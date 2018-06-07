17 лет спустя. Какой будет «Прямая линия» с Путиным

Сегодня в 12 часов по московскому времени президент России Владимир Путин начнет отвечать на вопросы россиян в рамках ежегодной «Прямой линии». В течение нескольких недель волонтеры и операторы собирали и обрабатывали обращения, поступавшие со всех концов страны. На момент написания материала, по информации организаторов, пришло порядка 1,7 млн вопросов. Больше всего россиян волнует тема пенсионной реформы, уровня бедности, высокой стоимости бензина.

Предварительная статистика

На 8:00 по московскому времени было зафиксировано 1000381 звонков, 384132 sms и 41359 mms-сообщений. Кроме этого, как сообщается, поступают обращения в формате видео через приложение – на указанное время пришло 13314 сообщение. Также через видеодиалоги поступило 6620 вопросов.

Еще одним форматом, который позволил задать вопрос президенту, стал специальный сайт – такой возможностью воспользовались 185 тыс. раз. Посредством соцсетей в текстовом виде пришло 49302 сообщения, в формате видео — 2828. Через приложение поступило 44145 вопросов. Обращения будут собираться вплоть до окончания «Прямой линии» с Путиным.

Первый раз такой формат общения президента с россиянами был использован 24 декабря 2001 года. Тогда на момент начала программы было собрано примерно 400 тыс. вопросов. С каждым годом вопросов становилось больше. Рекордным стал 2015 год, когда в общей сложности было собрано 3,25 млн обращений.

Резиновая сетка вещания

Формат, которым впервые воспользовались 17 лет назад, изменился во всех смыслах, начиная с количества вопросов и заканчивая техническими возможностями. Если, например, в 2001 году «Прямая линия» продолжалась около двух часов, то в 2010 году телеканалы и радиостанции сделали свои сетки вещания «резиновыми». То есть, никто не знал и не мог предсказать, сколько точно будет продолжаться эфир.

В течение нескольких лет «прямые линии» проходили в самом Кремле, в телецентре на первом этаже первого кремлевского корпуса. Состояние техники было не самым лучшим, что, тем не менее, не помешало в прямом эфире установить связь с космонавтами на станции «Мир». На первой «Прямой линии» за два часа 20 минут Владимир Путин успел ответить на 47 вопросов.

В 2008 году место вещания было решено перенести в Гостиный двор. С каждым годом формат «Прямой линии» менялся, добавлялось что-то новое: в студию стали приглашать гостей, а у зрителей появилась возможность смотреть за работой операторов в колл-центре. Также из разных регионов России стали включаться прямые эфиры: местные жители задавали президенту вопросы напрямую.

Что изменилось с последней «Прямой линией»

Президент прислушивается к некоторым прямым обращениям россиян, некоторые просьбы исполняет и обозначает свою позицию по тем или иным вопросам. Так, например, в прошлом году 19-летний Аркадий спросил у Путина, планируется в России повышение пенсионного возраста, и, если да, то когда это произойдет. Путин ответил молодому человеку, который назвал себя «прагматичным», что это важный вопрос, и, если его не решить, то «уровень пенсионного обеспечения будет просто сокращаться, будут падать пенсии. Количество неработающих будет увеличиваться, а количество работающих – уменьшаться». Сегодня правительство активно обсуждает вопрос повышения пенсионного возраста. 5 июня прошло совещание, на котором рассматривалось три варианта решения данного вопроса.

Еще один вопрос, который был задан президенту – это тема «материнского капитала» и пособий. По словам акушера Руслана Гарифулина, с каждый годом становится все меньше россиянок, которые хотят рожать. Врач спросил Путина, будет ли продолжаться программа «маткапитала» и планируется ли повышать пособия. После этого действие «материнского капитала» было решено продлить, а с 2018 года сумму можно использовать на дошкольное образование через два месяца после получения права на выплату, а не через три, как было до этого.