рост цен.

Ждем февраля?

Пособия и компенсации, о которых идет речь, будут проиндексированы с 1 февраля на 4,3%, о чем сообщается на официальном сайте кабинета министров. В пояснительной записке к постановлению говорится: «Подписанным постановлением установлен коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций, предусмотренных двумя законами РФ и девятью федеральными законами, в размере 1,043».

Как уточняется на сайте правительства, индексация будет касаться выплат, пособий, а также компенсаций, которые предназначены для ветеранов, инвалидов, граждан с детьми. Сюда же относятся и выплаты при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

В прошлом году коэффициент индексации составлял 1,025.

Кого коснется

Еще на прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова выступала с сообщением, в котором рассказала об объеме финансового обеспечения, который нужен для обеспечения индексации соцвыплат в 2019 году. По ее словам, эта сумма может составить 25,9 млрд руб., их них: из федерального бюджета – 22,1 млрд, из Фонда социального страхования – 3,4 млрд, из Пенсионного фонда – 0,4 млрд.

Голикова сообщила, что повышенные денежные выплаты будут выплачиваться ветеранам, Героям Советского Союза, Героям России, а также полным кавалерам ордена Славы. Кроме этого, будут повышены компенсации и иные выплаты у категории россиян, которые подверглись воздействию радиации в результате радиационных аварий и ядерных испытаний.

Плюс к этому, индексация денежной выплаты, которая будет производиться каждый месяц, и ежегодной денежной компенсации, будет касаться инвалидов на содержание и ветеринарного обслуживание собак-проводников. Еще одна категория, для которой будет увеличен объем единовременного пособия – это беременные жены военнослужащих, которые проходят военную службу по призыву.

Если говорить о конкретных цифрах, то больше всего прибавку ощутят инвалиды I группы: более 155 руб.

Цены выше компенсаций

Компенсации для ветеранов и инвалидов, о которых идет речь, не покрывают роста цен 2018 и начала 2019 годов. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.

Как отмечает эксперт, инфляция по итогам 2018 года действительно достигла уровня 4,3%. Но при этом данный показатель является средним показателем по России. Картина на данный момент такая: продукты дорожают быстрей, и при этом у небогатых людей (а к ним относятся ветераны и инвалиды) именно эта категория товаров занимает большую часть продуктовой корзины.

Плюс ко всему, рост НДС привел к росту цен в начале нового года. «Так только за первые три недели января инфляция выросла на 0,9%. Этот рост цен правительство будет компенсировать уже в 2020 году», – резюмирует Николаев.

Напомним, что, согласно информации, предоставленной Росстатом, только за этот январь стоимость продуктов выросла больше, чем средняя инфляция за весь прошлый год. В частности, стоимость томатов с начала 2019 выросла на 11%, цена на морковь поднялась на 5,7%, репчатый лук подорожал почти на 5%, а картофель – на 4,6%.